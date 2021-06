Birrwil: Künstlerin Mo Richner stellt im Wohler Schlössli aus

Wohlen Vom Aussen ins Innen – Künstlerin Mo Richner stellt im Schlössli aus Die Künstlerin Mo Richner aus Birrwil lässt sich vom Hallwilersee inspirieren. Ihre druckgrafischen Arbeiten zeigt sie unter dem Titel «Im Kopf. Im Herzen. Im Bauch» im Schlössli in Wohlen. Die Vernissage findet am 25. Juni statt. 17.06.2021, 05.00 Uhr

Ab dem 26. Juni stellt die Seetaler Künstlerin Mo Richner im Schlössli in Wohlen ihre Werke aus. zvg

(az) Von ihrem Atelier in der Genossenschaft Schwaderhof in Birrwil aus, hat Mo Richner freien Blick über den Hallwilersee. Der See ist denn auch eine zentrale Inspirationsquelle für ihr Schaffen. Ihre täglichen Spaziergänge am Wasser nutzt sie, um Bilder zu sammeln und Worte dafür zu finden.