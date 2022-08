Spannende Diskussion über ein brachliegendes Stück Bauland

Wohlen Vetterliwirtschaft oder dringende Geldquelle? Überbauung des Jacob-Isler-Areals wurde emotional diskutiert Darf der Wohler Einwohnerrat dafür sorgen, dass fünf ansässige Firmen vom Gemeinderat ein Stück Land angeboten bekommen? Eine Frage, die am Montag spannend diskutiert wurde. Ausserdem erhält der Gemeinderat 20'000 Franken mehr Lohn. Andrea Weibel und Marc Ribolla Jetzt kommentieren 29.08.2022, 22.37 Uhr

Das Jacob-Isler-Areal Wohlen soll überbaut werden. Doch von wem und wie, das soll der Gemeinderat nun – wie er das vorhatte – ausarbeiten und zu einem späteren Zeitpunkt dem Einwohnerrat vorlegen. Marc Ribolla

Mit zehn Traktanden hatte der Einwohnerrat Wohlen am Montagabend nicht zu wenige Themen zu behandeln. Dennoch kamen zwei dringliche Anträge hinzu. Bei beiden geht es um das Jacob-Isler-Areal, eine der letzten Baulandreserven im Herzen Wohlens. Das 7490 Quadratmeter grosse Areal an der Bünz beheimatete früher grosse Gebäude der Strohindustrie. Heute ist es eine Brache, die aus zwei Gründen bekannt ist: Erstens wird sie im Sommer als Standort der beliebten Sommerbar verwendet, zweitens wird schon seit Jahren darüber gestritten, ob und was hier gebaut werden soll.

Ende der Vorwoche flatterten zwei Motionen zum selben Thema in den Einwohnerrat – jedoch mit entgegengesetzten Interessen. Die eine, die von Mitgliedern der SP, der Mitte und der Grünen unterschrieben wurde, fordert, dass das Gebiet an einen einzelnen Investoren im Baurecht abgegeben werden soll. Die zweite Motion, unterschrieben von Mitgliedern der Mitte, der SVP und der FDP, forderte hingegen, dass ein Stück des Landes, die Parzelle D, an fünf Wohler Firmen im Baurecht abgegeben werden soll.

Darf das Parlament fünf Firmen bevorzugen?

Beide Motionen wurden von den Verfassenden als dringlich eingestuft, darum musste entschieden werden, ob sie sofort behandelt werden sollten. Hier gab es zwei Ansichten: Johnny Nicoll (SVP) fand, es müsse zwingend jetzt sein, denn Wohlen brauche sofort mehr Geld in der Kasse. Dem stimmte Mitte-Vertreter Meinrad Meyer zu: «Wir brauchen die Einnahmen jetzt!»

Der grössere Teil des Einwohnerrates sah das anders. Matthias Angst (GLP) fasste zusammen: «Ist die Vergabe von Bauland dringlich? Oder ist es eher unseriös, ohne dass tiefgreifende Infos des Gemeinderats vorliegen? Rechtsstaatlich ist ein solches Vorgehen bedenklich.» Laura Pascolin (SP) fügte an: «Politische Gewaltenteilung heisst: Der Einwohnerrat bestimmt das Was, der Gemeinderat bestimmt das Wie. Heute wollen beide Motionäre auch das Wie bestimmen.» Und Anna Keller (Grüne) sagte: «Wir finden es speziell, dass fünf Firmen vom Einwohnerrat unterstützt werden sollen. Damit öffnen wir der Vetterliwirtschaft Tür und Tor.»

Am Ende wurden beide Dringlichkeiten deutlich abgelehnt. Dennoch war die Diskussion nicht umsonst. Sämi Keller (FDP) sagte: «Fast alle Parteien haben bei einer der beiden Motionen unterschrieben. Das zeigt das gemeinsame Ziel: Es muss vorwärts gehen im Isler-Areal, dem besten Schnitz in Wohlen. Das hat diese Diskussion gezeigt.»

Dazu konnte Gemeindeammann Arsène Perroud klar sagen: «Wir haben in den vergangenen Jahren sämtliche Vorabklärungen für eine ordentliche Ausschreibung getroffen, um die beste Lösung für Wohlen zu finden. Der Gemeinderat liess fünf Szenarien durchrechnen, auch die Möglichkeit, die Gemeindeverwaltung hinüber zu zügeln und das heutige Gemeindehaus zu veräussern.» Potenzielle Interessierte würden laufend an den Gemeinderat herantreten. Sie würden angehört und informiert. Ein Entscheid soll bald gefällt werden. Kurz und bündig sagt Perroud: «Wir sind auf Kurs.»

«Wohlen braucht eine zukunftsorientierte Verkehrslösung»

Auf Kurs kommen sollen auch drei raumpolitische Verfahren in der Gemeinde. Ohne eine einzige Gegenstimme winkte der Rat drei Verpflichtungskredite durch. Den grössten Anteil macht mit 900'000 Franken die Gesamtrevision der Nutzungsplanung aus, kleinere Beträge sind der Kredit für die Überarbeitung des Kommunalen Gesamtplans Verkehr (KGV, 85'000 Franken) und die Erstellung des Entwicklungsrichtplans Rigacker (105'000 Franken).

«Der KGV ist schon über 10 Jahre alt und eine Überarbeitung nötig», erklärte Andreas Eberhart, Sprecher der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK), pars pro toto. «Wohlen braucht für den Durchgangs- und Hausverkehr eine zukunftsorientierte Verkehrslösung», resümierte Mitte-Vertreter Meinrad Meyer. Mit der Revision der Nutzungsplanung – die aktuelle stammt von 2014 – legt Wohlen fest, wie der Boden in Zukunft genutzt werden soll. SVP-Rat Roland Büchi hielt fest:

«Es ist gut investiertes Geld.»

Das Gewerbegebiet Rigacker (gelb gestricheltes Areal) ist rund 27 Hektaren gross. zvg

Beim Entwicklungsrichtplan Rigacker verfolgt der Gemeinderat die Strategie der inneren Verdichtung. «Diese betrifft nicht nur das Wohnen sondern auch das Gewerbe», sagte Ammann Perroud. Es geht um ein Areal von rund 27 Hektaren mit rund 50 Gewerbebetrieben, die grosses Interesse an Weiterentwicklung haben. Eine zentrale Parkanlage würde zudem neue Flächen freimachen.

Reinigungsarbeiten sollen nicht extern vergeben werden

Gefolgt ist der Einwohnerrat der ablehnenden Gemeinderats-Haltung zu einem Postulat von Ex-FDP-Rat Thomas Hoffmann vom vergangenen Oktober. Er wollte, dass der Gemeinderat prüft, ob ein Outsourcing sämtlicher Hauswartungs- und Reinigungsarbeiten professioneller und kostengünstiger wäre.

Der Gemeinderat legte dar, dass dies nicht der Fall wäre. FDP-Rat Dieter Stäger meinte: «Die Berechnungen sind zwar nicht ganz vergleichbar, aber der Gemeinderat will ja auch kein Outsourcing. Eine Überweisung macht aber keinen Sinn mehr, da wir kürzlich schon Stellenprozente bewilligt haben.» Eine Diskussion folgte nicht.

Gemeinderat erhält wenigstens 20'000 Franken mehr

Hingegen fiel die folgende kurze Diskussion zugunsten des Gemeinderats aus: Er erhält künftig 20'000 Franken mehr. Diese sollen dem sogenannten Globalbetrag angerechnet werden, den der Gemeinderat unter jenen Ratsmitgliedern aufteilen kann, die wegen der neuen Schulführung mehr Arbeit haben als zuvor.

Harry Lütolf stellte die Motion im Namen der Mitte-Fraktion vor. «Wir wollen, dass im Dorf fair und gerecht miteinander umgegangen wird. Die Gemeinderäte erhalten gleich viel Vergütung wie zuvor, haben aber seit der Auflösung der Schulpflege deutlich mehr zu tun. Das ist nicht korrekt.» Ammann Perroud dankte ihm dafür, erinnerte aber daran, dass der Gemeinderat Wohlen auch mit den zusätzlichen 20'000 Franken im kantonalen Vergleich noch immer absolut am schlechtesten bezahlt wird.

Wie auch die Grünen und die GLP fand Laura Pascolin im Namen der SP, dass 20'000 Franken nur der Spatz in der Hand sind. «Aber wir nehmen lieber den als die Taube auf dem Dach.» FDP und SVP wollten erst Ende Legislaturperiode 2025 wieder über das Thema Vergütungsreglement entscheiden. Doch sie wurden mit 21 Ja- gegen 13 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung überstimmt.

«Teilrevision der Gemeindeordnung wäre unverhältnismässig»

Auf verlorenem Posten stand SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid mit seiner Motion, die verlangte, dass die erste Einwohnerratssitzung einer Legislatur durch ein Ratsmitglied eröffnet wird. Aktuell fällt dies gemäss Gemeindeordnung dem Gemeindeammann zu.

«Die geltende Regelung ist vom Rat und vom Volk genehmigt worden. Eine Teilrevision nur dafür wäre völlig unverhältnismässig», erklärte GLP/EVP-Sprecherin Beate Zimmermann. Die neuste Ordnung stammt von 2018. Konsens herrschte aber weitgehend dahin, dass das Anliegen Breitschmids bei der nächsten Revision der Gemeindeordnung einfliessen sollte. Die Überweisung der Motion lehnte der Rat mit 10:24 Stimmen ab.

Ähnlich verhielt es sich mit Breitschmids Motion, dass Bauprojekte zukünftig mit einem «fixen, inklusive Mehrwertsteuer und indexierten» Betrag vom Gemeinderat präsentiert werden - und nicht mit der Angabe plus minus 10 Prozent. Auch sie stiess im Rat mit 14:21 Stimmen auf kein Gehör.

Restliche Traktanden folgen.

