Wohlen: Das Getreidecenter Freiamt geht durch schwierige Zeiten

Wohlen Verunsicherte Landwirte und ein Sommer zum Vergessen: Das Getreidecenter Freiamt geht durch schwierige Zeiten Das letzte Jahr war für das Getreidecenter Freiamt das schwierigste seit Jahrzehnten. Der viele Regen und Hagel setzten den Kulturen zu und wirkten sich auf das angelieferte Getreide aus. Dieses Jahr sieht es nicht besser aus: Der Krieg in der Ukraine sorgt für Verunsicherung bei den Landwirten in der Region. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsleiter Toni Küng zeigt der AZ seinen Arbeitsplatz im Getreidecenter Freiamt. Nathalie Wolgensinger

Eine grosse Diesellok fährt knatternd vor die beiden Silos des Getreidecenters am Wohler Grenzweg. Von seinem Arbeitsplatz im ersten Stock aus kann Geschäftsführer Toni Küng beobachten, wie die drei Güterwagen, die eben mit Weizen gefüllt wurden, an die Lok angehängt und dann in Richtung Bahnhof Wohlen abtransportiert werden. Toni Küng sagt:

«Unserem Bahnanschluss ist es unter anderem zu verdanken, dass wir zu den grössten Getreidesammelstellen der Schweiz zählen.»

Vor drei Jahren konnte das Center, das einst genossenschaftlich organisiert war, sein 50-jähriges Bestehen feiern.

In den beiden Silos lagern 25'000 Tonnen Weizen, Getreide und Ölsaaten, die von Landwirten aus dem Freiamt, dem Seetal und dem Birrfeld angeliefert werden. Aktien des Unternehmens, das 2021 einen Betriebsertrag von 1,6 Mio. Franken erzielte, halten nebst den landwirtschaftlichen Genossenschaften im Freiamt auch zahlreiche Landwirte aus der Region.

Der kalte und feuchte Sommer setzte Pflanzen und Maschinen zu

Das vergangene Jahr ging nicht eben positiv in die Analen des Getreidecenters ein. Küng erzählt: «Unser ältester Mitarbeiter gehört seit 42 Jahren zum Team. Er kann sich nicht erinnern, dass er jemals einen derart schlechten Sommer erlebt hätte.»

Die Zahlen unterstreichen diese Feststellung deutlich: Rund 10'000 Tonnen weniger Brot- und Futtergetreide sowie Ölsaaten wurden im vergangenen Jahr angeliefert. Verantwortlich dafür war der regnerische und kühle Sommer, und obendrauf kam auch noch Hagel. «Einzelne Ernten fielen ganz aus. Die Feuchtigkeit begünstigte Krankheiten der Pflanzen und erschwerte die Ernte in den durchnässten Feldern.»

Das angelieferte Getreide war zumeist noch feucht und musste erst getrocknet werden. Eine zusätzliche Herausforderung für Küngs Team war, dass die angelieferten Rohstoffe für verschiedene Labels und Klassen produziert werden. Er verdeutlicht:

«Als ich vor zwölf Jahren meine Arbeitsstelle antrat, waren es 30 Produkte, die wir reinigten, trockneten und einlagerten. Mittlerweile sind es 59.»

Alle diese Produkte müssen einzeln verarbeitet werden, das vereinfacht die Planung nicht eben. Grund für diese Entwicklung sei mitunter die stets steigende Nachfrage nach Label- und Bioprodukten, erklärt Küng.

Die Düngerpreise steigen, der Richtpreis für Weizen aber nicht

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat unmittelbare Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Freiamt. Die Düngerpreise haben sich mittlerweile verdreifacht. Die Hauptursache dafür ist der aussergewöhnliche Preisanstieg von Erdgas, das als Rohstoff für die Düngemittelherstellung benötigt wird.

In den Silos des Getreidecenters Freiamt können 25'000 Tonnen Getreide und Ölsaaten eingelagert werden. Nathalie Wolgensinger

Hinzu kommen ständig steigende Energiepreise. An den Richtpreisen für die angelieferte Ware hat sich für die Landwirte hingegen noch nichts verändert. Das bedeutet, dass sie weniger an ihren Produkten verdienen.

Das sorgt für Unmut und manch einer überlegt sich, weniger Dünger auf seinen Feldern auszubringen. Das rächt sich aber beim Weizen: Mit einem einfachen Verfahren können Küng und sein Team nachweisen, wie viel Dünger die Pflanzen erhalten haben. Ist der Proteingehalt zu tief, hat dies eine tiefere Einstufung zur Folge und der Landwirt muss mit einem Abzug für sein Produkt rechnen.

Sonnenblumenöl wird knapp – aber Freiämter Böden sind dafür nicht ideal

Küng geht davon aus, dass die Preise für Weizen weiter steigen werden. «Die Ukraine war bis zum Kriegsausbruch ein wichtiger Player, das Land lieferte 12 Prozent des weltweit produzierten Weizens.» Sogar mehr als die Hälfte, nämlich 54 Prozent des weltweit hergestellten Sonnenblumenöls, stammte aus der Ukraine.

Nun könnten doch findige Landwirte Sonnenblumen anpflanzen und auf das grosse Geschäft hoffen? Küng winkt ab, die Böden im Freiamt würden sich für andere Produkte besser eignen, und ausserdem seien die klimatischen Bedingungen für den Anbau von Sonnenblumen nicht ideal.

Für solche Überlegungen bleibt wenig Zeit. In wenigen Wochen bricht die Hauptsaison an. Dann liefern die Landwirte aus der Region quasi im Minutentakt ihre Ware am Wohler Grenzweg ab.

