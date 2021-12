Wohlen: So sieht es in der ersten Freiämter Lachszucht aus

Wohlen «Unsere Fische erleben jeden Tag einen Sonnenaufgang und -untergang» – so sieht es in der ersten Freiämter Lachszucht aus Belinda und Simon Kunz betreiben mit ihrer Firma WGTechnik seit diesem Jahr eine hochtechnisierte Lachszuchtanlage in Wohlen. Das Wohl der Fische wie auch der Konsumenten liegt ihnen dabei am Herzen. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Simon und Belinda Kunz haben sich der Lachszucht verschrieben. Valentin Hehli

Hinter einer unscheinbaren grauen Türe im Gebäude der Firma WGTechnik in Wohlen, die eigentlich auf Anlagen im Bereich Wassertechnik wie Teich oder Pools spezialisiert ist, verbirgt sich eine ganz andere, unerwartete Welt. Wer das Privileg bekommt, hindurch gehen zu dürfen, der muss zuerst mit den Schuhen ein Desinfektionsbad durchlaufen. Und natürlich die Hände desinfizieren.

Beim Betreten der Anlage muss der Besucher ein Schuhdesinfektionsbad durchgehen. Valentin Hehli

«Wir wollen versuchen, so gut es geht, keine Keime hier hineinzuschleppen», erklärt Simon Kunz. Der 39-Jährige steht zusammen mit seiner gleichaltrigen Frau Belinda inmitten ihres Reiches. Die beiden Büttiker haben hier im hinteren Teil des Ladengeschäftes eine hochmoderne Lachszuchtanlage installiert.

Durch diese Türe betritt man den Raum mit der Lachszuchtanlage. Valentin Hehli

Sechs grosse Becken mit total gegen 20'000 Litern Wasser Inhalt und knapp 3500 Fische, sehr viel Hightech und eine Wasseraufbereitungsanlage. «Sie ist das Herzstück der Anlage», erzählt Kunz stolz. Doch alles der Reihe nach.

Im Mai wurden die ersten Setzlinge geliefert

Die Geschichte der ersten digitalisierten Schweizer Lachszuchtanlage beginnt vor ziemlich genau einem Jahr. Damals setzte sich Simon Kunz an den Computer und konstruiert die ersten Pläne. Zuvor hatte er an der Fachhochschule Nordwestschweiz eine mehrjährige Weiterbildung im Bereich Aquakultur absolviert. Kunz begann sich für verbesserte Bedingungen in der Fischzucht zu interessieren, nachdem er eine Doku darüber gesehen hatte – «Ich war geschockt».

Simon Kunz zeigt einen der Lachse, die mit rund 600 Gramm Körpergewicht praktisch ausgewachsen sind. Valentin Hehli

Im Februar begann der Bau der Anlage, und am 20. Mai wurden die ersten Setzlinge von einem Züchter aus der Innerschweiz geliefert. Rund fünf Zentimeter waren diese damals gross und alle am gleichen Tag geschlüpft. Bei der Sorte handelt es sich um eine Kreuzung zwischen einem japanischen Kirschlachs und einem Lotoslachs.

In jedem der sechs Becken tummeln rund 600 etwa gleich grosse und schwere Lachse. Valentin Hehli

In jedem der sechs Becken tummeln sich rund 600 Lachse. «Alle drei Wochen sortieren wir sie von Hand der Grösse und dem Gewicht nach neu», erläutert Simon Kunz. Das ist deshalb wichtig, weil die tägliche optimale Futtermenge nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen pro Lachs genau 1,88 Prozent des Körpergewichts beträgt. «Bei der Auswahl achten wir auch speziell auf ein qualitativ hochwertiges Futter und investieren dort gern mehr.»

Fische erleben täglich einen künstlichen Sonnenaufgang und -untergang

Die Anlage wird von rund einem Dutzend Sensoren überwacht, die alles steuern. Die Wassertemperatur beträgt exakt 17,6 Grad, überprüft werden auch laufend die Strömungsgeschwindigkeit, der pH-Wert des Wassers, der Sauerstoffgehalt oder das Licht. «Unsere Wasseraufbereitungsanlage benötigt nur rund 2 Prozent der Frischwassermenge, die andere Durchlaufanlagen aufwenden müssen», erklärt Simon Kunz weiter.

Um den Tag-Nacht-Rhythmus vermitteln zu können, brennt das Licht im Raum 16 Stunden am Tag. Davor und danach sorgt ein gedimmter Übergang für den Wechsel. «Unsere Fische erleben so jeden Tag einen Sonnenaufgang und -untergang», sagt Simon Kunz.

Sechs Becken umfasst die Zuchtanlage. Valentin Hehli

Er sieht in der kontrollierten Umgebung für die Lachse deutlich mehr Vorteile als in der Natur, wie er Leuten mit einer gewissen Skepsis gern erklärt. «In freier Wildbahn spüren sie den Druck durch die Bedrohung durch andere Räuber, Pestizide oder Parasiten. Bei uns können sie quasi stressfrei leben, weil die Parameter stets gleich sind. Bezüglich Nachhaltigkeit geht es fast nicht besser, wir leisten quasi Pionierarbeit», erzählt der Züchter.

Diese stösst auf grosses Interesse. In Kürze startet in Attiswil ein weiteres Lachszuchtprojekt auf Basis der Kunzschen Vorarbeit, ein anderes ist ebenfalls in Vorbereitung.

Mehrmals täglich schauen sie bei den Fischen vorbei

Doch die beste Technik allein ist nicht alles. Belinda Kunz sagt: «Die Anlagentechnik ist das eine, eine seriöse Betreuung aber ist eindeutig gleichwertig.» Grundsätzlich würde alles automatisch funktionieren. Dennoch schauen die beiden täglich morgens und abends zum Rechten, unterstützt von den Mitarbeitenden der WGTechnik. «Man möchte ja sehen, wie es den Fischen geht. Entweder macht man etwas richtig oder gar nicht», sagt Simon Kunz.

Die Wasseraufbereitungsanlage ist das Herzstück des Raumes. Valentin Hehli

Besonders stolz sind sie, dass von den 3500 Fischen nur 18 bisher verendet sind. Das spreche für eine gute Qualität der Setzlinge. Die anderen haben sich bezüglich Wachstum unterschiedlich entwickelt – und landen nun fortlaufend auf den Tellern, wenn sie ihr Idealgewicht von knapp 600 Gramm erreicht haben.

Tele M1 zu Besuch im Oktober in der Zuchtanlage. Tele M1 (18.10.2021)

Anfang Dezember wurde die erste Tranche präpariert. Seither folgten in regelmässigen Abständen weitere. Der nächste «Lachstag», wie das Ehepaar Kunz ihn nennt, findet am 21. Dezember statt. Die Fische werden am Morgen von Wohlen nach Hallwil zum Seefischer transportiert, der sie ausnimmt, und noch am gleichen Tag können sie in Wohlen frisch wieder verkauft werden.

Rund ein Dutzend Sensoren überwachen und steuern die Zuchtanlage vollautomatisch. Valentin Hehli

«Jeder soll die Chance haben, Lachs kaufen zu können», sagt Simon Kunz. Die Preise für den Freiämter Lachs variieren je nach Zubereitung, ob ganz und ausgenommen oder als Filet, zwischen 4.20 und 17.20 Franken pro 100 Gramm. Die Nachfrage sei sehr gross. Die Freiämter Lachse werden noch bis im April 2022 erhältlich sein, danach wieder ab November 2022.

Weitere Informationen gibt es auf der Website freiaemterlachs.ch

