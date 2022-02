Wohlen: Einwohnerrat Lütolf fordert Ladestationen bei Parkplätzen

Wohlen Um das Klimaziel zu erreichen: Mitte-Lütolf fordert von Gemeinde mehr elektrische Ladestationen bei Parkplätzen Mitte-Einwohnerrat Harry Lütolf nimmt sich den fehlenden elektrischen Ladestationen in Wohlen an. Mittels zweier Motionen möchte er darauf hinwirken, dass mehr solche auf öffentlichem wie auch privatem Grund entstehen müssen. Marc Ribolla 11.02.2022, 05.00 Uhr

Stromtankstellen auf öffentlichem Grund sind in Wohlen noch rar. Pius Amrein (17.9.2021)

Die Förderung der Elektromobilität auch im lokalen Gebiet liegt dem Wohler Mitte-Präsidenten und Einwohnerrat Harry Lütolf am Herzen. Nun möchte er auch politisch einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten.

Dazu reicht er im Wohler Einwohnerrat gleich zwei Motionen ein, die sich um die elektrischen Ladestationen im Dorf drehen. Bei der einen geht es um die grundsätzliche Bereitstellung von Parkplätzen mit Ladestationen auf öffentlichem Grund. «Dieses Thema muss man vor allem auf kommunaler Ebene anpacken. Das lässt sich so am besten lösen und nicht via Kanton oder Bund», sagt er zur AZ. Lütolf möchte, dass der Gemeinderat zuhanden des Einwohnerrats einen Antrag für einen Verpflichtungskredit ausarbeiten muss.

Anteil von mindestens 5 Prozent pro Tiefgarage

Die entsprechende Aufforderung beschreibt er so: «Alle im Eigentum der Gemeinde befindlichen oder von der Gemeinde betriebenen öffentlich zugänglichen Tiefgaragen sollen mit Ladestationen für elektrische Fahrzeuge versehen werden.» Dabei verlangt er einen Anteil von mindestens 5% aller Parkplätze einer Tiefgarage für solche elektrischen Fahrzeuge.

«In Wohlen sind Parkplätze mit Ladestationen auf öffentlichem Grund rar. Sogar die neue Tiefgarage beim Bahnhof mit mehr als 100 Parkplätzen verfügt über keine einzige Ladestation für Elektrofahrzeuge. Daran muss sich rasch etwas ändern», begründet Lütolf seinen Vorstoss. Er präsentiert dazu in der Motion Zahlen, die die stetige Zunahme von rein elektrisch oder hybrid betriebenen Fahrzeugen in der Schweiz aufzeigen.

Im Hinblick auf die Erreichung der Klimaziele der Schweiz sei es wichtig, diese Entwicklung zu begünstigen und zu beschleunigen. «Hierbei spielt die Anzahl und die flächendeckende Verteilung der Ladestationen für Elektroautos eine wichtige Rolle», hält der Mitte-Politiker weiter fest. Ausserdem macht er darauf aufmerksam, dass viele Personen als Mieterinnen und Mieter ohne eigene Ladestation auf genügend verfügbare und allgemein zugängliche angewiesen seien.

Änderung der Bau- und Nutzungsordnung angestrebt

In dieses Thema hinein spielt Lütolfs zweite Motion. Dort verlangt er vom Gemeinderat eine Vorlage zur Teilanpassung der Bau- und Nutzungsordnung. Dies zur Erhöhung der Anzahl Parkplätze mit Ladestationen in grösseren Wohnüberbauungen. Mit der Anpassung soll die Bau- oder Eigentümerschaft von Wohnüberbauungen zur Bereitstellung einer gewissen Anzahl Parkplätze mit Ladestationen verpflichtet werden. Allerdings erst ab einer bestimmten Grösse und unter gewissen Voraussetzungen.

Alles Konkretere will er dem Gemeinderat überlassen und dessen Antrag abwarten, falls die Motion überwiesen wird. Lütolf lässt bewusst die Mindestgrösse der Überbauungen oder die Anzahl obligatorischer Parkplätze offen, wie er schreibt. Ebenso, ob die Revision nur für Bauten mit Tiefgaragen gelten soll, ob nur neue Bauprojekte betroffen sein oder die bereits bestehenden rückwirkend mit einer Übergangsfrist eingeschlossen werden sollen.

Als kleine Nebenbemerkung weist Lütolf noch auf die Standortförderung hin. Seit Jahren werde in der Wohler Politik davon gesprochen, dass man den Pro-Kopf-Steuerertrag steigern müsse. «Die Gemeinde kann diesbezüglich auch mit ihrer Bau- und Nutzungsordnung Einfluss nehmen, indem die Bauherrinnen und Bauherren dazu angehalten werden, hochwerte Wohnüberbauungen zu erstellen», meint er. Dazu gehörten auch Ladestationen.