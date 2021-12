Der Wohler Einwohnerrat spricht mehr Geld für die Jugendarbeit

Wohlen Trotz verwirrender Formulierung im Antrag: Der Einwohnerrat spricht mehr Geld für die Jugendarbeit Der Wohler Einwohnerrat genehmigte am Montag total einen zusätzlichen Geldbetrag für die Jugendarbeit von rund 52'000 Franken. Im offiziellen Antragstext schlich sich aber eine unpräzise Formulierung ein. Auswirkungen dürfte diese nachträglich aber keine haben. Marc Ribolla 07.12.2021, 19.00 Uhr

Der Hauptsitz des Wohler Vereins Jugend und Freizeit am Sorenbühlweg. Andrea Weibel (28.8.2021)

Mit seiner letzten offiziellen Amtshandlung in der alten Zusammensetzung bewilligte der Wohler Einwohnerrat am Montagabend mehr Geld für die Jugendarbeit. In zwei separaten Anträgen sagte das Parlament jeweils mit 28:11 Stimmen Ja. Nur die SVP lehnte das Begehren ab. Insgesamt ging es um eine zusätzliche Summe von 52'500 Franken.

So weit, so gut. Liest man aber den achtseitigen Bericht und Antrag des Gemeinderates genau durch, entdeckt man eine Diskrepanz in den Unterlagen. In den Erläuterungen zum Geschäft auf Seite 3 heisst es: «Um die aufgelaufene Teuerung von 15% seit dem 31. Dezember 1993 auszugleichen, beantragt der Gemeinderat eine Teuerungsbereinigung des Beitrags an die Jugendarbeit um CHF 27'000 von CHF 180'000 auf CHF 207'000.»

In den Erläuterungen steht die korrekte, neue Summe von 207’000 Franken. zvg

Auf der letzten Seite steht dann aber plötzlich: «Der Gemeinderat stellt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, folgenden Antrag: 1. Erhöhung der Mittel für die Offene Jugendarbeit um CHF 27'000.00 (15%) zwecks Teuerungsausgleich (seit 1. Januar 1994) auf den Betrag von CHF 180'000.» Also wieder die alte, bisherige Summe.

In der Schlussformulierung taucht wieder die alte Summe von 180'000 Franken auf. zvg

«Uns war immer klar, um welche Zahlen es ging»

In der ganzen Ratsdebatte war dieser Fehler jedoch kein Thema. Bemerkt wurde er allerdings durchaus. Peter Christen, Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) sowie SVP-Fraktionschef, sagt zur AZ: «In unserer Fraktion war allen immer klar, um welche wirklichen Zahlen es beim Geschäft ging. Ich denke, das war auch bei allen anderen Räten der Fall. Auch in der FGPK-Sitzung war dies nach Nachfrage seitens Kommission und kurzer Erläuterung des Gemeindeammannes schnell geklärt. Ich muss aber sagen, dass der Antrag tatsächlich nicht superglücklich formuliert ist», erklärt Christen.

Nicht unbemerkt blieb der Umstand auch Mitte-Einwohnerrat und

-Parteipräsident Harry Lütolf. Er habe im Vorfeld die Exekutive darauf aufmerksam gemacht, die aber eine Anpassung nicht für nötig erachtete. Lütolf sagt dazu auf Anfrage: «Ich finde es prinzipiell nicht ganz korrekt. In der Formulierung hätte eigentlich die neue Bruttosumme von 207'000 Franken stehen sollen.»

Nun stellt sich die Frage, wie es rechtlich mit dem Geschäft und dessen Gültigkeit aussieht. Welche Mittel hat die Jugendarbeit in Wohlen nun zur Verfügung? Die AZ fragt bei der kantonalen Gemeindeabteilung und dessen Leiter Rechtsdienst, Martin Süess, nach.

«Eine Beschwerde müsste sehr gut begründet sein»

«Vom Grundsatz her ist massgeblich, wie der Antrag formuliert ist. Es mag sein, dass er etwas missverständlich formuliert worden ist. In diesem konkreten Fall erscheint es aber offensichtlich als widersinnig, eine Summe von 180’000 Franken zu genehmigen, die gleich hoch ist wie bisher», sagt Süess. Im Gesamtzusammenhang mit den Erläuterungen ergebe sich für ihn klar, dass der ursprüngliche Betrag von 180'000 Franken um 27'000 Franken aufgestockt werde.

Dennoch wäre es möglich, dass eine Stimmbürgerin oder ein Stimmbürger damit nicht einverstanden ist. Dazu erklärt Süess: «Eine Beschwerde kann man grundsätzlich immer einreichen. Sie müsste in dieser Sache aber wohl sehr gut begründet sein, um Aussicht auf Erfolg zu haben.»

Und was sagt die Verwaltung dazu? Gemeindeschreiber-Stellvertreterin Michelle Hunziker schreibt auf AZ-Anfrage, dass der Antrag in der vorliegenden Form korrekt formuliert sei. Die Erhöhung werde um 27'000 Franken auf den Betrag von 180'000 dazu gerechnet. «Der Betrag von 180'000 stellt somit die Basis dar und mit der Erhöhung um 27’000 ergibt sich der neue Betrag von 207'000 Franken», so Hunziker. Eine sprachliche Sichtweise, mit der man durchaus geteilter Meinung sein kann.