Toms's Diner Wohlen: Der Betrieb zieht in den Schützenhof um

Wohlen «Tom's Diner» zieht schon wieder um und belebt den ehemaligen «Schützenhof» neu – das sind die Hintergründe Nur sieben Monate nach der Eröffnung zieht «Tom's Diner» in Wohlen schon wieder um. Allerdings nur 100 Meter weiter – ins ehemalige, legendäre Restaurant Schützenhof. Dieses wird nach der sanften Renovation und Umgestaltung nicht mehr wiederzuerkennen sein. Marc Ribolla 28.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Tom's Diner» in Wohlen zieht ins ehemalige Restaurant Schützenhof um. Diner-Inhaber Thomas Gieler zeigt die neuen Neon-Leuchten. Marc Ribolla

Zu einem echten Diner muss das entsprechende Interieur stimmen. Deshalb hat Thomas Gieler keinen Aufwand gescheut. Stolz zeigt er die kürzlich brandneu eingetroffenen Neon-Leuchttafeln mit kultigen Sujets wie dem Logo des US-Filmproduzenten 20th Century Fox.

Ebenso hat er auf Mass und von Hand angefertigte Dinerbänke bestellt, die bald geliefert werden. Das Mobiliar soll zusammen mit dem neuen schachbrettartigen Fussboden und der rot gestrichenen Wände «Tom's Diner» perfekt machen. Und zwar an einem neuen Standort.

Gieler zügelt seinen Betrieb, den er zusammen mit seiner Partnerin Carmen Stadelmann führt und erst Anfang Jahr eröffnet hat, vom aktuellen Ort an der Anglikerstrasse 3 in Wohlen an die Jurastrasse 15. Und damit nur knapp 100 Meter weiter ins ehemalige legendäre Restaurant Schützenhof, das seit Ende 2019 geschlossen ist. Aktuell ist Gieler mit dem Umbau beschäftigt.

Thomas Gieler vor dem ehemaligen Restaurant Schützenhof, das bald «Tom's Diner» beherbergen wird. Marc Ribolla

Weshalb dieser Umzug nach so kurzer Zeit? «Wir sind mit ‹Tom's Diner› sehr erfolgreich gestartet und möchten weiter ausbauen», erklärt Gieler. Der leerstehende «Schützenhof» bot sich dazu idealerweise an. Das Gebäude gehört der Notter Immo AG.

Kurt Notter sagt: «Wir dachten, es könnte schwierig werden, wieder einen Restaurantbetreiber zu finden. Nun hatten wir aber gleichzeitig zwei Anfragen und haben uns für Herrn Gieler entschieden.» Früher war der «Schützenhof» eine typische Wohler Dorfbeiz im Stil des legendären «Chäber». Nun wird er innen nicht mehr wiederzuerkennen sein. Tom Gieler sagt:

«Wir haben nebst dem Umbau im Gästebereich auch die Küche komplett entkernt. Die ganze Lüftung und auch die Kühltechnik wird neu. Unser Vermieter unterstützt uns diesbezüglich sehr.»

Ein Blick ins noch unfertige zukünftige «Tom's Diner». Marc Ribolla

Die Fassade und die Fensterläden wurden vom Schmutz gereinigt und weitere technische Installationen auf Vordermann gebracht. Eine Neuheit wird die Zubereitung des Burger-Fleisches auf dem Lavasteingrill. «Das gibt dem Fleisch einfach einen besseren Geschmack als auf einem Elektrogrill», erklärt Gieler.

Sonntags soll es neu einen Brunch geben

Am neuen Ort wird es nebst rund 50 Sitzplätzen im Inneren auch eine Terrasse haben. Dort soll es auch eine Brunnenanlage geben. Die Ausrichtung des Angebots bleibe mit den Burgern und beim Produkteinkauf wie bisher sehr regional, streicht Gieler hervor. Sonntags möchte er in Zukunft jeweils einen Brunch anbieten mit spezifisch regionalen Produkten. Gieler erhofft sich vom neuen Standort einen weiteren Schub und zudem wird das bestehende Parkplatzproblem gelöst.

Der Schriftzug «Restaurant Schützenhof» prangt nicht mehr lange am Gebäude. Marc Ribolla

Über den bisherigen «Schützenhof» sagt er: «Dieses Gebäude hat eine Seele und Charakter. Das gefällt mir.» «Tom's Diner» habe mittlerweile schon über 80 Prozent Stammkunden und sie würden auch weiterhin einen Lieferservice anbieten. In der bisherigen Lokalität werde als Nachfolger übrigens eine Sushi-Bar einziehen, kann Gieler bereits verraten.

So sah das Restaurant Schützenhof vor rund elf Jahren aus.

Archiv (29. April 2010)

Er wird vorläufig mit dem Diner längere Zeit am zukünftigen Ort bleiben. Gemäss Kurt Notter wurde ein Vertrag über vier Jahre abgeschlossen. Mindestens so lange dürfte es nämlich dauern, bis für das Areal ein Gestaltungsplan steht.

Das neue «Tom's Diner» feiert am 10. August die Eröffnung. Bis dann wird auch der Schriftzug «Restaurant Schützenhof» an der Fassade entfernt sein – und eine neue Ära eingeläutet.

Aargauer Gastro-News 2021