Taxiunternehmen wird von Swiss-Ski-Präsident Urs Lehman übernomme

Wohlen Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann übernimmt Wohler Traditionsunternehmen Bahnhoftaxi Stutz 46 Jahre sind genug: Das sagten sich Silvia und Kurt Stutz von der Wohler Bahnhoftaxi Stutz AG. Lange schauten sie sich nach einem Käufer für ihr Geschäft um. Nun ist er gefunden: Der Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann übernimmt gemeinsam mit dem Beriker Garagisten René Hügli. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Kurt und Silvia Stutz haben das Bahnhof Taxi Stutz in Wohlen nach 46 Jahren verkauft. Nathalie Wolgensinger

Der Eintrag im Amtsblatt lässt aufhorchen: Per 1. März 2022 übernahm Swiss-Ski-Präsident und Similasan-CEO Urs Lehmann gemeinsam mit Garagist René Hügli aus Berikon Taxi Stutz in Wohlen. Der ehemalige Skirennfahrer Urs Lehmann erzählt:

«Ich wuchs als Sohn eines Taxiunternehmers auf, mir ist die Branche vertraut. Ausserdem kenne und schätze ich Silvia und Kurt Stutz sehr.»

Urs Lehmann, Präsident von Swiss-Ski. Keystone

Lehmann hat das elterliche Geschäft in Rudolfstetten 2018 übernommen. Er sagt: «Mein Vater wollte damals kürzertreten. Ich habe entschieden, dass ich gemeinsam mit unserem Garagisten und langjährigem Freund René Hügli das Geschäft übernehme.» Lehmann ist CEO der Joner Similasan-Gruppe und Präsident von Swiss-Ski. Das elterliche Geschäft wollte er damals nicht in fremde Hände übergeben. «Das ist mir eine Herzensangelegenheit.»

Gleiches gilt nun auch für das Wohler Traditionsunternehmen. Als ihn die Anfrage des Ehepaares Stutz erreichte, habe er nicht Nein sagen können, erzählt der 53-Jährige, der mit seiner Familie in Oberwil-Lieli lebt.

Machbar sei dies nur, weil sein Freund und Geschäftspartner René Hügli ebenfalls mitmacht. Geführt wird das Wohler Unternehmen von Sergio Rizzi. Er arbeitete bei Hügli und Lehmann und wird jetzt von Silvia Stutz eingearbeitet. André Stutz, Sohn von Kurt Stutz, wird weiterhin im Betrieb mitarbeiten.

Die erste Taxifahrt ging nach Villmergen

Hinter dem Steuer: So kennt man den Taxiunternehmer Kurt Stutz in Wohlen und Umgebung. Dino Nodari (28. November 2009)

Die Erleichterung, dass er sein Lebenswerk in guten Händen weiss, ist Kurt Stutz anzusehen. Der 72-Jährige übergibt ein gut laufendes Geschäft mit 30 Vollzeitstellen und insgesamt 46 Mitarbeitenden an Lehmann und Hügli. Täglich befördert die Bahnhoftaxi Stutz AG 190 Schulkinder der Bremgarter St.Josef-Stiftung und der Heilpädagogischen Schule Wohlen. Zur Bahnhoftaxi Stutz AG gehört auch ein Wagenpark von 48 Miet- und Transportautos sowie den Taxis. Stutz sagt:

«Das Geschäft ist nicht mehr dasselbe wie vor 46 Jahren, als ich angefangen habe.»

Das Ehepaar Stutz setzte auch auf Erdgasfahrzeuge. Archiv (15. Juni 2009)

Als er vor 50 Jahren das Taxi-Billett gemacht habe, sei noch nicht alles reglementiert gewesen. Auf den Kantonsstrassen herrschte noch kein Tempolimit und die Beizen waren beliebte Treffpunkte für Jung und Alt. An seine erste Fahrt als Taxifahrer erinnert sich Stutz noch gut: «Die führte ins Villmerger Quartier Hof, ein Italiener war Fahrgast. Er hatte einen grossen Koffer dabei.»

Dass er Taxifahrer wurde, ist der Tatsache geschuldet, dass er als junger Mann oft mit seinem Auto am Bahnhof vorbeifuhr, erzählt er lachend. Das sei den beiden Besitzern des damaligen Bahnhof-Taxis nicht entgangen, und die hätten ihm geraten, das Taxi-Billett zu machen, dann würde er damit auch noch verdienen. Gesagt, getan.

Er könnte ein Buch schreiben über all die Dinge, die er erlebt hat

1972 sattelte der gelernte Gärtner auf das Taxi um. Der Mix aus Autofahren und Kundenkontakt habe ihn fasziniert, blickt er zurück. Als ihn die beiden Wohler Taxihalter 1976 anfragten, ob er das Geschäft mit drei Taxis und drei Angestellten übernehmen möchte, sagte der damals 26-Jährige zu.

Auch ein Mercedes gehörte mal zur Flotte der Bahnhoftaxi Stutz AG. zvg

Er blättert in alten Fotos und zeigt auf ein Bild, das ihn als jungen Burschen vor einem Ford Granada zeigt. «Das war eines der ersten Fahrzeuge, das ich kaufte, damals kostete der Diesel noch 57 Rappen und für das Auto bezahlte ich 19’000 Franken.» Tag und Nacht war der zweifache Vater auf den Freiämter Strassen unterwegs. Er könnte ein Buch schreiben über all die Dinge, die er in all den Jahren erlebt habe, bestätigt er.

Doch das tut er nicht. Verschwiegenheit gehört zum Geschäft. Zu seiner Kundschaft gehörten sie alle: Die Betrunkenen, die er spät nachts zu Hause nur noch mit Unterhose bekleidet vor der Türe ablieferte, die Banker, die vom Bahnhof zu ihrem Geschäftstermin mussten, und die Schwangere und ihr Ehemann, die er ins Kreisspital Muri fuhr.

Auch schon sass ein Mörder im Taxi

Heute ein begehrter Oldtimer, damals ein topmoderner Wagen: Der Ford Granada. zvg

Nicht alle Fahrgäste führten Gutes im Schilde. Einen Mörder und gleich mehrere Raubtäter hätten seine Mitarbeitenden in den Taxis chauffiert und erst viel später erfahren, wer ihre Dienste in Anspruch genommen hat. Es sei aber die Summe der schönen Dinge, die er erleben durfte, die er nun in seine Pension mitnehme, sagt er und ergänzt:

«Ich bin froh, dass ich nun mit meiner Frau die schönen Dinge des Lebens geniessen kann. Wir werden Reisen unternehmen und es geniessen, dass wir nicht ständig verfügbar sein müssen.»

Seine Frau Silvia trug in der Zentrale im Einfamilienhaus am Wohler Dammweg dazu bei, dass die Taxis und Transporter stets pünktlich am rechten Ort waren. Sie freut sich auf ruhigere Zeiten. Das Transportmittel steht bereits fest: Verreist wird im Zug, so können beide die Reise geniessen.

