Die Herb Miller Jazz Band spielt im Acli in Wohlen

Wohlen Swing mit Penne und Spaghetti: Die Herb Miller Jazz Band spielt im Wohler Acli Am Freitag, 4. November, um 20 Uhr lädt die Herb Miller Jazz Band zum Konzert in die Begegnungsstätte Acli in Wohlen. Serviert wird nebst Jazz-Klassikern feine Pasta aus der Acli-Küche. Nathalie Wolgensinger 18.10.2022, 05.00 Uhr

Die Herb Miller Jazz Band tritt am 4. November in der Begegnungsstätte Rösslimatte auf. zvg

Mit ihrem Dixieland, Swing und Blues begeisterte die Herb Miller Jazz Band während vieler Jahre das Publikum im Wohler Chäber. Nun hat die siebenköpfige Band unter dem Lead von Herb Miller eine neue Location gefunden. Am 4. November lädt die Band zum Konzert in die Begegnungsstätte Rösslimatte an der Freiämterstrasse 1 in Wohlen ein.