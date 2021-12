Peter Tanner (SVP) lehnt Einwohnerratswahl für Frauenquote ab.

Wohlen SVP lässt Bombe platzen: Tanner und Meier verzichten für höhere Frauenquote auf Einwohnerratssitz – Hauri rückt nach Am Mittwochabend überraschte Peter Tanner an der Fraktionssitzung mit seiner Verkündung. Der frischgewählte Wohler SVP-Einwohnerrat lehnt seine Wahl ab und macht den Weg frei für Parteikollegin Claudia Hauri. Sie zieht nun als einzige SVP-Frau ins Wohler Parlament ein. Melanie Burgener 10.12.2021, 05.00 Uhr

Peter Tanner (links) verzichtet auf seinen Platz im Wohler Einwohnerrat für die SVP und gibt damit den Weg für Parteikollegin Claudia Hauri frei. Vor ihr wäre zwar Daniel Meier (rechts) nachgerückt, dieser verzichtet aber ebenfalls auf seinen Platz im Parlament. Melanie Burgener

Die Mitglieder des Wohler Einwohnerrates kennen sich wohl mit platzenden Bomben aus. Doch was Peter Tanner in dieser Woche verkündete, damit hätte wohl niemand gerechnet. Während der Fraktionssitzung der SVP Wohlen-Anglikon am Mittwochabend eröffnete der frischgewählte Einwohnerrat, dass er seine Wahl nicht annehmen werde.

Der Grund dafür: Er möchte seiner Parteikollegin Claudia Hauri den Vortritt lassen und seinen Sitz in der Wohler Legislative für sie räumen. Diese Neuigkeit dürfte wohl nicht nur seine Partei, sondern auch seine 912 Wählerinnen und Wähler erstaunen – immerhin stand Tanners Name ganz zuoberst auf der diesjährigen SVP-Wahlliste. Und das, obwohl er 2015 nach 14 Jahren zurückgetreten ist.

«Die SVP ist nicht für ihre Frauenfreundlichkeit bekannt. Ein solcher Schritt, und dann auch noch von mir, wird überraschen», ist sich Tanner bewusst. «Doch Frauen gehören auch in der SVP an den Tisch, sie sind nicht weniger menschliche Wesen als wir Männer.» Bei der Überlegung, wer der zehn gewählten Männer einen Schritt retour machen könnte, sei für ihn klar gewesen, dass er es sein werde. «Nach 14 Jahren bin ich prädestiniert dafür, der Brückenbauer für die Damenwelt zu sein. Es sollte nicht ein Jüngerer zurücktreten müssen», sagt der 68-Jährige und ergänzt: «Ich habe von Anfang an gesagt: Ich nehme bei dieser Wahl niemandem jüngeren den Platz weg, und dieses Wort halte ich, auch wenn ich mit einem weinenden Auge gehe.»

Vizepräsident freut sich über steigende Frauenquote

Peter Tanner sei als Dank für sein langjähriges Engagement auf Platz eins aufgelistet worden, begründete Marc Läuffer. Auch er, Vizepräsident und diesjähriger Wahlkampfleiter der SVP, war erstaunt über Tanners Ankündigung, begrüsst seinen Entscheid jedoch. «Es hat uns gewurmt, als wir in den Resultaten gesehen haben, dass keine der zehn Frauen, die auf unserer Liste standen, gewählt wurde», sagt er.

«Es wird wohl den einen oder anderen geben, der diesen Schritt nun hinterfragt. Aber es ist sinnvoll und nur fair, wenn diese Entscheidung jetzt getroffen wird, bevor das Wahlergebnis angenommen und unterzeichnet ist.» Doch nicht nur Tanner, sondern auch Daniel Meier verzichtet für Claudia Hauri auf seinen Platz im Parlament. Denn er wäre vor ihr der erste in der Reihe der Nachrückenden gewesen. «Ich war bereits sechs Jahre im Einwohnerrat und für Claudia verzichte ich freiwillig», begründet er seine Entscheidung.

Sie überzeugt mit sozialem Engagement und breitem Finanzwissen

Claudia Hauri selbst freut sich darüber, dass sie nun doch eine Chance erhält, ihre Geschicke in der Wohler Politik einzubringen. Auch wenn sie über ihr eigentliches Wahlergebnis von 853 Stimmen nicht enttäuscht war. «Ich bin stolz, dass ich es so weit nach vorne geschafft habe. Aber ich freue mich natürlich, dass ich den Sitz nun erhalte. Ich hatte zuvor noch nie ein politisches Amt», erzählt die 54-Jährige.

Nebst ihrem Engagement bei den Soroptimistinnen Bremgarten-Freiamt oder der Bibliothek Wohlen bringt sie viel Erfahrung im Bereich Finanzen ins Parlament. «Es war von Anfang an mein Ziel, in die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission FGPK zu kommen. Da habe ich viel Hintergrundwissen und das ist auch der Grund, weshalb ich kandidiert habe», erklärt sie.

Ob sie tatsächlich diese Aufgabe für die Fraktion übernehmen könne, stehe noch nicht fest, wie Marc Läuffer betont. Er und seine Parteikollegen Peter Tanner und Daniel Meier sind sich sicher: «Mit Claudia kommt eine Frau in den Einwohnerrat, die eine Fachkompetenz mitbringt, die wir in Wohlen brauchen.»