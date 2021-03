Nebst dem Videoclip bietet die Regionale Musikschule Wohlen, die aus den Gemeinden Büttikon, Dintikon, Uezwil, Villmergen und Wohlen besteht, noch bis zum 8. April individuelle Schnuppermöglichkeiten an. Im Pavillon an der Pilatusstrasse 7 stehen mehrmals pro Woche die Türen offen, jeweils von 18.00 bis 19.30, an den Samstagen auch von 10.00 bis 11.30 (Details zum Schnupperprogramm siehe www.musikschule-wohlen.ch). Zudem steht auch ein Angebot an Broschüren und Infomaterial bereit. Sämtliche Schnupperlektionen werden unter Einhaltung der Schutzkonzepte durchgeführt (Maskenpflicht, Desinfektionsmittel, Plexiglasscheiben, Abstandhalten und begrenzte Personenzahl).