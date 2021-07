Wohlen und sein Bauboom: So verändert sich das Dorf im Freiamt

Wohlen So verändert sich das grösste Dorf im Freiamt: Diese Bauprojekte sorgen für viele Zuzüger In Wohlen wird an vielen Orten fleissig gebaut und geplant. Es soll Platz für mehr Einwohnerinnen und Einwohner entstehen. Die AZ präsentiert einen nicht abschliessenden Überblick über aktuelle Projekte. Nathalie Wolgensinger und Marc Ribolla 03.07.2021, 05.00 Uhr

Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis die Gemeinde Wohlen die Marke von 17'000 Einwohnerinnen und Einwohnern knacken wird. Ende Mai lag die Zahl bei 16'900. In den vergangenen Jahren wuchs die viertgrösste Aargauer Gemeinde stetig an. Noch vor drei Jahren nannten beispielsweise erst knapp 16'500 Personen Wohlen ihren Wohnort.

Auch in Zukunft wird sich das Freiämter Zentrum weiterentwickeln. Im Dorf ist seit Jahren eine rege Bautätigkeit im Gang, die das Wachstum fördert. Allein derzeit sind mehrere grössere Vorhaben im Bau oder in Planung, die Wohnraum für mehrere hundert Personen bieten werden.

Auf dem ehemaligen Parkplatz der Neuen Aargauer Bank (jetzt CS) entsteht derzeit eine Arealüberbauung der Zürcher Anlagestiftung Swiss Life namens Ahorn-Park. Gebaut werden 58 Wohnungen, auf sechs Geschosse verteilt. 1½ - bis 4½ -Zimmer-Wohnungen sind vorgesehen. Im Erdgeschoss sind zudem Gastronomie- und Gewerbeflächen geplant. Als besonderes Schmuckstück gibt es im fünften Obergeschoss eine Dachterrasse, die für alle Bewohner zugänglich ist. Sie ergänzt das naturnahe Umfeld um das Gebäude neben dem Pärkli, das in seiner Form grösstenteils bestehen bleibt. Die Wohnungen sind voraussichtlich im September 2022 bezugsbereit.

Eine Visualisierung der Überbauung Ahorn-Park auf dem ehemaligen Parkplatz der NAB. Visualisierung: zvg

Ein sechsstöckiges Wohn- und Geschäftshaus mit 19 Wohnungen und Gewerberäumen im Erdgeschoss, das ist das Projekt Monolith der Zeughaus Immobilien in Lenzburg. Zu stehen kommt der Neubau gegenüber der ehemaligen Post 2, wo zuvor die Feinbäckerei Kuhn stand. Das 1870 erstellte Gebäude war baufällig und wurde abgerissen. Einige der Eigentumswohnungen sind bereits verkauft, bezugsbereit ist das Gebäude im nächsten Jahr.

Der Monolith am Wohler Postplatz im Endzustand. Visualisierung: zvg

Äusserlich gibt es eine Backsteinfassade. Aus zweierlei Gründen, wie der Wohler Architekt Urs Müller im Frühling 2020 beim Baustart erklärte: «Einerseits ist die Fassade so möglichst unterhaltsarm, andererseits ist es ein Wortspiel. Das ‹Back› erinnert an die ehemalige Bäckerei, die dort jahrzehntelang beheimatet war.» Der Projektname Monolith rühre zudem vom Grundriss der Parzelle her.

Monolith heisst das Mehrfamilienhaus, das anstelle der Feinbäckerei Kuhn zu stehen kommt. Marc Ribolla

Winkelförmig angeordnet bilden die beiden Mehrfamilienhäuser an der Güpfstrasse einen zentralen Hofraum. Dieser wird so zum Treffpunkt für die Eigentümer der insgesamt 32 Wohnungen und deren Kinder, die sich auf dem Spielplatz vergnügen können. Es soll ein Begegnungsraum für die Generationen sein, heisst es im Projektbeschrieb. Sämtliche Wohnungen auf dem ehemaligen Areal der Garage Henggi sind bereits verkauft und ab Dezember dieses Jahres bezugsbereit. Gebaut werden Wohnungen im Bereich von 2½ - und 4½ -Zimmern sowie je eine Attikawohnung bei jedem Gebäude.

Winkelförmig angeordnet: So präsentiert sich die Überbauung Güpfstrasse mit insgesamt 32 Wohnungen. Marc Ribolla

Es dürfte mit 202 Wohnungen in 20 Mehrfamilienhäusern eine der grössten Bauflächen in Wohlen sein. Das Grossprojekt Rebberg an bester Lage an der Wagenrainstrasse ist derzeit aber auf Eis gelegt. Eine Einsprache ist noch hängig. Das Vorhaben kam nicht überall gut an. Dass man an dieser Lage eine Überbauung mit überaus dichter Auslastung plant, konnten einige nicht verstehen. Viele Wohlerinnen und Wohler hatten sich Einfamilienhäuser auf dem Land erhofft, anstelle dieser Grossüberbauung mit fünf Tiefgaragen.

Man spekulierte, dass man mit Einfamilienhäuschen reiche Neuzuzüger anlocken könnte, die Geld in die gebeutelte Wohler Gemeindekasse spülen sollten. Die Rebberg Village AG, welche die drei Parzellen mit einer Grösse von 27'000 Quadratmetern überbaut, wird 59,4 Mio. Franken investieren. Entstehen sollen 202 Wohnungen, die zwischen 1½ und 4½ Zimmer umfassen. Das bedeutet, dass dereinst rund 350 neue Einwohner Platz finden könnten.

20 Mehrfamilienhäuser, 202 Wohnungen und 5 Tiefgaragen: Das ist die Überbauung Rebberg. Andrea Weibel (24. September 2020)

Auch für die ältere Generation wird fleissig gebaut. Aktuell an der Jurastrasse 10. Die Firma Belano Zuhause hat die ehemalige Drechslerei Vock vergangenes Jahr abgerissen. Nun entsteht dort ein Mehrfamilienhaus, das komfortable, barrierefreie und digital verknüpfte Wohnungen für mehrere Generationen bieten soll. Es erhält eine Zertifizierung für hindernisfreies und altersgerechtes Wohnen. Vorgesehen sind 38 Wohnungen, die zwischen 2½ und 3½ Zimmer umfassen. Nebst einer Rezeption wartet der Komplex unter anderem mit einer Cafeteria, einem Atelier sowie einem Fitnessraum auf. Zentral ist die Belano-App, mit der die Bewohner Dienste wie Wäscheservice, Verpflegung, Reinigung oder Pflegedienste buchen können. Der Bezug der Wohnungen ist auf Frühling 2023 angedacht.

Das zukünftige Objekt von Belano Zuhause an der Jurastrasse 10A. Visualisierung: zvg

Auf einer Fläche von 8077 Quadratmetern sollen sechs Mehrfamilienhäuser, drei Einfamilienhäuser sowie zwei Tiefgaragen realisiert werden. Geplant sind 3½-, 4½- und 5½-Zimmer-Wohnungen. Damit gehört das Bauvorhaben an der Wohler Bergmatte im Nordosten der Gemeinde ebenfalls zu den grössten in der Freiämter Metropole. Die Gebäude liegen an einer leicht erhöhten Wohnlage. Die Bauherrschaft streicht die über 5000 Quadratmeter grossen, horizontalen Grünflächen hervor.

Die Bewilligung für die Erschliessung des Areals liegt vor, auf die Bewilligung für die Überbauung wartet die Bauherrschaft, das Konsortium Bergmatte, nach wie vor. Für Verzögerung sorgte die Offenlegung des Baches, die erst noch mit den kantonalen Stellen koordiniert werden musste. Der Wohlerbergbach soll im Zuge der Bauarbeiten dann auf einer Länge von 80 Metern offengelegt werden.

Die Überbauung Bergmatte Wohlen sieht auf einer Fläche von 8077 Quadratmetern sechs Mehr- und zwei Einfamilienhäuser vor. Marc Ribolla (25. Oktober 2020)

Im Bärengässli mitten im Zentrum wurde Anfang 2020 das alte Haus der ehemaligen Garage Wyder abgerissen. An jener Stelle sind an der markanten Hangkante seither bereits zwei Mehrfamilienhäuser in den Abhang gebaut worden, die voraussichtlich Ende 2021 fertig sein sollen. Zudem wurde unterirdisch eine zweistöckige Garage gebaut für die zukünftigen Anwohner des neuen Quartiers. Der Neubau am Bärengässli umfasst total 43 Wohnungen mit vorwiegend 2½ und 3½ Zimmern. Die Fassade wird von einem Bären in einem Relief geprägt.

Am Bärengässli, wo einst die Garage Wyder stand, werden bald 43 Wohnungen bezugsbereit sein. Marc Ribolla

Nur einen ambitionierten Steinwurf entfernt von der Überbauung am Bärengässli befindet sich aktuell die Baustelle «Wohnen an der Bünz». Diese letzte Baulücke am Wohler Hausbach hat sich Immobilienmakler Rrustem Hysenaj gesichert. Er realisiert dort ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus mit insgesamt 13 Wohnungen. Sie sind zwischen 2½ und 4½ Zimmer gross. Im Dachgeschoss ist eine Attikawohnung über die gesamte Fläche geplant. Hysenaj erzählt auf Anfrage, dass die Bauarbeiten in den vergangenen Wochen etwas ins Stocken geraten seien wegen der vielen Regenfälle. Doch nun laufe wieder alles nach Plan und die Mietwohnungen seien voraussichtlich bereits im kommenden April bezugsbereit.