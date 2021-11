Wohlen So läuft es an der Baustelle der Nutzenbachstrasse – weshalb drei markante Eichen stehen bleiben konnten Das Projekt der Sanierung der Nutzenbach-/Anglikerstrasse zwischen Wohlen und Villmergen ist nach rund 14 Monaten weiterhin auf Kurs. Die AZ hat sich den Baufortschritt von nahem angeschaut. Toni Widmer Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Auf der Anglikerstrasse läuft der Verkehr seit kurzem bereits wieder zweispurig. Von links die Bauleiter: Silvio Moser, Mauro Spada und Thomas Meile. Toni Widmer

Seit Ende August 2020 ist die Nutzenbachstrasse – die Querverbindung der beiden Bünztalachsen zwischen Villmergen und Anglikon – gesperrt. Bis im Herbst 2022 ist dort eine umfangreiche Sanierung im Gang: Die Fahrbahn wird auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern komplett ersetzt, verbreitert und mit einem Rad- und Gehweg ergänzt.

Mit dem Neubau des Bahn-Viadukts und der Bünzbrücke werden zwei bisherige Engnisse beseitigt sowie die Strasse als Versorgungsroute für Transporte mit bis zu 5,2 Metern Höhe und 6,5 Meter Breite fit gemacht. Mit zwei weiteren neuen Brücken an den Knoten Wilstrasse und Sorenbühlweg werden die Ein- und Ausfahrtsverhältnisse verbessert sowie die Durchflusskapazität des Nutzenbachs gesteigert.

Und letztlich dient auch ein neuer Kreisel für eine markante Optimierung der Verkehrssituation für den Coop-Baumarkt, die Cellpack und die verschiedenen Firmen auf dem Ferro-Areal.

Der neue Kreisel ist seit der vergangenen Woche in Betrieb. Toni Widmer

Gesamtprojekt kostet rund 26 Millionen Franken

Das Strassenbauprojekt, an dem über mehrere Jahrzehnte geplant worden ist, kostet laut Voranschlag knapp 26 Mio. Franken. Dazu kommen weitere 3 Mio. Franken für das parallel realisierte Wasserbauprojekt mit der Revitalisierung des Nutzenbachs, der Optimierung der Krebsbachleitung sowie dem Bau der erwähnten Brücken an Wilstrasse und Sorenbühlweg.

Den Löwenanteil der Gesamtkosten übernimmt der Kanton Aargau (rund 14 Mio. Franken). Am Strassenprojekt müssen sich die Gemeinden Villmergen mit knapp 5 Mio. Franken und Wohlen mit knapp 6,3 Mio. Franken beteiligen. Die SBB sowie die Profiteure des neuen Kreisels steuern weitere 1,2 Mio. Franken bei.

Die neue Haltestelle bei der Firma Cellpack an der Anglikerstrasse ist behindertengerecht gebaut worden. Toni Widmer

Das Wasserbauprojekt kostet Wohlen weitere 1,2 Mio. Franken. Hier zahlt mit rund einer Million auch der Bund mit. An das Gesamtprojekt stehen weitere Bundesgelder aus dem Agglomerationsprogramm in Aussicht. Deren Höhe wird erst am Schluss berechnet.

Trotz Corona und Wassereinbrüchen im Zeitplan

Mit den Arbeiten ist man absolut im Zeitplan, wie Projektleiter Thomas Meile vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt an einer Begehung des Projekts versicherte. Am vergangenen Wochenende konnten der neue Kreisel seiner Bestimmung übergeben und die Anglikerstrasse bis zum Knoten Industriestrasse wieder zweispurig geöffnet werden.

Bereits weitgehend fertiggestellt ist die Revitalisierung des Nutzenbachs und an den Wochenenden vom 20. bis 22. sowie 27. bis 29. November können auch die Hilfsbrücken an der SBB-Unterführung entfernt werden.

Das ist alles andere als selbstverständlich. Seit dem Baubeginn vor 14 Monaten musste die Projektleitung – neben Thomas Meile sind das Mauro Spada, Teilprojektleiter Kunstbauten und Silvio Moser, zuständig für die Revitalisierung des Nutzenbachs – mit verschiedenen Unwägbarkeiten fertig werden. Da waren zum einen die von der Coronapandemie verursachten Einschränkungen, da war aber vor allem das Wasser.

SBB haben sich flexibel gezeigt

«Wir mussten im Bereich der neuen Unterführung die Fahrbahn stark absenken und im Grundwasserbereich bauen. Die entsprechenden Vorkehrungen haben wir mit einer Grundwasserabsenkung getroffen. Trotz der ergriffenen Massnahmen hat der wasserempfindliche Boden den Arbeitsfortschritt der Baugrube derart gehemmt, dass die für die Gleisbauarbeiten mit den SBB vereinbarten Zeitfenster, welche drei Jahre im Voraus bestellt werden müssen, nicht mehr eingehalten werden konnten», sagt Mauro Spada.

Die entstehenden Verzögerungen hätten zu organisatorischen Problemen mit den SBB geführt: «Weil wir den neuen Viadukt mit Hilfsbrücken unter Verkehr gebaut haben, mussten wir kurzfristig neue Termine finden. Zum Glück haben sich die SBB flexibel gezeigt.» Der starke Regen im Sommer habe zusätzliche Herausforderungen gebracht. Die Baustelle sei mehrmals total überflutet worden, berichtet Spada.

Strassenkofferung an der Umfahrung getestet

Der Baugrund hat auch Thomas Meile beschäftigt: «Die sanierte Nutzenbachstrasse muss schwerverkehrstauglich sein. Deshalb haben wir auf die Strassenkofferung im neu zu bauenden Abschnitt zwischen SBB-Viadukt und Bünzbrücke besonderen Wert gelegt. Bevor wir deren Aufbau definitiv festgelegt haben, wurden drei verschiedene Versionen auf der Baustellenumfahrung beim Kreisel Ferro getestet», erklärt er.

Die neue Brücke an der Wilstrasse, gut zu sehen die Rinne für den Nutzenbach, der sich bei Hochwasser neu aber stark ausbreiten kann. Toni Widmer

Aufwendig war es auch und wird es weiterhin, die Verkehrsführung laufend anzupassen: «Wichtig war es, die Zufahrten zu den verschiedenen Firmen im Gebiet laufend aufrechtzuerhalten. Zeitweise haben wir dafür einen Verkehrsdienst eingesetzt. Geklappt hat das vor allem auch, weil sich die Unternehmen flexibel gezeigt haben und wir gut mit ihnen haben zusammenarbeiten können», lobt Thomas Meile.

Die neue Brücke an der Wilstrasse beim Abbieger Richtung Niedermatten. Toni Widmer

Sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten ist Silvio Moser. Der Nutzenbach hat ein neues Niederwassergerinne erhalten, das Bachbett ist stark verbreitert und naturnah gestaltet worden. Nur noch die Bepflanzung fehlt. «Das Resultat macht Freude», sagt Moser, «im ‹neuen› Nutzenbach können sich Flora und Fauna künftig deutlich besser entfalten und gleichzeitig konnte der Hochwasserschutz stark erhöht werden.» Stolz ist Moser auch auf eine kleine Projektänderung:

«Wir haben das Bachbett etwas anders geführt als geplant und deshalb drei markante Eichen stehen lassen können.»

Eine der drei mächtigen Eichen am Nutzenbach, die entgegen den ersten Plänen stehen bleiben konnten. Toni Widmer

Silvio Moser, der Verantwortliche für den Wasserbau, am renaturierten Nutzenbach. Toni Widmer

Zurzeit läuft der Schluss-Spurt an der SBB-Unterführung. Wenn diese befahrbar ist, können der Verkehr ab der Bünzbrücke bis zum Sorenbühlweg gesperrt und die dort ansässigen Unternehmen von Villmergen her erreicht werden. Im nächsten Sommer wird dann als letzter Bauabschnitt die Bünzbrücke ersetzt.

Der neue SBB-Viadukt – die Unterführung liegt neu zwei Meter tiefer als bisher und deutlich breiter. Künftig können zwei Lastwagen problemlos kreuzen. Toni Widmer

Projektleiter Thomas Meile erklärt nicht ohne Stolz, dass man bisher nicht nur den Terminplan hat einhalten können, sondern auch bei den Kosten im grünen Bereich liegt. Dafür macht er insbesondere auch den am Bau beteiligten Firmen ein grosses Kompliment: «Ohne deren fortwährenden Einsatz und ihre grosse Flexibilität stünden wir nicht dort, wo wir heute stehen», sagt Meile.

Der neue SBB-Viadukt ist fertig, die Hilfsbrücken können Ende Monat abgebaut werden. Im Bild der für die Kunstbauten verantwortliche Bauleiter Mauro Spada. Toni Widmer