Parksünden an der Wohler Zentralstrasse

Wohlen Skurrile Falschparker an der Wohler Zentralstrasse: Mit diesen Bussen müssen sie rechnen Auf den Parkplätzen auf der Höhe der Zentralstrasse 6 gibt es täglich kuriose Manöver zu beobachten. Viele Arten des Parkierens, die auf diesen acht Feldern angewendet werden, sind verboten. Einige können sogar gefährlich werden, wie ein Unfall jüngst zeigte. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 20.12.2022, 18.00 Uhr

Die Seitwärtsparkplätze an der Wohler Zentralstrasse sorgen täglich für gefährliche Situationen. Bild: Nathalie Wolgensinger

Vor dem Fenster des AZ-Büros in Wohlen gehen praktisch täglich kuriose Dinge vor sich. Auslöser für die meisten Lacher sind die Parkplätze entlang der Zentralstrasse. Regelmässig können dort Lenkerinnen und Lenker beobachtet werden, die ihre Autos auf ausgefallene Art und Weise in die weissen Felder parkieren.

Klar, diese Art von Parkieren ist nicht jedermanns und jedefraus Sache. Vielen wird das nach einigen Minuten des erfolglosen Zirkelns auch bewusst. Sie beenden das Manöver und suchen sich eine andere Parkmöglichkeit in der Gemeinde. Doch genausoviele lassen ihr Fahrzeug auch einfach so stehen, wie es der missglückte Versuch halt ergeben hat.

Die AZ hat in den vergangenen Monaten einige Parksünden fotografisch festgehalten und beim Ressort Sicherheit der Gemeinde nachgefragt, was das Verkehrsrecht in solchen Fällen von Falschparkieren vorsieht. Denn was von aussen für die Zuschauenden amüsant ist, kann tatsächlich sehr gefährlich werden. Auch von einem solchen Fall wurden die Redaktorinnen und Redaktoren der AZ Freiamt jüngst Zeugen.

Muss mein Auto innerhalb des Parkfeldes stehen?

Bild: Melanie Burgener

Am häufigsten werden die Autos so parkiert, dass sie zum Teil über die Linie des Parkfeldes herausragen. So schräg wie die Lenkerin oder der Lenker dieses weissen Autos ist es meistens nicht. Häufig handelt es sich nur um einen Pneu oder das Heck, die ein kleines Stück ausserhalb sind. Gebüsst werden sie bei einer Polizeikontrolle aber genau gleich. Der Gemeinderat begründet das mit Artikel 79, Absatz 6 der Signalisationsverordnung:

«Wo Parkfelder markiert sind, dürfen Fahrzeuge nur innerhalb dieser Felder parkiert werden. Parkfelder dürfen nur von den Fahrzeugarten benützt werden, für die sie grössenmässig bestimmt sind. Parkfelder, die für eine Fahrzeugart oder Benutzergruppe reserviert sind, dürfen nur von dieser Fahrzeugart oder Benutzergruppe benützt werden.»

Entgegen der Fahrtrichtung und dann auch noch ausserhalb des Parkfelds: Die Besitzerin oder Besitzer dieses Autos hätten im Falle einer Polizeikontrolle eine Busse kassiert. Melanie Burgener Seitwärtseinparkieren will gelernt sein. Melanie Burgener Der eine hat zu viel, der andere zu wenig Platz. Melanie Burgener Parkfelder müssen ganz ausgenützt werden. Steht das Fahrzeug ausserhalb der Linie, muss ein Strafgeld bezahlt werden. Melanie Burgener

In der Praxis bedeutet das eine Busse von 40 Franken bei einer Parkzeit von zwei Stunden, 60 Franken für bis zu vier und 100 Franken für bis zu zehn Stunden Parkzeit. Ausnahmen werden in solchen Fällen keine gemacht.

Darf ich am linken Strassenrand parkieren?

Bild: Melanie Burgener

Auf den ersten Blick fällt beim Betrachten dieses Bildes wohl das blaue Auto auf, dessen Besitzerin oder Besitzer das Parkfeld um ein gutes Stück verfehlt hat. Hätte am Aufnahmedatum dieses Fotos eine Polizeikontrolle stattgefunden, hätte aber auch das weisse Fahrzeug am linken Bildrand eine Busse erhalten.

Wer auf der rechten Fahrspur unterwegs ist, fürs Parkieren jedoch den linken Strassenrand benützt, wird mit 60 Franken gebüsst. Grund für dieses Verbot sei, dass Linksparkieren gefährlich ist, so der Gemeinderat. Fahrzeuglenkende hätten beim Wegfahren vom Parkplatz keine Sicht auf die Strasse und müssen zudem die Fahrbahn des Gegenverkehrs überqueren. «Das führt zu gefährlichen Situationen mit entgegenkommenden Fahrzeugen», heisst es in der Antwort weiter.

Der Unterschied zum Schrägparkieren: Hierbei gibt es Ausnahmen. «Die Verkehrsregelverordnung (VRV) lässt das Anhalten auf der linken Strassenseite nur in wenigen Ausnahmesituationen zu. Dies etwa, wenn rechts ein Tramgleis verläuft, ein Halte- oder Parkverbot signalisiert oder markiert ist sowie in schmalen Strassen mit wenig Verkehr», sagen die Verantwortlichen aus dem Gemeindehaus.

So kann Falschparkieren enden

Bild: Marc Ribolla

Wie gefährlich das Parkieren am gegenüberliegenden Strassenrand sein kann, zeigte ein Unfall, der am 12. Dezember an der Zentralstrasse passiert ist. Die Lenkerin, welche den Unfall verursacht hat, stand zuvor offenbar auf einem der Seitwärtsparkplätze entgegen ihrer Fahrtrichtung.

Beim Wegfahren überquerte sie beide Spuren, fuhr übers Trottoir ennet der Strasse und kollidierte mit einem anderen Auto. Glücklicherweise entstand nur Blechschaden. Alle beteiligten Personen sind ausser dem Schock ohne schwerere Verletzungen davongekommen. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

