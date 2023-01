Wohler Event Manufaktur gewinnt Silber für Nagra Ausstellung

Wohlen Silber gewonnen und Gold im Herzen: Diese beiden Freiämter erhalten einen Award für ihre virtuelle Zeitreise Roger Wydler und Dominic Kölliker heissen die beiden Kreativen, die kürzlich den silbernen Award für ihr Live-Kommunikations-Projekt einheimsten. Die Auszeichnung ist ein Ritterschlag für ihre Wohler Event Manufaktur GmbH, die mehr als bloss Events realisiert. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Roger Wydler (links) und Dominic Kölliker präsentieren den Award. Nathalie Wolgensinger

Eventmanager sind hip und cool. So stellt man sich Macher vor, die Firmen ins beste Licht rücken und die Menschen unterhalten. Hip und cool sind die beiden Freiämter Roger Wydler und Dominic Kölliker selbstverständlich. Sie sind aber noch mehr. Sie sind kreativ und sie können vor allem gut zuhören. Denn darum geht es in erster Linie in ihrem Business. Sie müssen im Gespräch die Bedürfnisse ihrer Kundschaft ergründen und daraus einen massgeschneiderten Auftritt oder Event inszenieren.

Dazu braucht es nebst Know-how auch viel Erfahrung. Wydler gründete die Event Manufaktur GmbH 2011, Dominic Kölliker kam 2017 dazu und ergänzt den Zwei-Mann-Betrieb als Gesellschafter. Wydler erzählt: «Wir sind in Villmergen aufgewachsen und haben gemeinsam die Schulen besucht.»

Die beiden 45-Jährigen arbeiten seither Tisch an Tisch am Wohler Gewerbering und hecken Ideen aus. Zu ihrem Kundenkreis gehört unter anderem die Schweizer Liftfirma Schindler, für sie organisiert die Firma unter anderem Messeauftritte und Roadshows.

Die Besuchenden mitnehmen auf eine Zeitreise

Ausgezeichnet wurde die Freiämter Kreativen kürzlich für die Ausstellung «Nagra – From the Deep into the Future» in Windisch. Die Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) schloss letztes Jahr die Tiefbohrkampagne ab und gab den Standortvorschlag für das Tiefenlager bekannt.

Ein Tunnel zeigt eindrücklich auf, wie lange die Nagra sich schon mit der Aufgabe befasst, ein Endlager für radioaktiven Abfall zu finden. Nathalie Wolgensinger

Diese Ergebnisse sollten in eine ansprechende Ausstellung gepackt werden. Wydler erzählt: «Uns haben die Mitarbeitenden der Nagra inspiriert, die sich seit Jahren mit dieser Materie beschäftigen.» Schnell stand für das Duo fest, dass sie die Menschen mitnehmen wollen auf eine Reise durch die 50 wechselvollen Jahre der Nagra-Geschichte.

Die Idee war einfach und effektiv: Die Besuchenden durchschritten einen langen Tunnel, in dem sie sich auf die Nagra-Zeitreise begaben. Ziel war es, Nähe zu schaffen zur der Jahrhundertaufgabe. Damit sich die Besuchenden der Tragweite der Aufgabe bewusst wurden, positionierten die Ausstellungsmacher einen Spiegel am Ende des Tunnels. Dominic Kölliker präzisiert: «Damit zeigen wir auf, dass diese Frage der Endlagerung alle betrifft, auch die Besucherinnen und Besucher.»

Zeit zum Feiern blieb nicht

In Szene setzten sie auch die 400 Bohrkerne, die den Forschenden in den vergangenen Jahrzehnten Auskunft über die Geologie gaben. Eine weitere Aufgabe war, Raum für den Dialog zu schaffen und sich den Fragen und der Kritik aus der Bevölkerung zu stellen. Anlässlich des internationalen Festivals BrandEx in Dortmund erhielten sie dafür die Silberauszeichnung für die beste thematische Ausstellung im Bereich Live-Kommunikationsprojekte im deutschsprachigen Raum.

Die beiden Freiämter auf der Bühne. zvg

Ganz besonders freut die beiden Freiämter, dass sie mit einem vergleichsweise kleinen Budget diese Silberauszeichnung erhielten. Auf den dritten Platz schaffte es beispielsweise der Kasachstan-Pavillon, der an der Expo 2020 Werbung für das Land machte. Kostenpunkt: mehr als 20 Millionen Euro. Wydler schmunzelt und kommentiert spitzbübisch: «So gesehen, bedeutet die Silberauszeichnung für uns eigentlich genau so viel wie der Gold-Award.»

Zeit, den Preis zu feiern, blieb den beiden nicht. Nach der Preisverleihung ging es gleich weiter zu den nächsten Projekten in Stockholm. Dass sie wieder Aufträge haben, das freut die Beiden. Die Coronapandemie setzte ihnen anfänglich arg zu. Kölliker erzählt: «Wir konnten für den Kanton Zürich Test- und Impfcenter realisieren.» Innerhalb kürzester Zeit stellten sie die dazu notwendige Infrastruktur zur Verfügung und verblüfften damit so manchen Manager.

Am Ende des Ganges wird den Besuchenden der Spiegel vorgehalten und gefragt: Was ist mein Beitrag für eine sichere Zukunft? zvg

Wydler erzählt: «Als kleines Unternehmen verfügen wir über die notwendige Flexibilität, die viele Grossunternehmen nicht haben.» Das bestärkte sie in ihrem Entschluss, weiterhin auf die Arbeit im Team zu setzen und nicht auf Wachstum. So bleibt ihnen hoffentlich auch bald Zeit, mit einem Bier auf ihrer grosszügigen Büroterrasse den unerwarteten Erfolg anzustossen.

