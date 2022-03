Wohlen: Elternbildungstag unterstreicht Wichtigkeit des Lachens

Wohlen «Sie müssen sich nicht jeden Tag einen pädagogischen Oscar verdienen» – hier lernen Eltern, wie wichtig Lachen ist Der zehnte Elternbildungstag Freiamt lockte knapp 100 Mütter und Väter ins Wohler Berufsbildungszentrum. Zum kleinen Jubiläum gab es grosse Überraschungen: Der bekannte Erziehungsberater und Autor Jan-Uwe Rogge zeigte beispielsweise humorvoll, dass es okay ist, eine Schnecke als Kind zu haben. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 27.03.2022, 14.15 Uhr

Am zehnten Elternbildungstag Freiamt im Wohler bbz zeigt Maren Tromm, dass Erziehung mit viel Humor einfach guttut. Andrea Weibel

Samstagmorgen, 9.30 Uhr: Die Aula des Wohler Berufsbildungszentrums ist voller Eltern, die gelöst und laut über sich selber und andere Leidensgenossinnen und -genossen lachen. Sie alle sitzen im selben Boot. Sie kennen unzählige Tipps, wie man mit schreienden, trotzenden, den letzten Nerv raubenden Kindern umgeht – und sie alle wissen, dass diese Tipps in manchen Fällen genau gar nichts bringen.

Umso schöner ist es, zusammen mit anderen zu lachen, denen es genauso geht. Denn: «Erziehung hat mit Lachen zu tun. Darum gebe ich Ihnen jetzt den Tipp: Schreiben Sie nicht mit, sondern lachen Sie!» Mit diesen Worten leitet Jan-Uwe Rogge ein in seinen Vortrag «Mit Gelassenheit erziehen». Er ist eine Koryphäe in der Kindererziehung, hat unzählige Eltern inspiriert und seine Bücher sind vielen wohlbekannt.

Der bekannte Autor und Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge zeigt deutlich, wie gut Lachen in der Erziehung tun kann. Andrea Weibel

Belinda Lowe, die seit dem allerersten Elternbildungstag (Elbi) vor zehn Jahren im Organisationsteam mit dabei ist, freut sich ausserordentlich: «Ich hatte schon sehr viel von Jan-Uwe Rogge gehört. Da hab ich mich einfach bei ihm gemeldet und angefragt, ob er nicht mitmachen würde. Ich finde es unglaublich toll, dass er zugesagt hat. Damit nicht nur die Kursbesuchenden etwas von ihm haben, hat er gleich für uns den Tag mit einem Vortrag eröffnet.»

«Wir wollen sowieso nicht in den Pädagogenhimmel»

«Erziehung hat nichts damit zu tun, dass wir Punkte sammeln müssen für den Pädagogenhimmel. Da wollen wir sowieso nicht hin, denn da sind dann all jene, die uns hier schon nerven», erzählt Rogge mit seinem trockenen norddeutschen Humor. «Sie müssen sich nicht jeden Tag einen pädagogischen Oscar verdienen.» Im Gegenteil: «Nimm dich so an, wie du bist, mit allen Stärken und Schwächen. Dann kann auch dein Kind sein, wie es ist.»

Belinda Lowe zeigt, wie sehr es sie freut, dass der bekannte Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge sich Zeit genommen hat für den Elternbildungstag. Andrea Weibel

Pädagogische Oscargewinnerinnen und -gewinner hätten nämlich häufig eine spezielle Art von Kind: «eine Schnecke.» Die Schnecke hätte gerne den Orangensaft auf dem Tisch, doch sie weiss, bis sie den erreicht hätte, wäre Ostern. Also schaut sie den Saft nur an. Die Mutter kann diesen Augen nicht widerstehen, holt den Saft und ist glücklich. Die Schnecke nickt nur und trinkt. Das ziehe sich durch bis ins Erwachsenenalter. Und wenn die Schnecke irgendwann eine andere Schnecke gefunden hat, um sich – langsam – zu paaren, «ja dann ist deren Kind bestimmt hyperaktiv», sagt Rogge und erntet Gelächter.

Doch er beruhigt, es sei absolut okay, eine Schnecke als Kind zu haben. «Morgen, wenn ihre Schnecke die Treppe herunterkommt und auf jeder Stufe innehält, um zu meditieren, dann werden Sie denken: ‹Ha, da ist ja meine Schnecke›», schliesst er gut gelaunt ab.

Ah ja, einen Tipp hat er noch: Man sollte nicht zu viel darauf geben, was Ratgeber und Studien über bestimmte Kinder sagen. «Mich haben Eltern gefragt, was Sie tun sollen, denn sie hätten ein Einzelkind, und die Macken von Einzelkindern seien ja bekannt. Mein Rat: Zeugt ein zweites.»

«Male ein lachendes Smiley auf die eine Windel»

Wie jedes Jahr hat das Team des Elbi ein breites Angebot für die Eltern zusammengestellt, aus dem jede Mutter und jeder Vater sich zwei Kurse aussuchen konnte. «Es ist einfach jedes Mal schön, sich einen ganzen Tag freinehmen zu können und sich vertieft mit solchen Themen zu befassen», sagt eine Mutter im Kurs von Maren Tromm. Letztere ist psychologische Beraterin, Einzel-, Paar- und Familiencoach und Mama von zwei Kindern. Jedes Jahr ist sie am Elbi mit dabei und motiviert die Eltern, Erziehung mit viel Humor zu verbinden.

Maren Tromm gibt Tipps, wie man die Kinder an der Erziehung teilhaben lassen kann. Andrea Weibel

Diesmal bringt sie aus ihrer Elternschatzkiste das schwierige Thema «Grenzen und Konsequenzen» mit, von dem wohl kein Elternpaar in der Menschheitsgeschichte je verschont geblieben wäre. Ihre Tipps sind vor allem: «Gib Verantwortung ab und lass deine Kinder mitentscheiden.» Denn wenn Kinder trotzen, dann vor allem aus zwei Gründen. Entweder sie möchten Aufmerksamkeit, oder sie wollen mitbestimmen. Oder beides.

Wollen kleine Kinder beispielsweise keine Windeln anziehen, kann man sie mitbestimmen lassen: «Male auf die eine Windel ein lachendes, auf die andere ein wütendes Smiley. Dann frag dein Kind nicht, ob es eine anziehen will, sondern welche. Schon kann es mitbestimmen», schlägt sie grinsend vor. Älteren Kindern solle man sogar selber das Nachdenken überlassen: «Wenn sie nicht mitkommen wollen, ihr sie aber nicht alleine daheim lassen wollt, dann fragt sie, wie ihr das Problem beim nächsten Mal lösen sollt», schlägt Tromm vor.

Die Eltern gehen gestärkt zurück nach Hause

Belinda Lowe ist glücklich: «Einerseits freut es das OK einfach nur, dass wir den Tag überhaupt endlich wieder durchführen konnten. Andererseits merken wir aber auch, wie gestärkt die Eltern am Abend nach Hause gehen. Das ist unser grösster Lohn.»

Jan-Uwe Rogge steckte die Eltern mit seinem trockenen norddeutschen Humor an. Andrea Weibel

Zum Abschluss der Jubiläumsausgabe bringt der Hägglinger Primarschullehrer Raphael Oldani als Professor Bummbastic die Mütter und Väter mit abgefahrenen Experimenten zurück ins Klassenzimmer der 80er- und 90er-Jahre.

Mehr Infos unter www.elternbildungstag-freiamt.ch.

