Micor-Car-Treffen in Wohlen

Wohlen Selbst Motorrad-Weltmeister Jacques Cornu liebt sie – die Knutschkugeln rollten durch das Freiamt Einmal mehr war Wohlen das Mekka der Micro-Car-Liebhaber. 75 Fahrerinnen und Fahrer aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland nahmen am Treffen teil. Den weitesten Weg hatte dabei Norbert Mylius aus Wien. Alessia Fontana 02.05.2022, 15.30 Uhr

Jean Vock (links) und Max Geissberger präsentieren stolz ihre Micro-Cars. Alessia Fontana

Knutschkugel heissen sie im Volksmund, die Kleinstautos, die das Strassenbild in der Nachkriegszeit prägten. «Diese kleinen Goldschätze wurden nach dem Krieg als Versehrtenfahrzeuge für Kriegsverletzte hergestellt», erklärt der Initiator des internationalen Treffens, Bernhard Taeschler. Er fügt an: «Die Micro-Cars vorbeiziehen zu sehen, ist wie eine Reise zurück in die Vergangenheit.»