Wohlen: SVP reicht Motion zum Steuerfuss und zu den Schulden ein

Wohlen Schulden und Steuerfuss sollen nach oben begrenzt sein: SVP verlangt Massnahmen vom Gemeinderat Die Gemeinde Wohlen wird in den nächsten Jahren stark investieren. Nun verlangt die SVP-Fraktion in einer Motion im Einwohnerrat, dass der Gemeinderat entsprechend eine Schuldenobergrenze und eine Steuerfussobergrenze definieren soll. Marc Ribolla 08.07.2022, 05.00 Uhr

Das liebe Geld ist in der Freiämter Zentrumsgemeinde Wohlen in der Politik ein heiss diskutiertes Thema. Die Steuerkraft ist im kantonsweiten Vergleich tief und dennoch müssen wichtige Investitionen in Millionenhöhe in den kommenden Jahren finanziert werden. Als Beispiel sei hier der aktuelle Bau des Haldenschulhauses mit über 50 Millionen Franken erwähnt.