Wohlen Schülerin rettet sie in letzter Minute – eine zweite Chance für die Mississippi-Schildkröte Schulkinder des Junkholz-Schulhauses entdeckten letzte Woche eine Mississippi-Schildkröte am Ufer der Bünz. Dank dem raschen Handeln von Claudia Isenmann und Schülerin Mia konnte das Leben des ausgesetzten Tieres gerettet werden. Nathalie Wolgensinger 12.03.2021, 05.00 Uhr

An dieser Stelle an der Bünz in Wohlen haben die Schülerin Mia und die Mitarbeiterin der Tagesstrukturen Claudia Isenmann die Schildkröte geborgen. Nathalie Wolgensinger

Was die Primar- und Mittelstufenschüler vor einer Woche auf einem Stein bei der Bünz erspähten, das sieht man nicht alle Tage. Manch einer musste wohl zwei Mal hinschauen. Tatsächlich: Da sonnte sich eine Mississippi-Schildkröte. Die Aufregung auf den Treppenstufen zur Bünz war gross. Das wiederum rief Claudia Isenmann auf den Plan. Sie arbeitet als Betreuerin bei den Tagesstrukturen der Schule und hatte an diesem Vormittag Pausenaufsicht. Sie sagt:

«Es herrschte eine grosse Aufregung. Ich erwartete, dass sich wohl zwei Streithähne in die Haare geraten waren.»

Die Mississippi-Schildkröte wurde von Wohler Schülern gerettet. zvg

Dem war aber nicht so. Einige Jungs hatten die Mississippi-Schildkröte auf dem Stein entdeckt und rangelten sich darum. «Ich war mir erst gar nicht sicher, ob ich richtig sehe. Aber das war tatsächlich eine Wasserschildkröte», erzählt Isenmann.

Die neunjährige Mia, die von Claudia Isenmann und ihren Arbeitskolleginnen betreut wird, erzählt: «Wir fürchteten uns ein wenig vor der Schildkröte, weil sie so lange Krallen hatte.» Beherzt packte Claudia Isenmann zu und brachte das Tier an die Wärme.

Die Tiere sind die eiskalten Temperaturen nicht gewohnt

Nun war guter Rat teuer. Claudia Isenmann recherchierte im Internet. Dort stiess sie auf die Auffangstation in Hallwil, wo sie gemeinsam mit Mia das Tier hinbrachte. Es war in einem schlechten Zustand und stammte offensichtlich aus nicht artgerechter Haltung. Das stellte Ruth Huber auf den ersten Blick fest. Sie führt die dortige Auffangstation, wo aktuell über 260 Schildkröten beherbergt sind. Sie erzählt:

«Die Tiere brauchen Wärme, damit sich jeweils die oberste Schicht des Panzers ablösen kann. Bei diesem Tier haben sich bereits mehrere Schichten gebildet, die man von Hand abreiben konnte.»

Dem nicht genug war das Tier derart durchfroren, dass es die Augen gar nicht mehr öffnen mochte. Die Tiere sind, wie schon ihr Name sagt, den warmen Mississippi-Strom gewohnt und nicht die eiskalte Bünz. Für Ruth Huber steht fest:

«Ich gehe davon aus, dass jemand das Tier auf diese Art und Weise entsorgte.»

Das komme leider oft vor und sei auf das Unwissen der Tierhalter zurückzuführen. Es komme auch heute noch vor, dass Wasserschildkröten zu Hause in der Badewanne gehalten würden, erzählt Huber, die zugleich Präsidentin der IG Schildkrötenfreunde Aargau ist. «Ich erhalte praktisch täglich Tiere, die nicht mehr erwünscht sind. Vor den Zügelterminen verschärft sich jeweils die Lage nochmals», fügt sie an.

Mia erzählt vom Schildkrötenfund. Nathalie Wolgensinger

Denn nicht nur die Haltung der Tiere erfordert Zeit und Geld, oft wird auch vergessen, dass sie bis zu 100 Jahre alt werden können. «Schildkröten sind keine Tiere für Kinder», ergänzt Huber. Man kann sie nicht streicheln und die Wintermonate verbringen sie im Winterschlaf. Dies gilt auch für das gerettete Tier. Huber hat sie erst mal an einem kühlen Ort «stillgelegt». Sie geht davon aus, dass es sich auf diese Art am besten von den Strapazen erholen wird.

Schildkröte bleibt nicht in der Auffangstation am Hallwilersee

Im Frühling kann die Schildkröte dann im Teich der Auffangstation ihre Runden drehen, gemeinsam mit den beiden anderen Findeltieren. Das Trio wird aber nicht in Hallwil bleiben. Die exotischen Tiere kommen in eine Auffangstation in Chavornay, wo sie ideale Bedingungen vorfinden. Und hoffentlich in aller Ruhe alt werden.

Claudia Isenmann und Mia sind froh, dass sie mit ihrem Handeln das Leben des Tieres retten konnten. «Viele Kinder sprechen mich darauf an und wollen wissen, wie es der Schildkröte geht», erzählt Isenmann.

Vielleicht hinterlässt beim einen oder anderen Kind dieses Erlebnis einen prägenden Eindruck. Mia jedenfalls ist mittlerweile Expertin in Sachen Schildkröten. Ruth Huber hat ihr leere Panzer geschenkt, die sie nun den anderen Kindern in der Tagesbetreuung voller Stolz präsentiert.