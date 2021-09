Wohlen: Auftakt in den Wahlkampf um Gemeinderat verläuft lau

Wohlen Schiefhängende Plakate oder Stimmenfang per Telefon: Der Wahlkampf um den Gemeinderat hat lau begonnen Der Eindruck trügt nicht: Der Wahlkampf in Wohlen hat noch nicht richtig Fahrt aufgenommen. Und dies, obwohl acht Kandidaten um die insgesamt fünf Gemeinderatssitze buhlen. Die AZ hat bei den Parteien den Puls gefühlt. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Wahlplakate vor dem Wohler Gemeindehaus kündigen den Kampf um den Einzug in den Gemeinderat an. Nathalie Wolgensinger

Die Ausgangslage ist spannend: Gleich drei Kandidaten (Laura Pascolin, SP, Denise Strasser, FDP, und Roland Büchi, SVP) buhlen um einen Platz im Gemeinderat. Zudem treten die fünf bisherigen Gemeinderäte in corpore wieder zur Wahl an. Das würde eigentlich eine ideale Ausgangslage für einen spannenden Wahlkampf liefern.

Nicht so in Wohlen: Bis jetzt spürt man in der Freiämter Metropole wenig davon. Einzig die Plakate am Strassenrand weisen darauf hin, dass am

26. September Wahltag ist.

Die einzige Partei, die den Auftakt in den Wahlherbst mit einer öffentlichen Veranstaltung lancierte, war Die Mitte. Sie lud vor drei Wochen auf den Sternenplatz und präsentierte im Beisein von Mitte-Schweiz Präsident Gerhard Pfister ihre Gemeinderats- und Einwohnerratskandidaten. Ihre Partei werde sich in den kommenden Wochen auf Strassenwahlkampf, insbesondere Standaktionen konzentrieren, kündigt Sonja Isler an.

Schon früh Präsenz markierten die Mitte-Gemeinderatskandidaten Paul Huwiler und Ariane Gregor, die mit ihren Plakaten an sehr vielen Kandelabern präsent sind. Letztere versandte auch bereits einen Werbeflyer.

Kleine, persönliche Aktionen für Aufmerksamkeit

Wahlkampf nach amerikanischen Vorbild betreibt hingegen die SP. Parteipräsident Cyrille Meier erzählt:

«Schon vor Corona hat die SP Wohlen begonnen, Mitglieder und Sympathisanten telefonisch zu erreichen.»

Daneben setzen die Genossinnen und Genossen auf Auftritte in den sozialen Medien und Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln – und natürlich auch auf Plakate an diversen stark befahrenen Wohler Strassen.

Die FDP setzt hingegen auf kleine, persönliche Aktionen, um auf ihre Gemeinderatskandidatin aufmerksam zu machen. «Das kommt bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern besser an, als schiefhängende Plakate», ist Ortsparteipräsident Thomas Hoffmann überzeugt.

Nimmt der Wahlkampf in Wohlen noch mehr Fahrt auf? Nathalie Wolgensinger

Die Grünen wiederum versuchen es mit einem Informationsabend: Sie laden zu einem Rundgang zum Schulzentrum Halde und der Sporthalle Hofmatten mit Gemeinderat Thomas Burkard ein. Man sei sich bewusst, dass gut gemachte Plakate eine Wirkung hätten, zu viele davon könnten aber zu Übersättigung führen, so Marianne Keusch.

Die Grünen-Präsidentin ist überzeugt, dass der Wahlkampf Fahrt aufnehmen wird, sobald die Wahlunterlagen in den Briefkästen der Wohler liegen. Diese sind just am Freitag eingetroffen. Ebenfalls reingeflattert ist kürzlich ein Werbeflyer von Vizeammann-Kandidat Thomas Burkard.

Die SVP lädt zum FC Wohlen-Match ein

Die SVP setzt auf die Karte Sport. Die Partei lädt die Bevölkerung zu einem Spiel des FC Wohlen ein. Vizeammann Roland Vogt und Gemeinderatskandidat Roland Büchi spendeten zudem einen Teil ihres Werbebudgets der Hagewo. Der Betrag von 1000 Franken soll für die traditionelle Altleuteausfahrt verwendet werden. Plakate würden sie keine weiteren mehr aufhängen, schreibt Roland Büchi, und fügt an: «Weniger ist manchmal mehr.» Auf diese Devise scheint die Mehrzahl der Wohler Ortsparteien dieses Jahr zu setzen.