Vögele Shoes Wohlen macht zu weil Miete nicht bezahlt wurde

WOHLEN Kündigung, weil die Miete nicht bezahlt wurde: Vögele Shoes schliesst weiteren Laden im Aargau Die Wohler Filiale des traditionsreichen Schuhgeschäfts ist zu. Gemäss der Vermieterin wurde die Miete seit März nicht mehr bezahlt. Im Aargau ist dies bereits die dritte Schliessung seit Anfang Jahr. Christian Müller, Verwaltungsratspräsident der Karl Vögele AG, bezieht Stellung. Laura Koller Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Der Vögele-Shoes-Schriftzug hängt noch an der Fassade, aber hier werden keine Schuhe mehr verkauft. Die Wohler Filiale wurde nach der Kündigung des Ladenlokals geschlossen. Laura Koller

Ende März wurde die Vögele-Shoes-Filiale in Aarau geschlossen, Anfang Juni folgte die in Reinach. Nun trifft es Wohlen. Das Ladenlokal an der Zentralstrasse 23 ist dunkel, der Eingang mit leeren Gestellen versperrt. Daran klebt ein Zettel mit der Info: «Diese Filiale ist vorübergehend geschlossen». Das alles geschah ohne Vorankündigung. Im Vögele Shoes in Wohlen können keine Sommersandalen, Gummistiefel und Halbschuhe mehr gekauft werden.

Dies bestätigte Christian Müller, Verwaltungsratspräsident der Karl Vögele AG, auf Anfrage schriftlich: «Die Filiale wurde von der Vermieterin definitiv gekündigt und bleibt deshalb dauerhaft geschlossen.»

Hier verkauft Vögele Shoes keine Schuhe mehr: Das Ladenlokal an der Zentralstrasse 23 bleibt nach der Kündigung durch die Vermieterin dunkel. Bild: Laura Koller

Die Kündigung erfolgte auf den 31. Juli, schreibt Thomas Regli, CEO der Seewarte Gruppe, auf Nachfrage. Sie hatte die 635 Quadratmeter grosse Ladenfläche seit dem 1. Juli 2007 an die Karl Vögele AG vermietet. Gemäss der Seewarte Gruppe war das Ausbleiben der Mietzahlungen seit März 2022 der Kündigungsgrund.

Traditionsunternehmen Vögele beantragte provisorische Nachlassstundung

Der «Blick» berichtete bereits am 14. Juni über die Liquiditätsprobleme bei dem Uznacher Detailhändler Vögele. Kurz zuvor beantragte die Aktiengesellschaft eine provisorische Nachlassstundung. Mit diesem Rechtsmittel kann die Karl Vögele AG während vier Monaten ihre Wirtschaftslage überprüfen. In dieser Zeit darf sie nicht von Gläubigern betrieben werden und kann einen Sanierungsplan für das Unternehmen ausarbeiten.

Wie die Marke Vögele in der Schweiz gross wurde Karl Vögele eröffnete 1922 in Uznach seine Schuhmacherei und stieg 1955 in den Versandhandel ein. Ein Jahr später eröffnete er in Chur das erste Schuhgeschäft. Von diesem Zeitpunkt an wuchs das Unternehmen, 1960 gründete er nach dem Einstieg seines Sohnes Max die Karl Vögele AG. Das Detailhandelsunternehmen war bis 2018 in Familienbesitz. Dann erwarb die polnische Handelsgruppe CCC die Aktienmehrheit. Zwei Jahre später wurden aufgrund der Konkurrenz durch den Onlinehandel und der Covid-19-Pandemie 60 von rund 160 Filialen geschlossen. 2021 verkaufte die CCC-Gruppe die Karl Vögele AG an die deutsche Cm.shoes GmbH.

Müller schreibt, dass sie gezwungen sind, ihr «Geschäftsmodell nochmals sehr sorgfältig zu durchleuchten». Die sinkende Nachfrage im Einzelhandel, die Inflation und geopolitische Veränderungen sieht er als Grund für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Deshalb habe man mit sämtlichen Vermietern über die Fortführung der Läden verhandelt. «Im Falle der Filiale in Wohlen konnten wir leider keine Einigung erzielen, was wir bedauern», schreibt Müller weiter.

Laut Vermieterin blieben Kontaktaufnahmen erfolglos

Von Seiten der Seewarte Gruppe klingt es anders, diese teilte schriftlich mit: «Mehrmalige Kontaktaufnahmen blieben leider erfolglos.» Gemäss CEO Regli wurden sie im Juni über die provisorische Nachlassstundung informiert. Nun ist die Seewarte Gruppe daran interessiert, die «attraktive und zentral gelegene Verkaufsfläche» neu zu vermieten.

Was mit den noch verbleibenden Vögele-Shoes-Filialen im Aargau geschieht, kann Müller noch nicht sagen. In Mellingen, Tivoli Spreitenbach und Unterentfelden kann gemäss der Vögele-Shoes-Website weiterhin eingekauft werden. Der Laden in Oftringen wurde kürzlich ebenfalls geschlossen, derjenige in Frick geht am 20. Juli zu. Wie die Zukunft für die acht Mitarbeitenden der Wohler Geschäftsstelle aussieht, ist unklar. Aktuell wird gemäss Christian Müller geprüft, ob man ihnen Lösungen in anderen Filialen anbieten könne.

