Wohlen Raserfahrt mit 200 km/h auf Facebook gestreamt – 37-Jähriger kassiert bedingte Gefängnisstrafe von 16 Monaten Vor dem Bezirksgericht Bremgarten musste sich ein Familienvater wegen zwei Raserdelikten verantworten. 19.01.2023, 18.00 Uhr

Auf der Ausserortsstrecke zwischen Anglikon und Dottikon fuhr der 37-Jährige im Februar 2022 gemäss seinem Tacho rund 200 km/h. Bild: Marc Ribolla

Die Tachoanzeige auf dem BMW 535d von Enver (Name geändert) zeigte eine Geschwindigkeit von rund 200 km/h an, als der damals 36-jährige Bosnier in der Nacht des 12. Februars 2022 auf der Ausserortsstrecke von Anglikon in Richtung Dottikon blochte. Ein massiv übersetztes Tempo. Dort gilt das Geschwindigkeitslimit von 80 km/h.

Seine Raserfahrt streamte Enver, der im Bezirk Baden wohnt, mit seinem Smartphone auf seinen Facebook-Account. Dazu musste er einhändig das Steuerrad halten, um mit der anderen Hand das Telefon bedienen.

Einige Wochen später, am 27. März 2022, wiederholte er das gleiche im Ausserortsbereich von Aristau Richtung Hermetschwil-Staffeln. Bei jener Fahrt gab der Tacho auf dem Facebook-Video eine Geschwindigkeit von circa 135 km/h an. Erneut deutlich über dem Limit.

Die Probezeit beträgt für Enver drei Jahre

Für seine Taten hinter dem Steuer musste sich Enver nun in einem abgekürzten Verfahren vor dem Bezirksgericht Bremgarten verantworten. Er und sein Pflichtverteidiger hatten sich mit dem zuständigen stellvertretenden leitenden Staatsanwalt Markus Moser auf eine bedingte Gefängnisstrafe von 16 Monaten bei einer dreijährigen Probezeit und einer Übertretungsbusse von 200 Franken geeinigt. Hinzu kommen eine Verbindungsbusse von 1500 Franken und die Übernahme der Verfahrenskosten.

Das fünfköpfige Richtergremium unter dem Vorsitz von Lukas Trost hatte die Aufgabe, sich ein Bild von Enver und seinem Charakter zu machen und das vorgeschlagene Urteil zu prüfen und allenfalls zu korrigieren. Trost versuchte in seiner Befragung von Enver herauszufinden, weshalb er sich zu diesen Raserfahrten hinreissen liess.

Ob er stolz sei auf diesen Regelbruch oder was er glaube, was solche Filme mit 17- oder 18-Jährigen machen, wenn sie sie im Internet sehen, wollte der Richter wissen. Enver erklärte, er wisse nicht, warum er es getan habe.

«Ich bereue es und schwöre, es nie mehr zu tun. Es war mein grosser Lebensfehler. Es hat sehr sehr grosse Folgen für mich», meinte der Bosnier. Denn unter dem Entzug des Fahrausweises leidet auch seine Familie. Envers Gattin ist gesundheitlich oft in Kliniken, weshalb die dreijährige Tochter unter der Woche bei einer Pflegefamilie lebt und am Wochenende bei Enver ist. Wegen der Raserfahrten wurde ihm zudem sein Job gekündigt, allerdings hat er mittlerweile wieder eine Arbeitsstelle gefunden.

Strafmass ist nahe am Minimum von einem Jahr

Seinen beschlagnahmten BMW habe er noch am selben Tag verkauft, als er ihn von den Behörden wieder zurückerhalten hatte. «Ich tat dies präventiv, damit ich nicht in Versuchung komme, wieder Auto zu fahren», beteuerte Enver.

Richter Trost meinte, dass die ausgehandelte Strafe von 16 Monaten das Richtergremium schon sehr tief dünke. «Das Strafmass beträgt zwischen 1 und 4 Jahren. Sie haben das Tempo in sehr hohem Mass und zweimal überschritten, sind aber trotzdem nahe an der Mindeststrafe», so Trost.

Staatsanwalt Moser hielt in seinem kurzen Plädoyer dem Angeklagten zugute, dass er von Anfang an geständig gewesen sei. Das hat auch verhindert, dass man nicht teure Gutachten anfertigen musste, um das effektive Tempo bestimmen zu können.

Wie man aber solche Videos auch noch auf Facebook laden könne, verstünde er nicht. «Dümmer kann man fast nicht sein», meinte Moser. Bezüglich Strafmass seien die 16 Monate angemessen. «Wenn man es mit einem Gutachten ausgewertet hätte, wären es vielleicht 18 Monate geworden», so der Staatsanwalt.

«Mit dieser Fahrt haben Sie völlig Unbeteiligte gefährdet»

Nach etwas längerer Bedenkzeit bestätigte das Richtergremium die vorgeschlagene Strafe. «Wir sind mit Zähneknirschen zum Schluss gekommen, dass wir Ihnen diese Chance geben», sagte Trost. Er sprach Enver aber deutlich ins Gewissen.

«Mit dieser Fahrt haben Sie andere, völlig Unbeteiligte gefährdet. Aus einem nichtigen Anlass. Und Sie prahlen mit dem Filmchen im Internet», erklärte der Richter. Enver müsse reifen und sich bewusst werden, was seine Tat für Folgen hätte haben können.

