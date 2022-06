Schüwo-Park Wohlen wird ein Wochenende lang zum Autosalon

Wohlen Premiere im Freiamt: Der Schüwo-Park wird ein Wochenende lang zum Autosalon 70 Autos von 19 Marken werden von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. Juni, im Wohler Schüwo-Park zu bestaunen sein. Dafür sorgt die erste Autoausstellung der Sektion Aargau des Autogewerbe-Verbands Schweiz (AGVS) im Freiamt. 09.06.2022, 15.58 Uhr

Messeleiter Chris Regez (links) und AGVS-Obmann Freiamt, André Hoffmann, freuen sich auf die Premiere der Autoausstellung im Schüwo-Park Wohlen. zvg

Seit Jahrzehnten zieht der Genfer Autosalon jährlich Tausende Fans der fahrbaren Untersätze in die Westschweiz. Auch die Auto Zürich oder die Auto/Mobil Basel ziehen sie scharenweise an. Nun sollen auch die Autoverkaufsspezialisten im Freiamt ihre Marken und Modelle an einer Messe zeigen können. Und zwar an der allerersten AGVS-Autoausstellung Wohlen.

Vom 10. bis 12. Juni führt der Autogewerbe-Verband Schweiz (AGVS), Sektion Aargau, hier erstmals eine solche Schau durch. Die Standplätze waren schon im April alle längst ausgebucht. Die Zahlen klingen verlockend: 14 Aussteller werden 19 der bekanntesten Automarken präsentieren. Total werden die Besucherinnen und Besucher 70 Neuwagen bewundern und darüber fachsimpeln können.

Die Ausstellung ist den Freiämter Garagisten ein grosses Anliegen

Die AGVS-Autoausstellungen im Aargau haben eine lange und erfolgreiche Tradition an Standorten wie Aarau West oder Stein im Fricktal, schreibt Messeleiter Chris Regez. «Seit längerer Zeit war es ein Anliegen des Vorstands, die AGVS-Autoausstellung auch ins Freiamt zu bringen. Dank dem Schüwo-Park steht jetzt eine Anlage zur Verfügung, welche die Durchführung ermöglicht.»

Dass die neue Ausstellung einem Bedürfnis der Freiämter Garagisten entspricht, macht Regez daran fest, wie schnell die gesamte Ausstellungsfläche für die Autos ausverkauft war. Gemäss André Hoffmann, Vorstandsmitglied und Obmann der AGVS-Region Freiamt, «ermöglicht dies eine repräsentative Mehrmarken-Autoausstellung mit 14 regionalen Garagisten, die sich unter einem Dach präsentieren». (az)

Die Autoausstellung im Schüwo-Park Wohlen ist am Freitag, 10. Juni, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 11. Juni, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 12. Juni, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Mehr Infos unter www.auto-aargau.ch.