Interview mit Gemeindeammann Arsène Perroud zur Platznot

Die Mitte und die SVP haben gegen die Sanierungspläne des Wohler Gemeinderates das Referendum ergriffen. Am 26. September wird darüber abgestimmt. Dass die Platznot ausgerechnet bei den Sozialen Diensten am grössten ist, das sei unhaltbar, so Gemeindeammann Arsène Perroud, denn gerade dort, ist Diskretion gefragt.

Nathalie Wolgensinger 11.09.2021, 05.00 Uhr