Badi-Eröffnung im Wohler Schüwo Park

Wohlen Platsch! Die Wohler Badisaison ist eröffnet: Willi Fischer heisst der erste Schwimmer, der sich ins 16 Grad kalte Wasser traut Willi Fischer musste sich lange gedulden, bis die Badi vor seiner Haustüre ihre Tore aufschloss. Am Montag konnte der 63-Jährige endlich wieder in «seiner» Badi schwimmen. Er eröffnete die Saison im Wohler Schüwo-Park, der neuerdings ein vierbeiniges Maskottchen hat. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 09.05.2022, 11.37 Uhr

Willi Fischer (links) und Andreas Büchel eröffnen die Wohler Badisaison am Montagmorgen. Nathalie Wolgensinger

Eine Schülerin trottet gähnend in Richtung Bünzmattschulhaus. Es ist Montagmorgen, kurz nach acht Uhr. Ein Kindergärtler wird von seiner Mutter vor die Schule gefahren. Er trägt einen Parka, es ist knapp 14 Grad. Einige Meter entfernt steht Willi Fischer vor dem Eingang des Schüwo-Parks. Er trägt ein Käppi, Turnschuhe und zwei dünne Jacken.

Der 63-Jährige ist ein Profi. Zu Hause hat er sich bereits aufgewärmt und ist dann mit dem Rad zum Schüwo-Park gefahren. Die beiden Jacken halten ihn warm. Seine Mission? Die Badisaison in Wohlen zu eröffnen. Und das bei 16 Grad Wassertemperatur. Ein kühnes Unterfangen. Aber nicht für Willi Fischer. Er sagt:

«Wenn das Wasser unter 20 Grad ist, schwimme ich nicht so viel, wie üblich. Ich denke, heute werden es 100 Meter.»

Schwimmen ist seine Passion. Im Winter zieht er dreimal wöchentlich seine Bahnen im Hallenbad, im Sommer schwimmt er praktisch täglich in der Badi. Ein Auto fährt auf den Parkplatz. «Ah, jetzt kommt Andy», kommentiert er und winkt dem schlanken Mann, der angeschlendert kommt, zu.

Die beiden Schwimmer sind praktisch jeden Tag da

Andreas Büchel lebt in Anglikon und schwimmt während der Saison täglich seine 3,2 Kilometer. Jeden Tag, bei Regen und Sonnenschein. Er erzählt: «Ich war letzte Saison bloss an zwei Tagen nicht hier, da war ich weg.» Der Angliker arbeitet im Homeoffice und schätzt das Schwimmen als Ausgleich zu seinem Bürojob. Sowohl Büchel als auch Fischer trainieren, um fit zu bleiben. Fischer sagt:

«Ich nehme an keinen Wettkämpfen teil. Ich schwimme, weil es mir Spass macht.»

Neuerdings wird man im Schüwo-Park von Benji an der Kasse begrüsst. Nathalie Wolgensinger

Es ist kurz vor halb neun Uhr. Die Türe geht auf und die beiden Männer passieren als erste Besucher der Saison das Drehkreuz. Vom Kassenhaus aus werden sie von Berner Sennenhund Benji beobachtet. Er gehört einer Angestellten des Schüwo-Parks, die ihn mit zur Arbeit nehmen darf. Der Hund wird wohl das neue Maskottchen des Schwimmbades.

Dieses Schauspiel lässt sich die Crew nicht entgehen

Beim Becken werden die beiden Männer bereits von Margrit Hard, André Fricker und Alessandro Miguel Sabino erwartet. Sie gehören zum Badmeister-Team. Auch Betriebsleiter Fabian Zehnder lässt sich das Schauspiel nicht entgehen. Er kommentiert trocken:

«Mir ist das zu kalt, ich würde da nie reingehen.»

Derweil schlendert Willi Fischer in Badehose an ihm vorbei und stellt sich seelenruhig unter die Dusche. Ihm scheint die Kälte tatsächlich nichts auszumachen. Auch Andreas Büchel steht nun in Badehose da. Er stellt seine Sportuhr ein, tritt auf den Beckenrand und köpfelt ins Wasser. Das Grüppchen am Beckenrand beobachtet die Schwimmer, die ruhig ihre Bahnen ziehen.

Badmeister André Fricker (rechts) freut sich, dass die Saison von Stammgast Willi Fischer eröffnet wird. Betriebsleiter André Zehnder fröstelt, er würde bei diesen Temperaturen nie ins Nass steigen. Nathalie Wolgensinger

Betriebsleiter Zehnder und sein Team haben hektische Wochen hinter sich. Die Zeit zwischen der Schliessung der Eishalle und dem Badibeginn sei jeweils die strengste, erzählt Zehnder. Es gelte, die letzten Arbeiten in der Halle zu erledigen und dann die Schwimmbecken, den Rasen und die Garderoben wieder auf Vordermann zu bringen.

Willi Fischer hat seine 100 Meter bereits absolviert. Er steigt aus dem Becken und bestätigt, was alle bereits ahnen: «Das Wasser ist wirklich noch ziemlich kalt. Ich schwimme nicht länger, sonst erkälte ich mich.»

Die Wohler Badisaison ist eröffnet. Nathalie Wolgensinger

Andreas Büchel aber zieht weiter seine Bahnen. Nach einem Kilometer ist auch für ihn Schluss. Er erzählt: «Ich fand’s beim Reingehen recht kalt. Mit der Zeit aber habe ich mich an die Temperatur gewöhnt.»

Er zieht sich ein T-Shirt über und geht Richtung Garderobe. Morgen wird er wiederkommen und seine Runden ziehen. Derweil sitzt Willi Fischer bereits vor einer Tasse Kaffee. Er sagt: «Normalerweise sind wir ein ganzes Grüppchen, das sich hier trifft. Den anderen war es aber wohl noch zu kalt.»

