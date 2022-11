Peter Bättig schliesst sein Sportgeschäft Pb Sports in Wohlen

Wohlen Peter Bättig kapituliert und schliesst sein Sportgeschäft in Wohlen: «So macht das keinen Spass mehr» Peter Bättig hat keinen Biss mehr. Der achtfache Ironman-Teilnehmer löst sein Sportfachgeschäft in Wohlen auf. Lieferengpässe und die Konkurrenz von Onlineshops haben ihn zu diesem Schritt bewogen. Damit schliesst eines der wenigen verbliebenen Sportfachgeschäfte im Freiamt. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Peter Bättig in seinem Sportfachgeschäft in Wohlen. Bild: Mathias Förster

Sein breites Lachen hat Peter Bättig trotz allem nicht verloren. Strahlend steht er inmitten seiner Sportschuhe und Trainingsanzüge und posiert locker für den AZ-Fotografen. Der 60-Jährige ist gut gelaunt. Und dies, obwohl er Anfang dieser Woche bekanntgab, dass er sein Fachgeschäft an der Wohler Zentralstrasse schliessen wird.

Ganz Sportler fokussiert er sich auf das Positive und sagt: «Ich werde künftig mehr Zeit für meine Frau und mein Training haben. Darauf freue ich mich.» Im März des kommenden Jahres bestreitet er die Cape Epic, «die Tour de France der Mountainbiker» in Südafrika. Im September nimmt er an der Qualifikation für eine erneute Teilnahme am Ironman auf Hawaii teil.

Nicht jeder Laufschuh passt auf jeden Fuss

Zuerst aber steht nun die Liquidation seines geliebten Sportgeschäftes auf dem Programm. 2010 wagte er mit Pb Sports den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Sportpsychologe mit Trainerdiplom für Leistungs- und Spitzensport verkauft nebst Laufschuhen und Kleidung diverses Zubehör für Triathletinnen und Triathleten in seinem grosszügigen Ladengeschäft.

Es war eines der letzten Sportfachgeschäfte in der Region, nun schliesst Pb Sports bald für immer die Türen. Bild: Mathias Förster

Dort hat er auch seine Geräte, mit denen er Leistungstests durchführt. Diese braucht er, um Sporttreibenden ein massgeschneidertes Trainingsprogramm samt Ernährungsplan zu erstellen. Aber auch Breitensportlerinnen und -sportler auf der Suche nach einem passenden Laufschuh sind bei ihm an der richtigen Adresse. Denn nicht jeder Schuh passt auf jeden Fuss. Diese Erfahrung macht, wer längere Strecken in Laufschuhen unterwegs ist. Bättig sagt:

«Ich habe viel Zeit in eine gute und seriöse Beratung der Kundschaft investiert.»

Das sprach sich herum, und bald konnte er auf einen treuen Kundenstamm im Freiamt zählen. Doch da gab es auch die anderen Kundinnen und Kunden. Das waren jene Interessierten, die von der seriösen Beratung profitierten, den in Frage kommenden Schuh fotografierten und dann den Laden verliessen mit dem Hinweis, dass sie sich den Kauf noch überlegen müssten. Bättig kommentiert:

«Wenige Tage später sah ich sie dann mit genau diesem Laufschuh am Geschäft vorbeilaufen. Das fand ich nicht cool.»

Ebenso mühsam seien jene Sportteibenden, die in Deutschland oder den USA Sportschuhe kaufen und diese dann bei Bättig eintauschen wollen. Er sei zwar Vertreter diverser Sportmarken, aber nicht deren Umtauschstelle, sagt er und fügt an: «So macht das keinen Spass mehr.»

380 Paar Laufschuhe stecken irgendwo in der Lieferkette fest

Mit zu seinem Entscheid beigetragen haben zudem die Folgen gestörter Lieferketten. Er erzählt:

«Ich habe derzeit 380 Bestellungen für Laufschuhe offen, auf die ich teilweise seit Monaten warte.»

Nicht alle Kundinnen und Kunden haben Verständnis dafür. Sie weichen aus auf andere Anbieter. Meistens kehrten sie wieder zurück, so Bättig. Denn auch andere Fachgeschäfte hätten dieselben Lieferprobleme. Die vergangenen drei Jahre seien happig gewesen, blickt er zurück. Der Entschluss, sein Geschäft zu schliessen, fiel ihm nicht leicht.

In den nächsten Wochen findet der Ausverkauf statt. Bild: Mathias Förster

Ab sofort gewährt Peter Bättig auf das Sortiment 30 Prozent Rabatt. Wann er endgültig schliessen wird, das lässt er noch offen. Sein PB-Team betreut er weiterhin. Die 14 ambitionierten Sportlerinnen und Sportler trainieren drei Mal pro Woche unter seiner Leitung und nehmen an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil.

Ausserdem sichert ihm ein Teilzeitjob in einem Handwerksbetrieb sowie weitere Laufgruppen für ambitionierte Hobbysportlerinnen und -sportler künftig ein Auskommen. Dieses Angebot will er weiter ausbauen. Menschen auf ein sportliches Ziel hinzuführen, das tut er mit Ehrgeiz und viel Spass.

Weitere Informationen unter: www.pbsports.ch

