Wohlen per Rollstuhl Auf zwei Rädern: Wo Sportler Boubou Keller forfait geben muss und welchen Lift er besonders schätzt Seit zwölf Jahren ist Boubou Keller Rollstuhlfahrer. Der 60-Jährige nimmt die AZ mit auf einen Rundgang durch Wohlen und zeigt auf, wo er nicht oder nur mit fremder Hilfe hin kommt. Seinen langjährigen Hausarzt musste er beispielsweise wechseln, die drei Stufen zur Praxis kann er mit dem Rollstuhl nicht überwinden. Nathalie Wolgensinger 10.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Boubo Keller vor dem Wohler Gemeindehaus: Ein Gebäude, das er problemlos benutzen kann. Britta Gut

Im roten Trainer der Tennis-Nationalmannschaft steht, oder besser gesagt, sitzt Boubou Keller vor dem Manor in Wohlen, den er als Treffpunkt vorgeschlagen hat. In der Freiämter Metropole ist er aufgewachsen, hier kennt er praktisch jeden Stein. Auf einem Rundgang zeigt er auf, was seine persönlichen Stolpersteine sind und worüber er sich besonders freut.

Auf eine Diagnose wartete er 40 Jahre lang

Boubou Keller ist ein begeisterter Sportler und das seit frühester Kindheit. Erst spielte er bis in die zweite Liga Handball, trainierte ambitionierte Handballerinnen und entdeckte mit 34 Jahren das Tennisspiel für sich. Der Filzball hatte es ihm derart angetan, dass er sich zum Tennislehrer ausbilden liess.

«Videobeweis»: Unterwegs mit Boubou Keller. Nathalie Wolgensinger

Mitten in seine Ausbildung zum Trainer platzte die niederschlagende Diagnose: Hereditäre spastische Paraparese. Eine seltene, vererbbare Krankheit, für die es derzeit keine Heilung gibt. Er erzählt:

«Ich wusste bereits als Jugendlicher, dass mit meinen Beinen irgendwas nicht stimmt. Doch auf eine Diagnose musste ich 40 Jahre lang warten.»

Unüberwindbare Hürde: Die Gemeindebibliothek erreicht er wegen den vielen Stufen weder über den Haupt-, noch über den Hintereingang. Britta Gut

Krämpfe und Spasmen in den Beinen gehören seit Jahren zu Boubou Kellers Alltag. Die Beinmuskulatur des gelernten Malers wurde im Laufe der letzten Jahre immer schwächer. Seit zwölf Jahren ist er vollständig auf den Rollstuhl angewiesen. Doch den Lebensmut oder die Freude am Sport hat er darob nie verloren.

Die Tücke liegt im Detail

Abgeflachte Kanten: Das erleichtert Boubou Kellers Fahrt. Britta Gut

Nun also zeigt er auf, mit welchen Hürden er als Rollstuhlfahrer täglich zu kämpfen hat. Das Warenhaus Manor verfügt über einen rollstuhlfreundlichen Eingang. Damit hat es sich aber schon. Keller sagt:

«Mit der Rolltreppe gelange ich zwar in den zweiten Stock. Um wieder ins Erdgeschoss zu kommen, muss ich aber den Lift benutzen.»

Und das ist es denn auch, was ihn so stört: Dass zwar viele öffentliche Gebäude über einen Lift oder eine Toilette für Menschen mit Behinderung verfügen, man sich aber erst durchfragen muss, um sie zu finden.

Ähnlich verhält es sich mit dem Zivilstandsamt, das gleich gegenüber gelegen ist. Eine lange, steile Treppe führt hinauf zu den Büros. Rollstuhlfahrer erreichen das Amt über einen Umweg um den weitläufigen Komplex herum. Boubou Keller kommentiert:

«Das weiss ich zwar, weil ich hier wohne. Wer ortsunkundig ist, der muss sich erst durchfragen.»

Die Fussgängerinsel vor der Gemeindebibliothek ist etwas erhöht, es braucht Kraft und Geschick, sie zu passieren. Britta Gut

Von der Zentralstrasse führt der Rundgang in Richtung katholische Kirche. Diese ist problemlos mit dem Rollstuhl zu erreichen. Das abschüssige Chilegässli jedoch, das hat es in sich. Keller kommentiert mit einem Lachen auf den Stockzähnen: «Als ich es hier zum ersten Mal so richtig tschäddere liess, kippte ich prompt um. Als Handballer weiss ich zum Glück, wie man einen Sturz auffängt.»

Fussgängerinsel und viele Treppenstufen als Hindernisse

Ein Hindernis ist die Fussgängerinsel vor der Gemeindebibliothek. Sie ist leicht erhöht und erfordert Geschick und Kraft, um sie zu überwinden. Er sagt:

«Ich weiss, wie ich die Insel ansteuern muss, für Leute mit einem Rollator bedeutet das aber einen Kraftaufwand.»

Weder Kraft noch Geschick langen aber, um die steile Treppe, die hinauf zur Gemeindebibliothek führt, zu bewältigen. Da muss selbst Sportler Keller forfait geben. Und auch der Hintereingang des Gebäudes bietet keine Alternative, auch dort versperren ihm Treppen den Weg zu seinen geliebten Krimis.

Ebenso versperren ist ihm der Zugang zu seinem langjährigen Hausarzt. In den schmalen Lift habe er sich mit Hängen und Würgen noch reinzwängen können, die letzten drei Treppenstufen hinauf zur Praxis aber, die sind unüberwindbar.

Er lobt das Gemeindehaus und das Strohmuseum

Keller ist es wichtig, dass nicht nur Hindernisse und Treppen aufgezeigt werden. Deshalb führt er vor das Gemeindehaus. Das wiederum ist problemlos zu erreichen. Er lobt den gelungenen Umbau der Toilettenanlage zu einem Behinderten-WC und sagt: «Es hat sich einiges getan in den letzten Jahren, ich kann mich wirklich nicht beklagen.»

Boubo Kellers Lieblingslift beim Wohler Strohmuseum im Park. Britta Gut

Gleiches gilt für das Strohmuseum im Park, das einige hundert Meter entfernt ist. Zwar bremsen die Kieselsteine die schmalen Reifen seines Rollstuhls aus, aber das macht der Lift auf der Seite des Gebäudes alleweil wett. Keller erzählt:

«Wir hatten vor einigen Jahren hier Klassenzusammenkunft. Ich war erstaunt, als ich sah, dass extra ein Lift angebaut worden war.»

In die Stammbeiz geht’s via Küche

Der Rückweg führt entlang der Zentralstrasse, vorbei an der Zanzibar, der Stammbeiz der Wohler Handballer. Ein Treppenaufgang führt hinauf. Wenn Keller mit seinen Handballkollegen auf einen Sieg anstossen will, muss er den Umweg via Hintereingang und Küche nehmen.

Auch dieses Geschäft ist für den Rollstuhlfahrer unerreichbar. Britta Gut

Einige Meter weiter ist das Gebäude Zentralstrasse 34 mit mehreren Ladengeschäften. Keller zeigt auf die Rampe, die in die Treppe eingebaut ist:

«Das ist für einen Kinderwagen gedacht, als Rollifahrer komme ich da nie und nimmer rauf. Das ist viel zu steil.»

Auch dieses Gebäude meidet er. Genauso wie das Restaurant Bären, einige Meter weiter vorne. Um eine Pizza zu essen, müsste man ihm erst den Haupteingang des Casinos öffnen, damit er zum Lift gelangen könnte, der ihn schliesslich zum Restaurant befördern würde.

Am Ausgangspunkt des kleinen Rundgangs angelangt, ist Boubou Keller eines wichtig:

«Es gibt nicht nur Hindernisse. In den letzten Jahren hat man viel unternommen, um uns Rollstuhlfahrern das Leben zu erleichtern.»

Der 60-Jährige ist bereits wieder auf dem Sprung. Wenn er nicht selber trainiert, leitet er Trainings im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Die Krankheit behindert ihn zwar, ausbremsen lässt sich der Sportler davon nicht.