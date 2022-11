Die Boutique «On'na» bringt pariser Chic nach Wohlen

Wohlen Pariser Chic für die Zentralstrasse: Mit der Boutique «On'na» zieht ein kleines Stück Zürcher Bahnhofstrasse ins Strohdorf Sie ist Modedesignerin, lebt in Zürich und eröffnet am 10. November im Zentrum von Wohlen ihren ersten eigenen Laden. Aleksandra Wisniewska erzählt, wie es dazu kam, dass sie von der Limmat an die Bünz zog. Pascal Bruhin 09.11.2022, 05.00 Uhr

Aleksandra Wisniewska ist studierte Modedesignerin. Die Zürcherin kam der Liebe wegen ins Freiamt und eröffnet jetzt hier ihren ersten eigenen Laden. Mathias Förster

Es ist ein kleines Bijou, kaum 20 Quadratmeter gross, das Ladenlokal an der Wohler Zentralstrasse 33. Lange stand es leer, die grossen Schaufenster waren mit Werbefolien einer Drogeriekette überklebt. Doch jetzt erstrahlt das altehrwürdige Häuslein in neuem Glanz. Dank einer zierlichen Frau mit Basler Dialekt und dezentem französischen Akzent, Aleksandra Wisniewska. Im maritimen Look, marineblauem Blazer und weiss-blau gestreifter Bluse begrüsst sie die AZ in ihrem neuen kleinen Reich.

Das kleine Häuschen neben der ehemaligen Apotheke Külling stand lange Zeit leer. Jetzt wird es wiederbelebt. Mathias Förster

«Ich habe mich sofort verliebt», sagt die gebürtige Polin mit einem Strahlen in ihren Augen. Sie habe zwar schon oft mit dem Gedanken gespielt, eine eigene Boutique zu eröffnen. Aber: «Den ganzen Tag nur im Laden zu stehen, konnte ich mir nicht vorstellen.» Doch erstens kommt es bekanntlich anders und zweitens, als man denkt. Oder: «Vielleicht habe ich genau auf diesen Laden gewartet.» Am 10. November eröffnet sie nun mit «On'na» doch ihren ersten eigenen Laden – und das in der Freiämter Provinz statt an der mondänen Bahnhofstrasse. Das hat einen ganz besonderen Grund.

«Das Beste aus zwei Welten»: Aleksandra Wisniewska verbindet Stadt und Land – im Leben wie in ihrem Laden. Mathias Förster

Der Liebe wegen kam sie ins Freiamt

Und der heisst Hannes. Der Liebe wegen kam die gerade erst 45 Jahre Gewordene nach Anglikon. Ihr Freund, ein Architekt, ist im Wohler Dorfteil aufgewachsen und kürzlich wieder dorthin zurückgezogen. Und sie mit ihm mit, zumindest teilweise. Ihr Zimmer in der Wohngemeinschaft im Zürcher Kreis 3 wollte sie nicht aufgeben. So verbringt das Paar nun jeweils die halbe Woche in Zürich, die andere Hälfte in Anglikon. «Das Beste aus zwei Welten sozusagen», sagt sie schmunzelnd.

Das Beste aus zwei Welten, so könnte man auch das Sortiment in ihrem Laden bezeichnen. Nebst Damenmode aus ihrer eigenen Kollektion und der Lausanner Modemacherin Agnès Boudry («Collection 66») sowie Schmuck der Zürcher Designerin Anna Z’Brun («les solides») bietet Wisniewska auch allerlei Kostbarkeiten aus ihrem Heimatland an. So etwa handbemalte Keramik aus Boleslawiec oder Kerzen in schmucken Betongefässen des polnischen Mutter-Tochter-Duos Joanna und Aleksandra Janusz. «Der Laden ist genau das, was ich bin», sagt Wisniewska denn auch.

In Polen fast in jedem Haushalt zu finden: Keramik aus der Stadt Boleslawiec. Mathias Förster

Jeder Artikel erzählt eine Geschichte

Zu jedem Artikel, den sie in ihrem Laden anbietet, hat Wisniewska einen persönlichen Bezug. «Ich glaube, das braucht man auch», sagt sie und zeigt auf eine Seife in Kartonschachtel im einzigen Regal ihrer Boutique. «Sie hat eine wunderschöne Geschichte», freut sie sich. Ihren Ursprung hat sie nämlich im Jahr 1914, als Jakob Kolb im Alter von 28 Jahren seine Seifenfirma, die Kolb & Co., im Herzen von Zürich gründet. 1984 wurden die Maschinen stillgelegt und die kleine Schweizer Marke zog sich vom Markt zurück. Fast 30 Jahre später entdeckte dann Jakobs Urenkelin die alten Seifenformen, Produktverpackungen, Werbematerialien und das Familienrezept und beschloss, die Marke wieder zum Leben zu erwecken.

Eine besondere Geschichte haben aber nicht nur die Produkte in ihrem Laden. Denn dass Wisnieswka in der Schweiz gelandet ist, ist wohl ebenso ein Zufall – oder Schicksal – wie die Tatsache, dass sie von der Limmat an die Bünz zog. Geboren ist sie als Tochter eines Architektenpaares in Warschau. Als sie zwei Jahre alt war, ging die Familie nach Algerien. Zwei Jahre später zogen die Eltern mit ihren Kindern in die Schweiz. «Eigentlich hatte mein Vater schon ein Jobangebot in Südafrika», erzählt Wisnieska. Sie erklärt, dass in den 80er-Jahren Fachleute aus Polen auf der ganzen Welt gesucht waren. «Wegen der Apartheid war es meinen Eltern dann doch zu heikel, mit drei kleinen Kindern nach Südafrika zu ziehen», so Wisniewska. Und so zog die Familie nach Basel, wo bereits ihre Tante und ihr Onkel, beide klassische Musiker, zu Hause waren.

Aleksandra Wisniewska hat eine mindestens ebenso spannende Lebensgeschichte wie die Artikel in ihrem Laden. Mathias Förster

Da ihre älteren Brüder mit Französisch als zweiter Muttersprache aufgewachsen waren, besuchte auch die Jüngste eine Französisch sprechende Schule in Basel. Erst am Gymi lernte sie dann richtig Deutsch. Später studierte sie Modedesign. Und das nicht irgendwo, sondern in der Modemetropole schlechthin – Paris. In Zürich, wo die Aleksandra Wisniewska an der Stampfenbachstrasse ein eigenes Atelier hat, einen Laden zu eröffnen, das kam für sie nicht in Frage. «In Zürich gibt es viele kleine Boutiquen mit lokalem Design», hält sie fest. Zudem seien die Mietpreise schlicht unbezahlbar.

Fast wie in den Läden an der Zürcher Bahnhofstrasse sieht es in der neuen Boutique an der Wohler Zentralstrasse aus. Mathias Förster

Der Name bedeutet «sie» und «Fräulein»

Und ausserdem fühlt sich Wisniewska im Freiamt pudelwohl: «Ich bin fast schon zum Landei geworden», sagt sie lachend. Nur eines fehlt ihr hier: «Jede Stadt sollte ein heimeliges Café, einen Wochenmarkt und eine süsse Boutique haben», findet Wisniewska. Und genau Letzteres will sie Wohlen mit ihrem «On'na» nun verschaffen. Der Name kommt übrigens nicht von ungefähr. Denn «Ona» bedeutet auf Polnisch «sie». Dass es aber auf Japanisch, mit zwei N geschrieben, «Fräulein» heisst, das habe sie erst rausgefunden, als sie den Namen für ihre Boutique schon ausgesucht habe. «Aber es passt», meint sie lachend.

Ob sie die Wohlerinnen und Wohler mit ihrem Konzept – lokal, nachhaltig, und aussergewöhnlich – überzeugen kann, das wird sich zeigen. «Vielleicht habe ich genau auf das gewartet», meint Wisniewska schmunzelnd. Und vielleicht haben die Wohlerinnen und Wohler ja auf ihren Laden gewartet. Geöffnet wird ihre Boutique jeweils donnerstags und freitags von 12 bis 18.30 Uhr und samstags von 11 bis 17 Uhr. Am Eröffnungstag, dem Donnerstag, 10. November, gibt es natürlich Häppchen und Champagner. Wisniewska sagt vor dem grossen Moment: «Natürlich bin ich nervös. Aber es ist ein schönes Gefühl.»