Wohlen «Paradiesli», «Vier Jahreszeiten» und «Naherholungsgebiet»: Darum laden Gartenbesitzer zum Plausch hinter dem Zaun ein Am Wochenende öffneten 13 stolze Gartenbesitzer ihr Reich für die Bevölkerung. Nicht nur Blumen und Beete, sondern auch Allerlei Tierisches und Geschichtliches gab es zu entdecken. Verena Schmidtke Bruhin 07.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Garten des Strohmuseums lud ebenfalls zum Verweilen ein. Verena Schmidtke

Ein wenig unsicher steht der Spaziergänger vor dem Eingang. Ob es wirklich in Ordnung ist, einfach in den fremden Garten hinein zu schlendern? Aber ein freundlich gestaltetes Schild verkündet:

«Hier darfst du hineingehen.»

Den Weg entlang, dann um die Ecke, schon steht der Besucher zwischen bunten Blumenkästen und Beeten. Die Gartenbesitzerin Käti Gerber ist anwesend. «Grüezi, willkommen in meinem kleinen Garten», sagt sie und lächelt freundlich. Sie gehört zu jenen, die für den Anlass «Mer luegid öber de Gartehaag» ihren Garten vorstellen.

Eine gute Zeit miteinander zu haben steht im Vordergrund

Organisiert wurde der Anlass vom Gemeinnützigen Frauenverein Wohlen. Am Eingang zum Park des Strohmuseums bringen Präsidentin Christine Bächer und Vorstandsmitglied Aynur Acar ein weiteres Schild an.

Christine Bächer und Aynur Acar bringen am Wohler Strohmuseum ein Schild an. Verena Schmidtke

«Die Gärten stehen nicht unbedingt im Vordergrund bei den Besuchen, das eigentliche Ziel ist, sich zu treffen, draussen zu sein und eine gute Zeit miteinander zu haben», erläutert Bächer. Und führt aus:

«Man hat sich so lange nicht sehen können und wir fanden, das wäre nun eine schöne Sache, weil es ja auch draussen stattfindet.»

Vor gut drei Monaten hatte der Vorstand des Vereins die Idee dazu. «Wir haben dann im Verein und bei Bekannten angefragt, ob sie dabei sein möchten und alle haben spontan zugesagt», freut sich die Präsidentin. Das Spannende sei, dass der Anlass komplett offen gestaltet sei, von 10.10 bis 18.18 Uhr können Interessierte bei den 13 Gärten vorbeischauen. Bächer führt aus: «Die Schilder am Gartenzaun geben an, ob man eintreten oder nur einen Blick über den Zaun werfen darf. Manche Gartenbesitzer sind da, einige nicht. Es ist ganz entspannt.» Sie gibt den Tipp, unbedingt in Käti Gerbers Garten vorbei zu schauen.

Der galante Herr lässt den Damen den Vortritt

Das Besondere an deren Garten sind die sympathischen Zwerghühner. Als sie eine Dose Mais öffnet, kommen die Hühner zwischen den Blumenbeeten hervor. Erwartungsfroh versammeln sie sich um ihre Besitzerin herum. Während Käti Gerber die kleine Schar füttert, weist sie auf den prächtig gefiederten Hahn und erklärt schmunzelnd: «Er lässt seinen Damen den Vortritt oder legt ihnen sogar die Körner hin – sehr galant. Das ist bei Hühnern so.»

«Der Hahn lässt seinen Damen den Vortritt», erklärt Besitzerin Käti Gerber. Verena Schmidtke

Garten ist Naherholungsgebiet und Lebenselixier

Weiter geht es zu den nächsten Teilnehmern, wo der Besucher über die Zäune hinweg schöne Blumen bewundern kann. Einige haben sich für ihre Gärten klingende Namen wie «Paradiesli», «Vier Jahreszeiten» und «Naherholungsgebiet» überlegt. Letztgenanntes wird von Uschy Keller gehegt und gepflegt. Besonders der wunderbare Rasen dürfte einen Engländer neidisch werden lassen. «Der Garten und die Arbeit darin sind mein Lebenselixier», sagt sie lachend. «Das gibt mir viel Energie, hier ist mein Naherholungsgebiet.»

Für Uschy Keller ist ihr Garten ein Naherholungsgebiet. Verena Schmidtke

Im grossen Garten des geschichtsträchtigen «Tokterhuuses» erwartet Angi Simoniello ihre Besucher. Für sie, die zum OK der Wohler Fasnacht gehört, sei es ganz klar gewesen, die Idee des Frauenvereins zu unterstützen:

«Man hilft sich gegenseitig. Es waren schon einige Leute hier.»

Das Schöne am Garten sei, dass er trotz der beiden Strassen, die daran vorbei führen, recht gemütlich sei. Interessant sei zudem das Haus. «Es wurde 1838 erbaut, jetzt gehört es Urs Dubler und Familie», informiert die Gastgeberin. Früher waren eine Wirtschaft, später eine Praxis darin, daher der Name «Tokterhuus». Mittlerweile befindet sich im Erdgeschoss eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis, womit der Name wieder zu Ehren kommt. Da kommen durch das Gartentor bereits die nächsten Besucher.

Im Garten des «Tokterhuus» empfing Angi Simoniello (links) ihre Gäste. Verena Schmidtke

Am 12. Und 13. Juni heisst es wieder «Mer luegid öber de Gartehaag». Weitere Informationen gibt es auf der Website www.frauenverein-wohlen.ch.