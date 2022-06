Wohlen Positiver Abschluss der Ortsbürger-Rechnung: Doch die fehlenden Mieterträge vom Forstwerkhof trüben das Bild Die Ortsbürger Wohlens genehmigten an ihrer Sommer-Gemeindeversammlung alle Rechnungen 2021 einstimmig. Als Gastreferentin rührte Vreni Friker-Kaspar, Präsidentin des Verbandes Wald Aargau, die Werbetrommel für den Wald. Walter Christen 13.06.2022, 05.00 Uhr

Gemeindeammann Arsène Perroud bei seiner Ansprache an der Wohler Ortsbürger-Gemeindeversammlung. Walter Christen

Mit einem Mehrertrag von rund 80’400 Franken (veranschlagt war ein Ertragsüberschuss von 52’000 Franken) konnte die Jahresrechnung 2021 der Ortsbürgergemeinde Wohlen abgeschlossen werden. Die Abweichung wird mit dem geringeren baulichen Unterhalt der Liegenschaften von 59’000 Franken gegenüber dem Budget von 89’000 Franken begründet.

«Der positive Abschluss ist das Erfreuliche an der ganzen Jahresrechnung», stellte Dieter Stäger von der Finanzkommission in seinen Erläuterungen an der Ortsbürger-Gemeindeversammlung fest.

Etwas getrübt wird das positive Bild durch die zu gering ausgefallenen Mietzinseinnahmen von lediglich 5150 Franken für den ehemaligen Forstwerkhof, gegenüber den budgetierten 24’000 Franken. Ein Versammlungsteilnehmer wollte wissen, was unternommen wird, um die erwünschten Mieterträge verbuchen zu können. Gemeindeammann Arsène Perroud betonte, die Schwierigkeiten beim Vermieten des vormaligen Forstwerkhofs lägen darin, dass es sich um ein landwirtschaftlich nicht konformes Objekt handle.

In der Wohler Ortsbürgerrechnung sind unter anderem 17’000 Franken ausgewiesen als Beiträge an private Organisationen für kulturelle Zwecke. Der Antrag des ehemaligen Gemeindeammanns Walter Dubler, künftig in der Rechnung aufzulisten, wer Geld bekommt, wie viel und wofür, wurde begrüsst.

58 Wohler Ortsbürgerinnen und Ortsbürger trafen sich beim Waldhaus Chüestellihau zur Gemeindeversammlung. Walter Christen

Die 58 an der Versammlung beim Waldhaus Chüestellihau beteiligten Ortsbürgerinnen und Ortsbürger (stimmberechtigt sind deren 684) liessen sich auch über die Tätigkeiten des Forstbetriebs und des Holzhandelsbetriebs Wagenrain informieren. Im Sinne der Jungwaldpflege wurden rund 1000 Eichen, 200 Douglasien, 100 Lärchen, 250 Nussbäume und 200 Kastanien gepflanzt.

Die Waldungen der fünf Ortsbürgergemeinden, welche den Forstbetrieb Wagenrain bilden, umfassen etwa 945 Hektaren. Es wurden voriges Jahr insgesamt 9720 Kubikmeter Holz aufgerüstet und verkauft, was einem Minus von 1148 Kubik gegenüber dem Jahr 2020 entsprach. Als erfreulich wurde die Tatsache erwähnt, dass der Ende Jahr verabschiedete Oberförster Toni Bürgi den Betriebsplan fertigstellen konnte.

1,9 Millionen Franken machte der Gesamtaufwand des Forstbetriebs im Jahr 2021 aus und lag damit um 100’000 Franken über dem veranschlagten Betrag von gut 1,8 Millionen Franken. Auf der Ertragsseite konnten etwas über 2 Millionen Franken verbucht werden. Die Versammlung genehmigte sämtliche Jahresrechnungen einstimmig.

Wohlen braucht Land für Gewerbebetriebe

Walter Dubler erinnerte an den Beschluss der Ortsbürger, sich einzusetzen für eine Richtplanänderung betreffend des Ortsbürgerlandes im Gebiet Anglikerstrasse Nord beim Schützenhaus, sodass in der Gemeinde wieder Gewerbeland angeboten werden kann. Da in Wohlen die Gesamtrevision der Nutzungsplanung in den Jahren 2024/2025 vorgesehen ist, soll der Gemeinderat dannzumal beim Kanton eine Eingabe wegen des erwähnten Landes deponieren.

Damit sei er einverstanden, so Dubler. Jedoch bat er den Gemeinderat, dieses Thema an der nächsten Ortsbürger-Gemeindeversammlung trotzdem zu traktandieren.

Die Wald-Präsidentin und das 100-Jahr-Jubiläum

Als Gastreferentin rührte Vreni Friker-Kaspar die Werbetrommel für den Wald im Allgemeinen und das 100-Jahr-Jubiläum von Wald Aargau im Besonderen. 1922 wurde der damalige Aargauische Waldwirtschaftsverband gegründet. Die Präsidentin des Verband der Waldeigentümer erinnerte an die öffentlichen Waldtage vom 15. bis 21. August in Unterentfelden unter dem Motto «Den Wald ganz nah erleben».

Vreni Friker-Kaspar, Präsidentin des Verbandes Wald Aargau, referierte vor den Ortsbürgern. Walter Christen

Die Mitglieder von Wald Aargau sind öffentliche und private Waldbesitzer sowie Organisationen von Privatwaldbesitzern. Durch die Mitglieder werden 38’000 Hektaren Wald bewirtschaftet, was rund 80 Prozent der gesamten Waldfläche im Aargau entspricht. Der Verband wahrt die Interessen der Waldbesitzer auf Kantons- und Bundesebene, fördert die Waldwirtschaft und die Verwendung des Rohstoffes Holz.

Um seine Ziele zu erreichen, ist der Verband auf verschiedenen Ebenen aktiv. Vreni Friker sagte:

«Die Herausforderungen an die Waldwirtschaft bleiben auch in nächster Zeit unverändert gross.»

Mit Förster Leonz Küng begaben sich schliesslich die Wohler Ortsbürgerinnen und -bürger auf einen Waldumgang in der Umgebung Fröscheteich. Der Förster zeigte unter anderem einen Energieholzhaufen und informierte über allgemeine Waldthemen.