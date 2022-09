Park(ing)Day in Wohlen: Parkplätze werden zu Lebensräumen

Wohlen Omelette, Süssmost und Bier auf dem Parkfeld serviert: Am Park(ing) Day ist das möglich Park(ing) Day nennt sich das Konzept, das einfach und einleuchtend ist: Einen Tag lang werden zwei Wohler Parkfelder in einen Lebensraum umgewandelt. Das Team der Sommerbar und die Grünen Wohlen machen es am Freitag möglich. Nathalie Wolgensinger 16.09.2022, 16.48 Uhr

Ein improvisiertes Restaurant mit Musik und kühlem Bier: Das Team der Sommerbar macht es möglich. Nathalie Wolgensinger

Die Passantinnen und Passanten bleiben verwundert stehen: Auf den beiden Parkplätzen an der Bahnhofstrasse brutzeln fein duftende Omeletten auf der improvisierten Küchenzeile und einige Meter weiter vorne werden Bier und Mineralwasser ausgeschenkt. Anna Keller, Grüne-Einwohnerrätin lächelt und kommentiert: «Den Park(ing) Day gibt es schon lange. Jetzt haben wir die Gelegenheit ergriffen und machen auch mit.»

Die Wohler Grünen laden zu Omelette und Süssmost auf dem Parkfeld ein. Nathalie Wolgensinger

Serviert wurde bei den Grünen Wohlen Omeletten mit Süssmost. Hungrige setzten sich an einen der Tische und genossen die aussergewöhnliche Ambiance. Wann sonst kann man denn schon auf der Strasse speisen?

Auch das Team der Wohler Sommerbar beteiligt sich an der aussergewöhnlichen Aktion. Einige Parkfelder weiter in Richtung Bahnhof, haben sie auf einem Parkplatz Sitzgelegenheiten aufgestellt, das Bier kühlt in der Schubkarre, die mit Eis gefüllt ist. Mitinitiant Franz Weber zeigt auf die drei Sitzgruppen und sagt: «Auf diese Weise können wir aufzeigen, wie viel Platz ein Auto beansprucht.»

So präsentiert sich der ParkI(ing) Day in Wohlen: Auto, Marktstand, Auto. Nathalie Wolgensinger

Die Aktion stiess auf Resonanz. Anna Keller erzählt: «Wir haben nur positive Rückmeldungen auf die Aktion erhalten.» Wer mochte, der notierte einen Wunsch auf ein grünes Herz und klammerte dieses an eine Wäscheleine. Auf einem Herz stand: «Es hat viel zu viele Autos hier.» Jemand wünschte sich mehr Spielplätze in Wohlen und auf zwei Herzen wurde notiert, dass man sich mehr Bäume und Grünfläche für die Gemeinde wünsche.