Geht das Wohler Local zu? Inhaber Peter Studler bezieht Stellung

Wohlen Öffnet das Wohler «Local» am Montag noch? Inhaber Peter Studler bezieht Stellung Ein handschriftlich abgefasster Zettel informierte am Dienstag die Kundschaft darüber, dass das Wohler «Local» per 21. August seine Türen schliesst. Wenige Stunden später kam das Dementi von Inhaber Peter Studler. Was stimmt nun? Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 16.08.2022, 17.00 Uhr

Noch ist unklar, ob das Wohler «Local» per 21. August seine Türen schliesst. Nathalie Wolgensinger

In der Gartenwirtschaft des Wohler «Local» sind die Tische gut besetzt an diesem sonnigen Dienstagmorgen. Das Restaurant im Zentrum der Gemeinde ist ein beliebter Treffpunkt für Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft. Die Gartenwirtschaft ist zwar alles andere als lauschig, denn der Verkehr wälzt sich tagsüber lautstark an den langen Holztischen vorbei. Das stört die Gäste aber nicht: Im «Local» trifft man sich in der Regel auf einen schnellen Kaffee.

An der Glastüre informiert ein handschriftlich verfasster Zettel die Gäste, dass das Restaurant, das zur Local Group AG gehört, per Sonntag, 21. August, schliesst. Die sechs unterzeichnenden Angestellten und Inhaber Peter Studler bedanken sich darin bei den Gästen für ihre Treue und Unterstützung während der vergangenen Jahre. Im Selbstbedienungsrestaurant herrscht gedrückte Stimmung. Die Mitarbeiterin an der Theke sagt niedergeschlagen:

«Unsere Kundschaft bedauert es, dass wir schliessen müssen.»

Ein einziges Missverständnis

Auf Rückfrage der AZ bestätigt Local-Inhaber Peter Studler am Vormittag noch die Schliessung, am Nachmittag kommt dann das Dementi. Alles sei ein einzig grosses Missverständnis, so Studler. Die Wohler Filiale bestehe weiter bis die Vermieterin ihre Vereinbarung einhalte und ihren Verpflichtungen nachkomme. Diese Vereinbarungen seien getroffen worden, weil die Konditionen des mittlerweile fünf Jahre alten Mietervertrages nicht mehr zeitgemäss seien.

Die handschriftliche Notiz, die bis am Dienstagvormittag an der Glasfront des Restaurants hing. Laura Koller

Man befinde sich mitten in den Verhandlungen, deren Ausgang sei derzeit noch völlig offen. Über den Inhalt dieser Vereinbarungen könne er sich nicht weiter äussern, es sei Stillschweigen vereinbart worden. Auf Nachfrage der AZ, ob man davon ausgehen könne, dass das «Local» also am Montag geöffnet sei, äusserte er sich nicht.

Was er hingegen bestätigte, ist die Tatsache, dass die Filiale in Mellingen, die zur Bäckerei-Konditorei Studler AG gehört, Ende August schliessen wird.

Studler sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen

Die Freiämter Niederlassung der Seenger Bäckerei und Konditorei öffnete im September 2017 ihre Türen an der Wohler Zentralstrasse. Das Selbstbedienungsrestaurant mit seinen rund 200 Sitzplätzen und der grossen Fensterfront setzte auf Nachhaltigkeit und das während 365 Tagen im Jahr. Brot und Patisserie wurden aus Studlers Bäckerei in Seengen geliefert.

Das Stammhaus in Seengen bleibt auch weiterhin bestehen. Eigentümer dieser Liegenschaft ist seit September des vergangenen Jahres Alexander Beyeler. Studler ist Mieter.

Die Gartenwirtschaft beim viel befahrenen UBS-Kreisel ist zwar nicht lauschig, dennoch beliebt bei den Gästen. Nathalie Wolgensinger

Der Seetaler Unternehmer und seine Local Group AG sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. So auch 2019, als ihm der Vermieter der Liegenschaft in Lenzburg, in der er einen Concept-Store mit Bäckerei und Restaurant betrieb, den Mietvertrag aufgrund einer nicht bezahlten Miete kündigte.

Dagegen führte Studler bis vor Bundesgericht Beschwerde und blitzte ab. Die Frist zur Räumung liess er ungenutzt verstreichen, sodass die Vermieterin im Mai dieses Jahres das Inventar im Rahmen eines Selbsthilfeverkaufs versteigerte. Die «Local Group» versuchte in einem allerletzten Anlauf, per superprovisorische Massnahme dies zu verhindern. Das Unternehmen scheiterte, das Obergericht wies das Begehren ab.

Zuletzt berichtete die AZ im Juni dieses Jahres über ein Obergerichtsurteil, das einem ehemaligen Angestellten bestätigte, dass Studler ihm eine Lohnnachzahlung von rund 22'000 Franken schuldet.

