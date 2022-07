Programmvorschau auf das Open-Air-Kino in Wohlen

WOHLEN Ob Krimi oder Komödie: In Wohlen gibt es Filmgenuss unter freiem Himmel Das Open-Air-Kino Wohlen präsentiert auch dieses Jahr ein breites Programm für seine 30 Vorführungen. Nebst Kassenschlagern aus Hollywood werden auch viele Schweizer Filme gezeigt. Ab Freitag, 8. Juli, heisst es: «Film ab!» Laura Koller 06.07.2022, 05.00 Uhr

Tropisches Sommergefühl am Open-Air-Kino in Wohlen dank der Palmen und dem Filmvergnügen unter freiem Himmel. Verena Schmidtke

(19. Juli 2020)

Ein Besuch im Open-Air-Kino gehört für viele zu den Sommermonaten dazu. So wie die Glace zum Badi-Besuch, der Hugo zum Apéro und das Cervelat-Braten zum 1. August. Das Open-Air-Kino Wohlen ist seit über zwei Jahrzehnten unter der Leitung von Irene und Pitsch Bachmann in der Region etabliert. Am Freitag, 8. Juli, geht es in die nächste Runde.

Einen Monat lang wird hinter der Turnhalle der Kantonsschule Wohlen ein bunt gemischtes Programm aufgeführt, das viele Besuchende anspricht. Vom «Tod auf dem Nil», dem verfilmten Kriminalroman von Agatha Christie, über den Disney-Kinderfilm «Encanto» bis zu den grossen Kinokisten wie der neuen Filmbiografie über Elvis. Ausserdem wird auch «Top Gun: Maverick» auf der grossen Leinwand gezeigt, Fans des ersten Filmes haben nun 36 Jahre auf die Fortsetzung gewartet.

Mehrere Schweizer Filme über Männerfreundschaften

Der Filmklub Wohlen hat sich mit fünf Filmvorschlägen in die Programmgestaltung eingebracht. Damit bekommen auch kleinere, alternative Produktionen in Wohlen eine Bühne. Mit «Soul Of A Beast» und «Presque» sind auch zwei Schweizer Filme dabei. «Presque» ist ein Film über die wachsende Freundschaft zwischen dem schweigsamen Bestatter Louis und Igor, der auf der Suche nach echten Freundschaften ist. Igor hat Zerebralparese und liefert mit seinem Dreirad Gemüse aus, dabei wird er zu Beginn des Films von Louis angefahren. Von diesem Punkt an nimmt die dramatische Komödie seinen Lauf.

Die Premiere von «Luchsinger und die Götter» am Sonntag, 24. Juli, verspricht mit dem anwesenden Regisseur Markus Köbeli ein unterhaltsamer Kinoabend zu werden. Köbeli arbeitete lange beim Schweizer Radio und Fernsehen, dies ist sein erster Spielfilm. Der Film handelt von vier Freunden aus der Schweiz, die ihren Lebensabend gemeinsam in Bali verbringen wollen. Laut Köbelis Website hat der Film eine spezielle Entstehungsgeschichte, weil erst der Drehort in Bali festgelegt wurde und er dann eine Geschichte dazu finden musste.

Nebst dem breiten Filmprogramm erwartet die Besuchenden an allen 30 Vorführungen ein Open-Air-Restaurant, wo sie sich ab 19.30 Uhr verköstigen können. Die Tribüne vor der Leinwand ist nicht gedeckt, die Vorführungen finden aber bei jeder Witterung, ausser bei Sturm, statt.

Mehr Informationen zum Open-Air-Kino Wohlen (8. Juli bis 7. August) gibt es auf www.open-air-kino.ch.