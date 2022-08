Wohlen: Bürgerliche reichen Vorstoss zum Isler-Areal ein

Wohlen Nun soll es beim Isler-Areal vorwärtsgehen: Bürgerliche Parteien setzen sich für fünf interessierte Wohler Firmen ein Beim brachliegenden Isler-Areal in Wohlen soll es mit der Bebauung rasch vorwärtsgehen. Diese Woche sind gleich zwei dringliche Motionen im Einwohnerrat eingereicht worden. Mit unterschiedlicher Stossrichtung. Marc Ribolla 27.08.2022, 05.00 Uhr

Das Isler-Areal mitten in Wohlen ist im Besitz der Gemeinde und besitzt einen Gestaltungsplan. Marc Ribolla

Die nähere Zukunft des Isler-Areals in Wohlen beschäftigt die lokale Politik in diesen August-Tagen besonders. Diese Woche sind zwei Vorstösse in Form einer dringlichen Motion im Einwohnerrat eingereicht worden.

Es geht in beiden Fällen um das Baurecht auf dem knapp 7500 Quadratmeter grossen, brachliegenden Gebiet, das im Besitz der Einwohnergemeinde ist. Und zu welchem ein rechtsgültiger Gestaltungsplan existiert. Das Isler-Areal ist in jenem Dokument in vier Baufelder unterteilt, die gemeinsam oder einzeln entwickelt werden können.

Die Einwohnerrätin Laura Pascolin (SP) sowie die Einwohnerräte Mergim Gutaj (SP), Harry Lütolf (Die Mitte), Valentin Meier (SP) und Patrick Schmid (Grüne) fordern in ihrer Motion den Gemeinderat auf, das Isler-Areal nur einem einzigen, offenbar aktuell interessierten Investor anzubieten. Dieses Vorgehen missfällt den bürgerlichen Parteien. Einwohnerrat Meini Meyer (Die Mitte) hat im Namen der SVP, FDP und der Mitte deshalb eine Motion mit anderer Stossrichtung eingereicht.

Darin beauftragen sie den Gemeinderat, das südlichst gelegene Baufeld des Isler-Areals den fünf Wohler Firmen Taro Architekten, Urs Müller Architekten, KIP Ingenieure und Planer AG, Planea AG und Nay Engineering AG im Baurecht anzubieten. Diese Unternehmen wollen in Eigenregie dort ein Kompetenzzentrum erstellen und interessieren sich seit Anfang 2021 intensiv dafür.

«Das Isler-Areal ist immer wieder politischen Interessen zum Opfer gefallen»

Der Gemeinderat liess sich Zeit und stellte nach verschiedenen bilateralen Gesprächen im Juni dieses Jahres den interessierten Wohler Firmen eine verbindliche Antwort zu. «Welche leider aus Sicht der Anfragesteller und auch der Motionäre völlig unbefriedigend ausgefallen ist», wie sie festhalten. Sprich: Der Gemeinderat möchte das Isler-Areal bevorzugt einem einzigen Investor im Baurecht anbieten.

«Das Isler-Areal ist seit Jahren Zankapfel und trotz guter Bemühungen immer wieder verschiedenen politischen Interessen zum Opfer gefallen. Es ist jetzt an der Zeit, dass das Areal entsprechend dem Gestaltungsplan und den Interessen der Wohler Bevölkerung umgesetzt und genutzt werden kann», begründen die bürgerlichen Motionäre ihren Vorstoss. Und hoffen, dass der Einwohnerrat dies ebenso sieht.