Wahlherbst: Die Mitte-Parteipräsident Gerhard Pfister war zu Gast

Wohlen Nicht Joe Biden, aber Parteipräsident Gerhard Pfister eröffnet den Freiämter Wahlherbst in Wohlen Die Mitte-Parteipräsident Gerhard Pfister war zu Gast in Wohlen. Die Mitte präsentierte anlässlich ihrer Nominationsveranstaltung die beiden bisherigen Gemeinderatskandidaten Ariane Gregor und Paul Huwiler sowie die elf Einwohnerratskandidaten. Gregor und Huwiler präsentierten sich dabei von einer unbekannten Seite. Nathalie Wolgensinger 15.08.2021, 12.07 Uhr

Parteipräsident Gerhard Pfister forderte die Wohler Kandidaten auf, die Wähler aktiv anzugehen und sich in den sozialen Medien zu präsentieren. Michael Wuertenberg

Es war warm, sehr warm sogar am Samstagnachmittag auf dem Schlössliplatz in Wohlen. Hierher lud Die Mitte Wohlen zum Auftakt in den Wahlherbst. Und kein geringerer als Nationalrat und Parteipräsident Die Mitte Schweiz Gerhard Pfister hielt die Ansprache. Die treuen Parteigänger strömten zwar nicht in Massen auf den Platz, aber ausgestattet mit einer Bratwurst und einem kühlen Getränk liess es sich unter den schattenspendenden Sonnenschirmen gut aushalten.

Die Mitte Wohlen Präsident Harry Lütolf war in seinem Element. Eloquent und charmant führte er durch den Nachmittag und freute sich wie ein Schneekönig, dass es gelang, den Parteipräsidenten nach Wohlen zu locken. Das wiederum riss Marianne Binder, Nationalrätin und Präsidentin Die Mitte Aargau zur trockenen Bemerkung hin: «Ein Wunder, dass ihr nicht noch Joe Biden eingeladen habt.»

Der Wohler Parteipräsident Harry Lütolf (links) freute sich gemeinsam mit alt Regierungsrat Peter Wertli (rechts), dass es gelang, Parteipräsident Gerhard Pfister nach Wohlen zu lotsen. Michael Wuertenberg

Pfister fordert, dass die Kandidaten aktiven Wahlkampf betreiben

Gerhard Pfister beschwor in seiner Rede den nationalen Zusammenhalt, den es zu fördern und zu bewahren gelte. Er sagte:

«Es gehört zu unserer Identität, dass wir uns streiten. Genau so gehört es zu uns, dass wir gemeinsam vorwärts gehen. Es sind nämlich die Gegensätze, welche verbinden und den Zusammenhalt in der Vielfalt erst möglich machen.»

Diese Werte zeichneten auch die Partei aus und sollen hochgehalten werden, fordert er. Gerade im Aargau, der über eine der stärksten Kantonalparteien verfüge, gelte es den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. Und an die Adresse der elf Einwohnerratskandidaten appellierte er, im Wahlkampf aktiv auf die Menschen zuzugehen und fügte an:

«Ihr Wohler könnt das, davon bin ich überzeugt.»

Der Namenswechsel der Partei, der im Vorfeld viel zu reden gab, habe sich bewährt. Das beweise die Tatsache, dass erst kürzlich einige Walliser Ortsparteien den Wechsel zur Die Mitte vollzogen hätten, kommentierte er lachend.

Auftakt in den Wahlherbst mit: Die Mitte Parteipräsidentin und Nationalrätin Marianne Binder, Gemeinderat Paul Huwiler und Gemeinderätin Ariane Gregor sowie Die Mitte-Parteipräsident Gerhard Pfister (von links) Michael Wuertenberg

«Wohlen verkauft sich unter seinem Wert»

Die Liste mit den elf Einwohnerratskandidaten (davon sieben Bisherige) werde in den kommenden Wochen bestimmt noch um einige Namen ergänzt, versicherte Harry Lütolf. Die beiden Gemeinderäte Ariane Gregor und Paul Huwiler kennt man in den Reihen der Partei, Lütolf musste sie nicht weiter vorstellen. Deshalb ging er im Gespräch mit den Kandidaten auf die Suche nach deren unbekannten Seiten.

So verriet etwa Ariane Gregor, dass sie einige Jahre im Kanton Appenzell lebte und den dortigen Dialekt beherrscht. Paul Huwiler erinnerte sich an seine ersten Jahre in Wohlen. Er erzählte:

«Ich zog aus einem Oberfreiämter Dorf hierher und schätzte die Anonymität sehr.»

Ariane Gregor wünscht sich, dass der Einwohnerrat vermehrt in die Pläne und Überlegungen des Gemeinderates eingebunden wird und Huwiler ärgert sich, dass die Freiämter Metropole ein schlechtes Renommee bei den Nachbargemeinden hat. Er sagte: «Das regt mich auf, Wohlen verkauft sich unter seinem Wert.» Beiden gemeinsam ist die Motivation sich weitere vier Jahre für die Gemeinde einzusetzen.

Marianne Binder freut sich über den Wahlerfolg vom letzten Herbst

Auch die Kantonalpräsidentin und Nationalrätin Marianne Binder zeigte sich davon überzeugt, dass sich der Namenswechsel der Partei gelohnt habe. Die Tatsache, dass es bei den Grossratswahlen im letzten Herbst gelang, mit Rita Brem-Ingold aus Oberwil-Lieli einen dritten Sitz zu gewinnen, unterstreiche dies. Sie forderte die Parteimitglieder auf, besonnen in den Wahlkampf zu gehen und den Stadt-Land-Graben, der in den vergangenen Wochen immer wieder beschworen wurde, nicht noch weiter aufzureissen.

Kantonalpräsidentin Marianne Binder ist überzeugt, dass sich der Namenswechsel der Partei gelohnt hat. Michael Wuertenberg

Sie sagte: «Wir alle müssen uns bewusst sein, dass es nur gemeinsam geht und Stadt und Land zusammenhalten müssen.» Und an die Kandidierenden gerichtet, sagte sie: «Jeder von Euch trägt mit seinem Engagement zum Erfolg bei und sorgt damit für den Zusammenhalt der Schweiz, des Kantons und von Wohlen.»