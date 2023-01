DJ Ötzi und Boney M kommen nach Wohlen an neues Festival

Wohlen Neues Festival-Highlight in Wohlen: Diese grossen Namen stehen neben DJ Ötzi und Boney M. auf der Bühne Im kommenden Oktober findet erstmals das Festival Music & More in Wohlen statt. Die Organisatorinnen erwarten während dreier Tage rund 10'000 Gäste auf dem Merkur-Areal. Mit DJ Ötzi, Semino Rossi, Michelle oder Boney M. stehen grosse Namen auf der Bühne. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 05.01.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Angi Simoniello und Anita Amsler (rechts) von der Wohler Firma Pouro GmbH engagieren sich schon lange in Vereinen. Nun stellen sie ein «Festival der Extraklasse» auf die Beine. zvg

Wohlen, du bist der hellste Stern in dieser schönen Nacht. So hat der österreichische Partyschlagersänger DJ Ötzi sein berühmtes Lied bestimmt noch nie gesungen. Wer weiss, vielleicht dichtet er es für seinen Auftritt im Freiamt um.

Immerhin ist die Gemeinde in diesem Jahr definitiv einer der hellsten Sterne am Festivalhimmel – zumindest an jenem über dem Aargau. Nachdem vor knapp einem Monat bekannt wurde, dass im Juni mit dem Argovia Fäscht und dem Elektro-Open-Air Hive Air gleich zwei der grössten Aargauer Musikevents nach Wohlen kommen, platzt nun die nächste Bombe.

Music & More heisst das neue Wohler «Festival der Extraklasse», wie es von seinen Initiantinnen betitelt wird. Am ersten Oktoberwochenende soll es während dreier Tage rund 10'000 Menschen auf das Merkur-Areal ziehen. Neben DJ Ötzi stehen weitere grosse Namen wie Semino Rossi, Andy Borg, Michelle, Nicole, Johnny Logan, Achim Petry oder Boney M. auf der Bühne.

Unzählige Helferinnen und Helfer gesucht

Ins Leben gerufen wurde der Grossevent von Angi Simoniello und Anita Amsler von der Wohler Firma Pouro GmbH. Bisher haben die beiden Frauen praktisch alles allein gestemmt. Doch nun, nach einem Jahr Planung, sind sie auf die Hilfe der Vereine, Gastronomie und von unzähligen Privatpersonen aus der Region angewiesen. Damit soll auch das Hauptziel von Music & More gestützt werden.

«Der Region etwas Gutes tun. Das ist unser Grundgedanke», sagt Angi Simoniello. «Und Spass machen soll es auch», ergänzt sie. Die beiden Organisatorinnen hoffen, dass sie dafür auf Unterstützung aus der Region zählen können. «Wir sind beide schon lange selbst in Vereinen tätig und sehen bei diesem Anlass das Potenzial, dass man miteinander etwas auf die Beine stellen kann», so Simoniello.

DJ Ötzi wird im kommenden Oktober in Wohlen auftreten. Andre Albrecht (10. August 2018)

Natürlich sollen auch die Lieferanten für das Festival hauptsächlich aus der Umgebung kommen. «Ohne sie und ohne die Vereine lebt eine Region nicht. Und wir hoffen natürlich, dass unsere Gäste nicht nur fürs Konzert kommen, sondern auch kulinarische Angebote nützen und damit die Region unterstützen.»

«Wir wollten grosse Namen aufs Land holen»

Aus der Küche soll es ein Angebot verschiedener Menus geben, sodass es für alle etwas dabei hat. Dasselbe gilt für die Tickets. Da findet man von VIP-Plätzen für 250 Franken bis zu solchen von 81 Franken verschiedene Angebote.

«Wenn man ein VIP-Ticket bucht, hat man das Essen und die Getränke inklusive, dann gibt man an diesem Abend dafür keinen Franken mehr aus», sagt Simoniello. Mit den bedienten Tischen gibt es für die Gäste zudem einen gewissen Komfort. «Wir haben aber auch ein paar Stehplätze oder Stühle ohne Tisch», sagt sie.

Für engagierte Gäste hat Simoniello einen guten Tipp parat: «Man könnte sich zum Beispiel an einem der Abende als Helferin oder Helfer melden, da wird ein gewisser Betrag ausbezahlt. Mit dem Gewinn könnte man sich dann ein Ticket für den nächsten Tag kaufen.»

Das Zelt nütze das Merkur-Areal komplett aus, die erwartete Anzahl Besuchende sei zudem nötig, damit solche Stars überhaupt auftreten würden. Und das war ursprünglich das Ziel von Simoniello und Amsler. «Wir wollten grosse Namen aufs Land holen. Die spielen hier sonst nur in Städten wie Zürich oder Bern», sagt Simoniello.

Das Festival hätte 2022 stattfinden sollen

Eigentlich hätte Music & More schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen. «Grundsätzlich wäre das auch machbar gewesen. Doch viele der Künstlerinnen und Künstler waren damit beschäftigt, nach Corona ihre eigenen Konzerte nachzuholen», erklärt sie. Deshalb hätten sie beschlossen, das Ganze zu verschieben. «Wir sagten: Wenn wir das machen, dann richtig und gross», ergänzt sie.

Damit das Festival auch wirklich so gross stattfinden kann, werden in der kommenden Woche die Anfragen an die Vereine und Restaurationsbetriebe versendet. «Erste Priorität hat nun, die vielen Helfenden zu finden, die wir brauchen», so Simoniello. Weiter müssen die Küche und die Verpflegung organisiert werden, nebenbei all das, was die Künstlerinnen und Künstler für ihre Auftritte in Wohlen benötigen.

Tickets: Plätze fürs Festival Music & More können bereits jetzt auf Ticketcorner reserviert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen