«Dani de Gsellig»: Neuer Ehrenkammerer in Wohlen inthronisiert

Wohlen Neuer Ehrenkammerer «Dani de Gsellig» inthronisiert Im Casino stimmte sich die Kammergesellschaft Wohlen auf die Fasnacht ein. Nach einer ungewöhnlich langen Amtszeit von drei Jahren übergab Urs Schürmann sein Amt an Daniel Bigler. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 15.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Ehrenkammerer Daniel Bigler mit Ehefrau Katharina und dem Schirmträger. Ihnen zur Seite stehen Urs Schürmann und Lidwina Weh. Verena Schmidtke

Im Wohler Casino am Freitagabend stimmte sich die Kammergesellschaft Wohlen auf die Fasnacht 2023 ein. Nach drei Jahren im Amt übergab Urs Schürmann sein Amt als Ehrenkammerer an Daniel Bigler, der nun auch als «Dani de Gsellig» bekannt ist.

Drei Jahre fungierte «Urs de Wyhändler» als Ehrenkammerer. Laut Zeremonienmeister Norbert Hoffmann habe er damit Geschichte geschrieben.

Denn aufgrund der Pandemie fiel sowohl 2021 als 2022 die Inthronisation eines neuen Ehrenkammerers aus. Dafür habe sich Urs Schürmann gemeinsam mit Ehefrau Lidwina Weh in diesen drei Jahren mehr als bewährt.

Vereinspräsident Peter Michel begrüsst die Anwesenden. Verena Schmidtke

«Uns wird sicher die Fasnacht 2021 in Erinnerung bleiben, als wir nur in ganz kleiner Abordnung im Wohn- und Pflegezentrum Bifang erscheinen konnten», berichtete der Zeremonienmeister. Die Kammersänger hätten nur per Video auftreten können. Schürmann bedankte sich bei allen Beteiligten trotz der mitunter schwierigen Umstände für die viele tolle Erlebnisse.

Ein feines Menü, musikalische Unterhaltung und grosse Spannung

Nun freue sich die Kammergesellschaft auf die Fasnacht 2023, die wieder wie üblich ablaufen könne, so Präsident Peter Michel, er führte aus:

«Das Motto ist <Goldene Zeiten – d Wohler Strohbarone>.»

Bis zur Verkündigung des neuen Ehrenkammerers wussten nur Peter Michel und Norbert Hoffmann, wer in diesem Jahr das besondere Amt übernehmen würde. Doch bis der Augenblick der Inthronisation gekommen war, machten es der Präsident und der Zeremoniemeister spannend. Im Saal wurden bereits Vermutungen angestellt. «Wir haben wirklich keine Idee, wer der neue Ehrenkammerer sein wird», sagte Urs Schürmann gespannt.

So erwartete die gut 90 Anwesenden neben einem feinen Menü auch musikalische Unterhaltung von der vielseitigen Musikerin Dayana. Natürlich durfte bei diesem Anlass der Auftritt der legendären Kammersänger nicht fehlen, welche einen Auszug aus ihrem diesjährigen Programm gaben, ohne gleich alles zu verraten. Dabei nahmen sie auch die lange Amtszeit der Ehrenkammerers aufs Korn.

Die Kammersänger nehmen die lange Amtszeit des Ehrenkammerers aufs Korn. Verena Schmidtke

Gegen 23 Uhr überraschte Zeremonienmeister Norbert Hoffmann die Besuchenden mit einem Video, darin erstellten sämtliche Wohler Fastnachtsgesellschaften, Vereine und Guggen plus der Gemeindeammann Arsène Perroud ein Anforderungsprofil für den neuen Ehrenkammerer. Norbert Hoffmann fasste zusammen:

«Der angehende Ehrenkammerer sollte ein Kavalier, gesellig, ein Geniesser mit guter Laune sein, der gern zu den Leuten geht.»

Während er diese Eigenschaften aufzählte, wurde im Saal laut geraten. Als der Zeremonienmeister hinzufügte, der neue Ehrenkammerer erscheine bei sämtlichen Umzügen mit seiner Frau immer mottogerecht gewandet, riefen immer mehr Leute laut: «Dani, Dani.»

Lachend bestätigte Hoffmann die Vermutungen und bat Daniel Bigler nebst Ehefrau Katharina Hackel auf die Bühne. Nun als «Dani de Gsellig» bekannt, erhielt er Mantel und Zepter aus den Händen des Zeremonienmeisters sowie die Plakette vom Vereinsältesten Franz Fischer überreicht.

Ehefrau vermutete gleich, dass sich Gespräch um den Ehrenkammerer dreht

«Dani de Gsellig» freute sich sichtlich über das Amt. In seiner Rede erinnerte er sich, wie Peter Michel im Sommer 2020 um ein Gespräch gebeten habe. Seine Frau Katharina habe sogleich vermutet, es gehe dabei um den Ehrenkammerer.

«Doch als er mit vielen Unterlagen und Lesebrille erschien, habe ich gedacht, es muss doch etwas Geschäftliches sein», erinnert sich der Ehrenkammerer lachend. Die Ankunft von Norbert Hoffmann zeigte schliesslich, dass seine Ehefrau doch richtig vermutet hatte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen