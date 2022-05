Wohlen Neue Tiefgarage am Bahnhof ist praktisch unbenutzt – «die Auslastung ist nicht zufriedenstellend» Im vergangenen Herbst ging die neue Park+Rail-Anlage unter dem Wohler Bushof am Bahnhof in Betrieb. Seither ist sie ein Sorgenkind, weil die Auslastung nicht den Erwartungen entspricht. Nun beantwortet der Gemeinderat eine diesbezügliche Anfrage aus dem Einwohnerrat. Marc Ribolla 25.05.2022, 18.00 Uhr

Die Tiefgarage am Wohler Bahnhof ist generell sehr schwach belegt. Marc Ribolla (7.9.2021)

Der 7. September 2021 bedeutete ein Meilenstein in der Geschichte des neuen Bushofs am Wohler Bahnhof. Damals, vor bald neun Monaten, wurde die unterirdische P+R-Anlage für die Bevölkerung eröffnet. Der grosse Ansturm der Pendlerinnen und Pendler auf die Parkplätze in der Tiefgarage blieb seither aber aus. Die meisten der insgesamt 107 Parkplätze sind durchwegs selten bis nie benutzt.