Wohlen: Grosskreisel durchs Dorf ist wieder mal vom Tisch

Wohlen «Nehmen Sie die 21. Ausfahrt!» – Idee eines Grosskreisels durchs staugeplagte Dorf ist erneut vom Tisch Die Verkehrsprobleme in Wohlen sind bekannt. Ein Patentrezept dagegen hat noch niemand. Auf wenig Gegenliebe stiess im Einwohnerrat nun die Motion von Manfred Breitschmid (SVP). Er verlangte die Prüfung eines Grosskreiselversuchs im Einbahnsystem.

Beim Kreisel UBS/Rex trifft die Zentralstrasse auf die Bünzstrasse. Vor allem in Stosszeiten ist hier das Vorwärtskommen schwierig. Marc Ribolla

Auf den Strassen in Wohlens Dorfzentrum gerät vor allem in den Stosszeiten der Verkehr rasch ins Stocken. Die Folge: lange Stauzeiten und mühsames Vorwärtskommen für alle Verkehrsteilnehmenden. Betroffen sind speziell die Zentralstrasse, die Bünzstrasse, die Bremgarterstrasse und der Kirchenrain.

Eine Lösung zu finden, ist in den vergangenen Jahrzehnten noch niemandem gelungen. Diskutiert wurde und wird viel. Auch in der Politik. Beispielsweise ein weiteres Mal im Einwohnerrat am Montagabend. Das Parlament beschäftigte sich mit der Motion von SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid.

Er verlangte in seinem Vorstoss, dass der Gemeinderat ein Projekt für einen Versuchsbetrieb eines Grosskreisels prüfen solle. Dazu sollten die eingangs erwähnten Strassen zusammen mit dem Kreisel Bären, dem Kreisel UBS/Rex und dem Kreisel Kirchenplatz in einem Einbahnregime verbunden werden. Entweder mit einer Autodoppelspur mit Velospur oder nur eine Autospur mit Velospur.

«Das ist eine naive Vorstellung», warnte Ammann Perroud

Für den Gemeinderat ist eine solche Variante aber aus verschiedenen Gründen nicht umsetzbar. Ammann Arsène Perroud meinte eingangs der Debatte: «Ich hoffe, wir drehen uns hier nicht im Kreisel. Denn wir feiern ein Jubiläum. Schon vor 50 Jahren tauchte die Idee eines solchen Grosskreisels erstmals auf.» Umgesetzt wurde er aber nie.

Der neu in Pflicht genommene FDP-Einwohnerrat Daniel Scherrer erklärte in seinem ersten Ratsvotum: «Die Erfolgsaussichten der Motion sind auch vom Kanton abhängig. Die nötigen baulichen Massnahmen für einen Grosskreisel und dessen Folgen führen zu einer massiven Lärm- und Luftbelastung.» Nur ein paar Schilder aufzustellen, würde nicht genügen. «Das ist eine naive Vorstellung», warnte Perroud.

Kein Musikgehör für Breitschmids Ansinnen hatte auch die GLP/EVP-Fraktion. Dennis Andermatt zählte auf, wie oft sich die Gemeinde und der Kanton schon mit dem Thema Grosskreisel befasst hatten. Sein Fazit: «Zu viel Aufwand, zu viele Kosten.» Auch die Grünen und die Mehrheit der Mitte wollten die Motion nicht an den Gemeinderat überweisen.

«Ich bin bitter enttäuscht, dass ich keine Lösungen gehört habe»

Breitschmid zeigte sich im Laufe der Diskussion verwundert über die Vorredner. «Ich bin bitter enttäuscht, dass ich keine Lösungen gehört habe. Man ist dagegen, hat aber keine Ideen. Ich möchte betonen, dass der Kreisel nichts mit der Umfahrung zu tun hat.» Aktuell erarbeitet der Kanton gemeinsam mit der Gemeinde eine Gesamtverkehrsbetrachtung Wohlen (GVB) sowie eine Zweckmässigkeitsbeurteilung der möglichen Südumfahrung.

Support für den Grosskreiselversuch erhielt Breitschmid aus den Reihen der SVP. «Man sollte es mal probieren, dann weiss man es», fand Renato-Raffaele Hübscher. Eine Testphase wäre sinnvoll, meinte auch Jonathan Nicoll. «Und es herrscht nicht nur von Montag bis Freitag, sondern vor allem auch am Samstag Chaos im Dorf, wenn alle einkaufen gehen.»

Mitte-Vertreter Meinrad Meyer stand «zu 100 Prozent hinter der Idee von Manfred Breitschmid. Es braucht eine Absprache mit dem Kanton und es sollte eine Testphase von drei bis vier Wochen geben». Als Stauverursacher ortet Meyer auch die vielen Fussgängerübergänge vor den Kreiseleinfahrten.

FDP-Rat Samuel Keller verdeutlichte seine Ablehnung der Motion mit einem praktischen Vergleich, der schmunzeln liess. «Stellen Sie sich die Navi-Ansage vor: ‹Nehmen Sie den Grosskreisel und dann die 21. Ausfahrt.› So viele Abzweigungen hätte es dann nämlich auf dieser Strecke.» Mit 9:24 Stimmen lehnte der Einwohnerrat die Überweisung der Kreiselmotion dann deutlich ab.

