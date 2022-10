Franco Narducci über Melonis Wahlsieg in Italien

Wohlen Narducci über Melonis Wahlsieg: «Ich bin zuversichtlich, dass die italienische Demokratie nicht in Gefahr ist» Franco Narducci, 74, präsidiert seit diesem Frühling das Circolo Acli in Wohlen und er sass als Vertreter der Ausland-Italiener von 2006 bis 2013 im Parlament in Rom. Der Mitte-links-Politiker analysiert den Wahlsieg von Giorgia Meloni vom vergangenen Wochenende. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Der Wohler Franco Narducci war von 2006 bis 2013 Abgeordneter im italienischen Parlament in Rom. Seit diesem Jahr ist er Präsident des ACLI Wohlen. Mathias Förster

Er kann aus seiner Enttäuschung keinen Hehl draus machen. Das Wahlergebnis der vorgezogenen Parlamentswahlen in Italien verlief am letzten Sonntag nicht nach dem Geschmack von Franco Narducci. Auch wenn der 74-jährige Wohler nicht mehr aktiv in Rom politisiert, verfolgt er die Politik in seinem Heimatland sehr intensiv.

Als einer von weltweit 12 Vertreter der Auslanditaliener wurde er 2006 und 2008 zweimal ins Parlament gewählt und hatte seinen Sitz bis 2013 inne. Narducci gehörte damals der Partei Partito Democratico (PD) mit einer sozialdemokratisch-christlichsozialer Ausrichtung an.

Die PD ist einer der Verliererinnen der Neuwahlen, die mit dem Sieg der rechtspopulistischen Bewegung Fratelli d’Italia unter der Führung von Giorgia Meloni endeten. «Es ist in der Luft gelegen, dass die PD verlieren wird. Die Niederlage in Italien ist natürlich enttäuschend», sagt Narducci. Die PD rutschte als zweitstärkste Partei knapp unter die 20%-Marke, während die Fratelli d’Italia auf rund 26% zulegten.

Fratelli d'Italia profitierten von Lega-Debakel

Die Fratelli d’Italia profitierten vom Debakel der Lega Nord, die fast 50 % ihrer Wähleranteile verlor», analysiert Narducci. Dass die Siegerpartei von einer Frau geführt werde, würden zwar im Prinzip viele begrüssen. Doch viele würden auch bedauern, dass es ausgerechnet Giorgia Meloni sei.

Narducci kritisiert, dass die 45-Jährige nie ein klares Wort gegen Mussolini geäussert habe. «Meloni und die Fratelli d’ Italia haben sich bisher nicht ausreichend davon distanziert», erklärt er. Der Wahlsieg habe verschiedene Aspekte, die dazu führten, dass die Meloni-Partei die rechtsorientierten Menschen angezogen habe. «Italien hat im Gegensatz zu Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie mit seiner faschistischen Vergangenheit abgerechnet», hält Narducci beispielsweise fest. Das hat Auswirkungen bis heute.

Franco Narducci macht sich über Italiens politische Zukunft seine Gedanken. Mathias Förster

Trotz des enttäuschenden Wahlresultats und der möglichen Mitte-Rechts-Koalition aus Fratelli d’Italia, Lega Nord und Berlusconis Forza Italia malt Narducci für die nähere Zukunft Italiens den Teufel nicht an die Wand. Er sagt: «Ich habe keine grossen Bedenken, dass es in Italien in Richtung Diktatur gehen könnte. Ich bin zuversichtlich, dass die italienische Demokratie nicht in Gefahr ist.»

Nach dem Wahlsieg habe sich Meloni sehr moderat ausgedrückt. Schon im Vorfeld hätte sie im Wahlkampf wenig Konkretes ausgesagt, meint Narducci weiter. «Sie hat im übertragenen Sinn das Messer einfach in die schwachen Stellen der Linken gesteckt.»

Fest steht, dass auf die zukünftige italienische Regierung einiges zukommt. Energiekrise, Inflation, Umgang mit dem Ukraine-Krieg oder die Zusammenarbeit mit Europa sind nur einige Punkte. Narducci ist skeptisch, wie lange die Koalition zusammenhalten wird. Er sagt:

«Sie haben gewonnen und müssen beweisen, dass sie die Probleme lösen können.»

Wohler Kulturpreis 2022 für das ACLI

Nach dem Wahlfrust gibt es diese Woche für Narducci aber doppelt Grund zu zelebrieren. Er feiert einerseits am Sonntag seinen 75. Geburtstag und andererseits wird der Circolo Acli mit dem Wohler Kulturpreis 2022 ausgezeichnet. Narducci ist seit diesem März Präsident des Acli, das sich unter anderem mit der Begegnungsstätte Rösslimatte seit Jahrzehnten für die Bedürfnisse der italienischen Landsleute und das Kulturleben in Wohlen einsetzt.

«Wir sind sehr stolz, dass wir diesen Preis erhalten. Er ist vor allem der Verdienst von meinen früheren Vorgängern, die sich hier engagierten», sagt Narducci. Gefeiert wird die Übergabe des Kulturpreises am 22. Oktober im Rahmen eines Wohltätigkeitskonzerts in der katholischen Kirche. Zu Gast ist ein Trio von der Mailänder Scala: Fabio Spruzzola (Gitarre), Ivano Brambilla (Klarinett) und Romano Pucci (Flöte). Tags darauf findet in der Rösslimatte ein Wohltätigkeitsessen ab 12.30 Uhr statt, dessen Erlös der Aktion «Save the Children» zu Gute kommt für die Ukraine.

Narducci hat das Amt des Wohler ACLI-Präsidenten für vier Jahre übernommen, um den Wandel einzuleiten. «Wir möchten neue Wege gehen und vor allem die jüngere Generation zwischen 30 und 45 Jahren, vermehrt in die Aktivitäten einbeziehen», beschreibt Narducci.

