1 Kilometer lange Baustelle in Wohlen

Die rund einen Kilometer lange Freiämter- und Friedhofstrasse in Wohlen muss saniert werden. Jetzt stellt der Kanton sein Projekt vor. In 1,5 Jahren Bauzeit will er für total 8,9 Mio. Franken vieles an der Strasse aufwerten. Die Arbeiten sollen 2024 beginnen. Für Wohlen bedeutet das Kosten von 3,7 Mio. Franken.

Andrea Weibel 09.10.2021, 05.00 Uhr