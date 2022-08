Wohlen: Harzige Suche nach Freiwilligen für Mahlzeitendienst

WOHLEN Nach dem Corona-Boom kam die Durststrecke: So harzig läuft die Suche nach Freiwilligen für den Mahlzeitendienst Der Mahlzeitendienst Wohlen sucht dringend neue Fahrerinnen und Fahrer. Wie steht es um die Freiwilligenarbeit im Aargau? Das Rote Kreuz und die Pro Senectute beschreiben ihre Erfahrungen in der aktuellen Zeit. Laura Koller Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Solche Menüs bringt der Mahlzeitendienst Wohlen dank seiner freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer zur Kundschaft. Michael Wuerttenberg (7.9.2020)

900 Mittagessen werden in der Region Wohlen jeden Monat vom Mahlzeitendienst geliefert. Frisch in der Küche vom Spital Muri zubereitet und von freiwilligen Autofahrenden bis zur Haustüre geliefert. Die Vereinigung Aktiver Aargauer Senioren unter Leitung von Heinz Widmer organisiert den Dienst nicht nur in der Region Wohlen, sondern auch auf dem Mutschellen und um Jonen rum. Dazu braucht Widmer einige Helfende, die ihn unterstützen.