Muss der Repol-Schalter in Wohlen nun doch umziehen?

Wohlen Muss der Repol-Schalter nun doch umziehen? Eigentlich hätte nach dem Umzug der Wohler Regionalpolizei an die Wilstrasse 57 ein bedienter Schalter im Gemeindehaus zurückbleiben sollen. Dagegen reichten die FDP und die SVP aber einen Vorstoss ein. In seiner Antwort schreibt der Gemeinderat nun, bei welchen Argumenten er die Haltung der Motionärinnen und Motionäre teilt. Melanie Burgener 13.01.2023, 05.00 Uhr

Die Regionalpolizei Wohlen wird an die Wilstrasse 57 umziehen. Ob der bediente Schalter im Gemeindehaus ebenfalls gezügelt wird, ist noch unklar. Marc Ribolla (3.2.2022)

Noch sind die Polizistinnen und Polizisten der Regionalpolizei Wohlen im Gemeindehaus untergebracht. Doch noch in diesem Frühling wird ihr Arbeitsplatz an die Wilstrasse 57 verlegt. Dem dortigen Umbau für 1,4 Millionen Franken stimmte der Einwohnerrat vor knapp einem Jahr zu.

Zugestimmt haben die Politikerinnen und Politiker damals ebenfalls, dass der bediente Schalter der Repol weiterhin als zentrale Anlaufstelle im Dorf im Gemeindehaus die Bevölkerung empfängt. Denn der neue Standort ist weder über einen Gehweg, noch mit dem Bus zu erreichen.

Am neuen Standort soll es ebenfalls einen Schalter geben, der jedoch nicht durchgehend bedient wird. Dagegen reichten die FDP/Dorfteil Anglikon und die SVP im vergangenen Juli einen Vorstoss ein. Sie beauftragten den Gemeinderat, alle Arbeitsplätze der Repol zu verlagern. Nun liegt die Antwort des Gemeinderates vor.

Busverbindung an die Wilstrasse 57 nicht möglich

Als Hauptargument wurde in der Motion der Platzmangel im Gemeindehaus genannt. «Der Raum wird dringend für andere Aufgaben benötigt», schrieben die Motionärinnen und Motionäre. Dem stimmt zwar auch der Gemeinderat zu.

In seiner Antwort gibt er jedoch zu bedenken: «Die Fläche für den bedienten Schalter inklusive den benötigten Arbeitsplätzen für die Regionalpolizei entspricht der Fläche von zwei Arbeitsplätzen.» Das Grundproblem sei damit nicht gelöst. Ausserdem fehle nach wie vor ein Fussweg.

Die öffentliche Dienstleistung müsse für die gesamte Bevölkerung erreichbar sein. Eine Änderung der Buslinie, das habe man bereits geprüft, sei nicht möglich. Über eine neue Fusswegerschliessung könne man diskutieren. Jedoch schreibt der Gemeinderat: «Um die genauen Kosten zu ermitteln, müsste ein entsprechendes Vorprojekt gestartet werden.»

Gemeinderat stimmt der Motion teilweise zu

Denn für einen Gehweg braucht es zusätzliche Strassenfläche sowie Anpassungen an der bestehenden Sportanlage Niedermatte. Damit Abklärungen dazu gemacht werden können, beantragt der Gemeinderat nun, die Motion als Postulat zu überweisen.

Er teile zudem die Haltung, dass es für die Repol einfacher wäre, wenn Schalterbetrieb und Mannschaft am selben Ort stationiert wären. Abschliessend schreibt der Gemeinderat: «Sollte der Einwohnerrat zum Beschluss kommen, den bedienten Schalter an die Wilstrasse 57 zu verschieben, sind die Investitionen in die Fusswegverbindung vorzunehmen.» Können die Arbeiten bald zur Hand genommen werden, würde das Trottoir frühestens Ende 2024 fertiggestellt sein.