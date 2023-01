Mitte Einwohnerrat Harry Lütolf startet ein Crowdfunding

Wohlen Mitte-Lütolf will die Häuser an der Steingasse erhalten und kündigt ein Crowdfunding an Der Abriss der beiden Liegenschaften an der Steingasse sorgt für Zündstoff. Nun legt Mitte-Einwohnerrat Harry Lütolf nach. Er hilft einem Anwohner bei der Einsprache gegen das Projekt. Sollte diese abgewiesen werden, dann will er mittels Crowdfunding Geld sammeln, um das Vorhaben zu verhindern. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Sollen die Häuser stehen bleiben oder doch abgerissen werden? Die Zukunft der historischen Liegenschaft an der Wohler Steingasse ist zum Zankapfel geworden. Mathias Förster

Die AZ durfte diese Woche einen Augenschein nehmen im baufälligen Doppelhaus an der Steingasse. Es befinden sich im Besitz der ibw und sollen abgerissen werden. Der Wohler Energieversorger hat in unmittelbarer Nachbarschaft seinen Hauptsitz und braucht den Platz, um seinem Wachstum gerecht zu werden. Auf der Fläche sollen zusätzliche Parkplätze sowie ein Lagergebäude realisiert werden.

Gegen das Vorhaben hat sich in den letzten Wochen Widerstand breit gemacht. Mit einer Dringlichen Motion versuchte Manfred Breitschmid von der SVP das Vorhaben zu stoppen. Er forderte, dass der Gemeinderat ein Grobkonzept von der ibw verlangt, in dem aufgezeigt wird, was mit dem Gebäuden geschehen soll. Die Überweisung wurde an der Einwohnerratssitzung am 5. Dezember 2022 mit Stichentscheid des Einwohnerratspräsidenten Cyrille Meier hauchdünn abgewiesen.

Parkplätze anstelle der historischen Häuser?

Auch Einwohnerrat Harry Lütolf von der Mitte lässt nichts unversucht, um den Abriss zu verhindern. Anfang Dezember des letzten Jahres half er einer Person, die in der unmittelbaren Nachbarschaft der historischen Gebäude lebt, bei der Formulierung einer Einsprache gegen das Bauprojekt. Kurz vor Weihnachten ging die Stellungnahme des ibw-Anwaltes ein. Diese und auch die Replik des Einsprechers, der anonym bleiben möchte, liegen der AZ vor.

Durchnässte Böden und Decken: Die historische Liegenschaft an der Steingasse befindet sich in einem maroden Zustand. Mathias Förster

Dem Einsprecher ist es in erster Linie ein Anliegen, dass der Charakter des alten Kerns von Wohlen erhalten bleibt. Die beiden Gebäude unterliegen keinem kommunalen Schutz und seien deshalb auch nicht schutzwürdig, argumentiert die Gegenseite. Harry Lütolf kommentiert:

«Anstelle der beiden historischen Häuser sollen Parkplätze erstellt werden, das ist doch lächerlich!»

Zudem habe ein Arbeitgeber nicht die Pflicht, allen Mitarbeitenden einen Parkplatz zur Verfügung zu stellen. Der Ball liege aber auch bei der Gemeinde Wohlen, aktiv zu werden. Er erinnert in diesem Zusammenhang an die Bau- und Nutzungsordnung, die für den Erhalt solcher Gebäude einen Beitrag vorsieht. Die Gelegenheit wäre nun da und die sollte man nicht ungenutzt verstreichen lassen, fordert er.

Fachleute zu Rate ziehen

Der Wohler Mitte-Parteipräsident wartet noch mit einer ganz anderen Idee auf. Er schlägt vor, dass man Simon Heusser zu Rate zieht. Heusser sanierte das wenige Meter weiter oben stehende Haus an der Steingasse 47 mit viel Liebe zum Detail. Er machte seine Arbeit so gut, dass das Seckelmeisterhaus anschliessend unter Denkmalschutz gestellt wurde. Für diesen Fachmann wäre es doch ein Leichtes, aufzuzeigen, wie man die historischen Häuser sanieren könnte, findet Lütolf.

Steingasse 47, Wohlen, das Seckelmeisterhaus, wurde von Simon Heusser wunderschön restauriert Andrea Weibel (13. März 2022)

Der Einsprecher wünscht, dass die Häuser von der Denkmalpflege begutachtet und auf ihre Schutzwürdigkeit eingeschätzt werden. So sei sichergestellt, dass ein vorsorglicher Schutz getroffen werden könne, argumentierte er. Zudem forderte er, dass ein Fachgutachten über die beiden historischen Häuser erstellt wird. Dies wiederum lehnte die ibw ab.

In den nächsten Wochen wird der Einsprecher zur Einspracheverhandlung eingeladen. Wenn sich die Parteien nicht einig werden, dann wird er gemeinsam mit Harry Lütolf weitere Schritte unternehmen. Lütolf sagt: «Bis jetzt war das noch kostenfrei, alle weiteren Rechtsverfahren kosten Geld.» Aus diesem Grund wird er in nächster Zeit ein Crowdfunding starten. Dieses soll die nächsten Rechtsschritte finanzieren. Lütolf schätzt, dass diese auf mehrere Tausend Franken zu stehen kommen.

Die ibw möchte sich nicht zur Sache äussern, sie wartet damit ab, bis der Entscheid des Gemeinderates vorliegt.

