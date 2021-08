Openair Wohlen: Das neue «Stoppelfäld» steht vor der Premiere

Wohlen Mit einem Jahr Verzögerung: Vorfreude auf Premiere des Openair Stoppelfäld steigt Seit Donnerstag läuft der Aufbau zum neuen musikalischen Grossanlass am 20. und 21. August in Wohlen. 14.08.2021, 05.00 Uhr

Das elfköpfige OK des neuen Wohler Openair Stoppelfäld. zvg

«Die Bands und Foodtrucks sind gebucht, die Getränke bestellt, die Dekoration gebastelt, es kann losgehen», freut sich das OK des neuen Wohler Openair Stoppelfäld in einer Mitteilung. Seit Donnerstag entsteht beim Vitaparcours in Wohlen ein Festivalgelände, welches mit viel Liebe zum Detail vom OK und weiteren freiwilligen Helferinnen und Helfern aufgebaut wird.