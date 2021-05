Wohlen Mit der Spazierkünstlerin durchs Dorf: Was die Gemeinde Wohlen wirklich mit Stroh gemeinsam hat Eine Tour durch Wohlen mit einer Spazierkünstlerin: Was erwartet einen da im Strohdorf? Marie-Anne Lerjen gibt einen Einblick in ihre Gehkultur, die Unerwartetes und Überraschendes zu Tage fördert. Nathalie Wolgensinger 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spazierkünstlerin Marie-Anne Lerjen lädt zum Nachdenken ein. Bild: Nathalie Wolgensinger

Wenige Tage vor dem Interview liegt ein gelbes Couvert in der Post. Absender: Marie-Anne Lerjen, Agentur für Gehkultur. Darauf vermerkt: Erst am Tag des Telefongesprächs öffnen. Die Spannung steigt. Was mag wohl darin sein?

Endlich ist es so weit, das Couvert darf geöffnet werden. Darin findet sich eine Hand voll Stroh. Auf dem beigelegten Zettel steht die Anweisung: «Gehen Sie heute mit Stroh im Schuh. Hinterlassen Sie eine Strohspur. Folgen Sie einem Strohhalm im Wind.»

«Wohlen kann man mit einem Strohhalm vergleichen»

Marie-Anne Lerjen, Spazierkünstlerin, führt durch Wohlen Bild: zvg

Die Schuhe mit Stroh füllen? Eine Strohspur hinterlassen? Der Gedankengang wird durch das klingelnde Telefon unterbrochen. Marie-Anne Lerjen ist am anderen Ende der Leitung. Sie lacht laut, als sie hört, welche Gedanken ihre Post ausgelöst hat. Sie sagt:

«Das Material Stroh war naheliegend, ich wollte damit eine Verbindung zum Strohmuseum schaffen. Das ist mir offensichtlich gelungen.»

Tatsächlich. Und bereits befindet man sich mittendrin im Thema. Denn Marie-Anne Lerjen wird im Rahmen der Ausstellung «A Breeze of Straw – Eine Trilogie im Raum», der Dauerausstellung von Martina Vontobel, im Juni, September und November die Besucher mit auf eine Tour aus dem Strohmuseum hinaus mitnehmen.

Das Strohmuseum hat eine Spazierkünstlerin beauftragt, die ihrem Publikum das Strohdorf Wohlen einmal anders näherbringen wird. Bild: zvg / Felix Wey (2014)

Die Expertin für Erkundungsspaziergänge wurde vom Strohmuseum beauftragt, vier Spaziergänge durch Wohlen zu konzipieren. Dass sie sich dabei intensiv mit Stroh auseinandersetzte, liegt auf der Hand. Auch die Gemeinde war ein wichtiges Thema für die Spazierkünstlerin. Welchen Eindruck hat sie von Wohlen?

Lerjen atmet tief ein und sagt: «Wohlen kann man mit einem Strohhalm vergleichen, der erst sperrig erscheint. Sein Charme erschliesst sich einem nicht von Beginn weg.» Mit dieser Einschätzung hat sie nicht ganz unrecht.

Ein Spaziergang zum Thema Bordüren

Fasziniert war Lerjen in der Freiämter Metropole von der Nähe zwischen Verkehrslärm, dem verträumten Park bei der Isler-Villa und den Neubauten, die fast nahtlos an die alten Einfamilienhaus-Quartiere anschliessen. Ihre vier Spaziergänge, die sie für das Strohmuseum konzipiert hat, orientieren sich aber nicht an Gebäuden oder Strassen.

Ihre Erkundungstouren sollen vielmehr die Wahrnehmung der Teilnehmer schärfen. Sie erzählt:

«Man nimmt eine Landschaft ganz anders wahr, wenn man zum Beispiel im Gänsemarsch hintereinander herläuft.»

Den ersten Spaziergang am Sonntag, 13. Juni, hat sie dem Thema Bordüren gewidmet. Man darf gespannt sein, was ihr dazu einfällt und wie sie das geografisch umsetzen wird.

Am Samstag, 11. September, sind Familien eingeladen, sich auf das Abenteuer einzulassen. Lerjen wird eine Erkundungstour anbieten, die auf Kinder ausgerichtet ist. Am Sonntag, 14. November, und am 19. März 2022 finden zwei weitere Spaziergänge statt, die sich dann wieder an Erwachsene richten. Unterwegs ist man etwa eine Stunde, die Strecke ist nicht anspruchsvoll und kann auch von älteren Teilnehmenden absolviert werden. Lerjen kommentiert:

«Es ist ein kontinuierliches Gehen, bei dem man das Dorf aus einer anderen Perspektive wahrnimmt.»

Und dazu brauche man nicht unbedingt im Gänsemarsch zu gehen. Wenn man sich statt auf die Umgebung auf den Geruch konzentriere, könne dies schon ganz neue Sinneswelten erschliessen, nennt sie ein Beispiel.