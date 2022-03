Wohlen: Mercedes-Fahrer tankte skrupellos ohne Bezahlung

Wohlen Mercedes-Fahrer tankte, ohne zu bezahlen – Betreiber ist sauer: «So etwas habe ich in sieben Jahren nie erlebt» Bei der Socar-Tankstelle der Wohler Basch AG machte sich ein Autofahrer nach dem Tanken ohne Bezahlung aus dem Staub. Der Betreiber ist verärgert und lancierte einen Zeugenaufruf. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Bei der Socar-Tankstelle der Basch AG wurde eine Tankfüllung Diesel nicht bezahlt. Marc Ribolla (4. Januar 2022)

Sind die kürzlich geradezu explodierten Benzin- und Dieselpreise schuld am unrühmlichen Verhalten dieses Autolenkers? Die berechtigte Frage kann nur er beantworten – wenn er denn jemals ausfindig gemacht werden kann. Fakt ist: Am vergangenen Montagabend machte sich ein Lenker nach dem Tanken an der Socar-Tankstelle der Basch AG in Wohlen aus dem Staub. Ohne das Portemonnaie zu zücken.

Passiert ist der Vorfall gegen 18.45 Uhr. «Unsere Angestellten merkten am Abend, dass eine Säule noch zur Bezahlung offen ist. Ich kontrollierte am Dienstag die Videos und bemerkte so den Diebstahl», sagt Janick Schlosser von der Basch AG.

Die Tat sei wohl vorsätzlich verübt worden. Am Fahrzeug, einem Mercedes-Kombi, seien vorne und hinten die Kontrollschilder entfernt worden. «Der Fahrer trug zudem eine Hygienemaske», beschreibt Schlosser weiter.

Der Lenker dieses Mercedes-Kombis verabschiedete sich, ohne zu bezahlen. zvg

Ein solcher Treibstoffdiebstahl sei zum ersten Mal vorgekommen. «So etwas habe ich in sieben Jahren, seit ich bei der Basch AG bin, noch nie erlebt», erklärt Schlosser. Im Normalfall würden die Leute nach dem Tanken in den Shop kommen, noch etwas einkaufen und dann gelegentlich vergessen, den Sprit auch zu bezahlen. Diese Absicht sei hier auf dem Video offenkundig jedoch nicht zu erkennen gewesen.

Deliktsbetrag beläuft sich auf rund 120 Franken

Der finanzielle Schaden beläuft sich nach seinen Angaben auf rund 120 Franken. Der Mercedes-Fahrer habe Diesel getankt, der zu jenem Zeitpunkt bei einem Preis von 2.15 Franken pro Liter lag. «Er hat es ausgenutzt und grad ziemlich vollgetankt», so Schlosser.

Der Täter hätte aus Sicht der Tankstelle keinen schlechteren Zeitpunkt ausnutzen können. Die Benzinpreise sind seit der Tat Anfang Woche bereits wieder um mehr als 10 Rappen gesunken.

Die Ermittlung des Täters dürfte sich im Nachgang schwierig gestalten. Eine Anzeige bei der Polizei hat Schlosser noch nicht gemacht. Er sagt:

«Diese könnte sich nur gegen unbekannt richten, wurde mir erklärt, und viel ausrichten kann die Polizei ohne zusätzliche Informationen nicht.»

Hoffnung auf Hinweise zur Täterschaft

Deshalb hat er Mitte Woche einen Zeugenaufruf zum Diebstahl auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen der Basch AG lanciert. Und hofft, dass jemand das Fahrzeug auf der Aufnahme erkennt und Hinweise zum Täter liefern kann. Brauchbare Informationen seien aber noch nicht eingegangen, erklärt Schlosser. Einige hätten aber ihren Unmut über den Diebstahl kundgetan.

Bei der Kantonspolizei Aargau hat man bisher noch nichts von einer Zunahme an Benzindiebstählen registrieren können, wie es auf Anfrage der «Aargauer Zeitung» heisst.

Kapo-Mediensprecher Bernhard Graser muss jedoch zugestehen: «Zahlenmässig kann ich diese Aussage allerdings nicht untermauern, wäre es doch mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden, dieses spezifische Tatvorgehen aus der Fülle von Diebstahlsanzeigen auszuscheiden.» Die tägliche Beobachtung des Kriminalitätsgeschehens lasse diese Aussage jedoch ohne weiteres zu.

