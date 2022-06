Die Wohlen-Meisterschwanden-Bahn fuhr vor 25 Jahren letztmals

Wohlen-Meisterschwanden Vor 25 Jahren fuhr die WM-Bahn zum letzten Mal – Ex-Lokführer erinnert sich: «Ich wollte nichts sehen vom Abschied» Am Samstag, 31. Mai 1997, stellte die Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM) ihren Betrieb ein und wurde durch Busse ersetzt. Der ehemalige WM-Wagenführer Gottlieb Siegrist erinnert sich an die legendären Zeiten – zusammen mit der AZ bei einem Augenschein an früheren Schauplätzen. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Im Wohler Industriegebiet Richtung Villmergen erinnern die letzten paar hundert Meter Gleis noch an die Wohlen-Meisterschwanden-Bahn. Gottlieb Siegrist fuhr hier Tausende Male vorbei. Marc Ribolla

«Ah ja genau, hier waren früher auch noch ein Gleis und eine Rangieranlage. Jetzt steht nur noch das Hauptgleis», erklärt Gottlieb Siegrist. Er zeigt mit der Hand auf das schotterige Gelände des Getreidecenters Freiamt im Wohler Industriegebiet Richtung Villmergen. Dort, wo nur noch ein paar hundert Meter Gleis daran erinnern, dass hier früher die Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM) passierte.

Schon 25 Jahre sind seit dem 31. Mai 1997 vergangen, als die WM-Bahn ihren Betrieb einstellte. An jenem Samstagabend fuhr die letzte Komposition auf der 8,23 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Wohlen und Fahrwangen. Tags darauf wurde die Strecke auf Busbetrieb umgestellt, der heute unter der Linie 340 von der Aargau Verkehr AG organisiert ist.

Pensionierter WM-Lokführer: Gottlieb Siegrist, 81. Marc Ribolla

Siegrist gehörte zu den letzten fünf Wagenführern der WM-Bahn. Der heute 81-Jährige erinnert sich noch gut an jene Tage. «Ich war zum letzten Mal in jener Woche im Einsatz. Dann nahm ich aber von Freitag bis Sonntag frei und verreiste mit meiner Frau ins Tessin. Ich wollte nichts sehen vom Abschied, das wäre zu emotional gewesen», erzählt Siegrist, während er mit dem AZ-Reporter über den Fahrwanger Bahnhofplatz spaziert.

Alle ehemaligen Bahnhöfe sind mittlerweile abgerissen

Von einem Bahnhof ist hier aber nichts mehr zu sehen. Ebenso wenig in den anderen Gemeinden, die die WM-Bahn seit ihrer Gründung 1916 unterwegs bediente. Sie hatte auch Stationen in Villmergen, Hilfikon und Sarmenstorf. Die Gebäude sind alle abgerissen und neuen Wohnüberbauungen und Quartieren gewichen.

Die Wohlen-Meisterschwanden-Bahn, hier zwischen Villmergen und Hilfikon, erlebte Höhen und Tiefen, bis der Betrieb 1997 eingestellt wurde. Archiv: Jörg Baumann

Einen neuen Zweck erhielt einzig das ehemalige Wagendepot in Fahrwangen. Es wurde zum Busdepot der heutigen Regionalbus Lenzburg AG. Gottlieb Siegrist begann 1964 in jenem Depot beim Unterhalt der WM-Bahn und wurde später Wagenführer. «Die Gleise verliefen ungefähr hier zwischen diesen Wohnblöcken durch ins Depot hinein», gestikuliert er fast sechzig Jahre später vor Ort.

In Sarmenstorf gibt es heute noch die Strasse namens Bahnhofplatz. Marc Ribolla Gottlieb Siegrist zeigt, wo die Geleise am Bahnhof Fahrwangen einst verliefen. Marc Ribolla In diesem Areal in Sarmenstorf stand der ehemalige Bahnhof Sarmenstorf. Marc Ribolla Das ehemalige Bahndepot in Fahrwangen ist nun das Busdepot der Regionalbus Lenzburg AG. Dahinter die Überbauung, wo einst der Bahnhof stand. Marc Ribolla Im Wohler Industriegebiet werden die letzten paar Meter Geleise nur noch selten befahren. Marc Ribolla Am Standort des Bahnhofs Villmergen stehen nun Wohnblöcke. Marc Ribolla Gottlieb Siegrist erklärt, wo das Gleis in Villmergen verlief. Marc Ribolla Dieser Bahnübergang ist eines der letzten Relikte, die in Wohlen noch an die WM-Bahn erinnern. Marc Ribolla

Damals sei der Fahrdienst, also Lokführer oder Kondukteur, auch noch für die Wagenreinigung eingesetzt worden. «Das hiess zum Beispiel, in den Zügen die Böden zu reinigen oder die Decken», erzählt Siegrist. Er sei quasi ein «Mädchen für alles» gewesen. In Villmergen bediente er zum Beispiel die Dieselloks in der Industrie oder leistete Ferienablösungen für den Rangiermeister.

Der Bahnhofplatz mit dem Bahnhof Fahrwangen kurz vor dem Abriss. Pascal Meier (2016)

In seiner Karriere bei der WM-Bahn fuhr Siegrist die 13-minütige Strecke Tausende Male. Zu allen Tageszeiten: Von frühmorgens mit Dienstantritt um kurz vor fünf Uhr bis spätabends zum Dienstschluss kurz nach Mitternacht. Langweilig wurde es ihm nie. «Ich habe es im Grossen und Ganzen gern gemacht. Es war nie eintönig und kein Tag war wie der andere», blickt Siegrist zurück.

Die Jungen wissen oft gar nichts mehr von der Bahngeschichte

Während für die WM-Bahn das Ende 1997 kam, musste sich Siegrist beruflich weiterorientieren. Bis zu seiner Pensionierung 2003 arbeitete der Fahrwanger noch bei der Bremgarten-Dietikon-Bahn im Baudienst. Ein bisschen Wehmut verspüre er auch heute noch, wenn er entlang der ehemaligen WM-Bahnstrecke unterwegs sei, erzählt er. Auch wenn sie bahntechnisch abgesehen von der Steigung in Hilfikon von 43 Promille nicht schwierig war.

In diesem Bereich, nach der Überquerung der Seengerstrasse, fuhr die WM-Bahn in Sarmenstorf in den Bahnhof ein. Marc Ribolla

Im Bereich zwischen Villmergen und Sarmenstorf wurde das Gleisbett in einen Rad- und Fussgängerweg umgebaut. In Sarmenstorf erinnert ausser dem Strassenschild Bahnhofplatz nichts mehr daran, dass hier mal ein Bahnhof stand. «Die jüngere Bevölkerung weiss darum gar nichts mehr von der Bahngeschichte. Darum ist es wichtig, dass sie an solchen Jubiläumstagen wieder präsent wird. Auch wenn damit alte Wunden wieder geöffnet werden», meint Siegrist schmunzelnd.

Historische Filmaufnahme vom 24. September 1985 der Wohlen-Meisterschwanden-Bahn (WM) aus dem Führerstand des Zuges 4912. Youtube (Jürg Suter)

Eines Morgens war das Tor noch zu, als er rausfuhr

Besonders froh ist der Ex-Bähnler, dass er in seiner ganzen Karriere nie in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt worden ist. Und dies, obwohl es auf der Strecke damals viele ungesicherte Bahnübergänge gegeben hat. Dennoch kommen Siegrist Müsterchen von Erlebnissen in den Sinn. Zum Beispiel: «An einem Morgen war das Depot-Tor in Fahrwangen noch geschlossen, als ich mit dem Zug rausfuhr. Der Unfall verursachte einen Kurzschluss, sodass die SBB bis nach Lenzburg keinen Strom mehr hatte», erzählt er.

Der Zwischenfall betraf damals einige Passagiere. Von ihnen hat Siegrist in seiner Laufbahn viele befördert. Das Rekordjahr der WM-Bahn war 1965 mit 465'000 Passagieren, im letzten ganzen Betriebsjahr 1996 waren es nur noch 344'000. Auch der Güterverkehr brach nach der Schliessung der Ferrowohlen in den 1990er-Jahren drastisch ein.

Mit jedem Tag seit dem Ende der WM-Bahn 1997 verschwinden allmählich die letzten Spuren des Bahnunternehmens. Von den ehemaligen Mitarbeitenden seien heute noch fünf am Leben, sagt Gottlieb Siegrist.

