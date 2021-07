Wohlen Mehr Personal bei den Sozialen Diensten benötigt: Darum wird so wenig von der Sozialhilfe zurückbezahlt Die Erfolgsquote der Gemeinde Wohlen bei der Rückforderung von Beträgen bei der sozialen Sicherheit ist im Vergleich mit anderen Aargauer Orten geringer. In einer Antwort auf eine Anfrage aus dem Einwohnerrat erläutert der Gemeinderat die Schwierigkeiten. Marc Ribolla 19.07.2021, 16.00 Uhr

Bei der Gemeinde Wohlen sind derzeit 830 Stellenprozente für die Sozialen Dienste vorhanden – eine Modellberechnung sähe 1252 Stellenprozente nötig. Marc Ribolla

Vor etwas mehr als zwei Jahren wollte es Mitte-Einwohnerrat Harry Lütolf genau wissen. Ihn trieb die Frage um, weshalb bei der Gemeinde Wohlen die Quote der Rückerstattungen bei der Alimentenbevorschussung und der materiellen Hilfe so tief ist. Als Vergleich führte Lütolf im Juni 2019 in seiner Anfrage an den Gemeinderat die Zahlen aus dem Jahr 2017 auf.