Wohlen Mäuse im Schulsack und nasse Hosen auf der Heizung: Wie sich Wohler Kinder an ihren Schulweg nach Anglikon erinnern Der Gemeinderat empfiehlt die Motion für den Erhalt der Angliker Primarschule nicht zu überweisen. Der Schulweg ins Bünzmattschulhaus sei den Kindern ab der 3. Klasse zumutbar. Die Angliker Motionäre hingegen finden diesen zu lange. Was viele nicht wissen: In den 80er-Jahren war den Kindern aus dem Litzibuech der Schulweg nach Anglikon zumutbar. Nathalie Wolgensinger

Der Schulweg von Anglikon nach Wohlen ins Bünzmattschulhaus sei den Kindern nicht zumutbar, so die Argumentation der Opposition. Nathalie Wolgensinger

Lang ist es her: In den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts war es, als die Angliker Primarschule zu wenig Schulkinder hatte. Das Problem wurde damals pragmatisch gelöst. Die Primarschulkinder aus dem Gebiet Litzibuech und Allmenweg wurden nach Anglikon zugeteilt, das sicherte die notwendige Schülerzahl.

Auch die Schreibende gehörte zu jenen Kindern, die täglich die anderthalb Kilometer hin und zurück unter die Füsse nahm. Die gemeinderätliche Antwort holte längst Vergessenes aus der Versenkung. Als erstes fielen mir die nassen Hosen ein, die wir «Wohler» während den Wintermonaten auf der Heizung trocknen liessen und uns in Strumpfhosen im Schulzimmer bewegten. In lebendiger Erinnerung geblieben ist mir die Kanone beim Schützenhaus. Wir benutzten sie, um uns darauf auszuruhen.

Den Schulweg meisterten wir in einer Gruppe und bis alle eingesammelt waren, ging es mitunter recht lange. Die Mittagszeit war kurz bemessen und manchmal mussten wir uns sputen, um rechtzeitig in Anglikon zu sein. Unsere Eltern fuhren uns ganz selten zur Schule, manchmal stand samstags ein Auto vor dem Schulhaus. Die Freude war gross, wenn man zu den Auserwählten gehörte, die mitfahren durften.

Schwierig wurde es, wenn man sich einen Platten am Velo einfuhr. Die Reparatur konnte nicht aufgeschoben werden. Das sorgte hin und wieder für hitzige Diskussionen am Familientisch.

Der Schulweg war lange und oft auch mühsam. Aber in der Rückblende wars eigentlich gar nicht so schlecht. Wie denken andere ehemalige Kinder über diesen Schulweg?

«Wir haben unterwegs viel gelacht aber auch gestritten»

Fabienne Strebel-Bee erinnert sich gerne an diese Zeit. Sie verbinde viele tolle Erlebnisse mit dem Schulweg, erzählt sie. In lebendiger Erinnerung blieb ihr der Trampelpfad, der von der ehemaligen Firma Strapex bis kurz vors Schulhaus führte.

Eine durchgehende Fussgängerverbindung gab es damals noch nicht und so mussten die Kinder im Entenmarsch gehen. Lachend erinnert sie sich an jenen Moment, als sie eine Maus in ihrem Schulthek entdeckte. Sie erzählte: «Wir haben unterwegs viel gelacht, aber auch gestritten.»

Der Schulweg habe bei ihr das Bewusstsein für die Natur und die Jahreszeiten geweckt, blickt sie dankbar zurück. Sie erzählt:

«Unsere Eltern fuhren uns praktisch nie nach Anglikon. Wenn es regnete, zogen wir Gummistiefel und Regenjacken an und kamen manchmal pitschnass an.»

Und auch sie erinnert sich an kurze Mittagspausen: «Ich war so gegen 12.20 Uhr zuhause und musste mich schon kurz nach dem Essen wieder bereit machen. Die Schule begann ja damals bereits um 13.15 Uhr wieder.»

Ab der dritten Klasse durften die Wohler Kinder mit dem Fahrrad nach Anglikon. Dazu durften sie das Trottoir benutzen. Strebel erzählt: «Das war kein Problem, wir nahmen Rücksicht auf die Fussgänger und es war allgemein bekannt, dass wir das Trottoir benutzen dürfen.»

Ausnahmsweise mit dem Postauto zur Schule gefahren

«Der Schulweg war ein Abenteuer», erzählt Thierry Gannon. Er gehört zur älteren Generation Schüler, die noch auf der Höhe der Strapex die Strassenseite wechseln mussten, weil es den Trampelpfad noch nicht gab. Später durfte auch er das Fahrrad für den Schulweg benutzen. Er erzählt: «Die Gemeindepolizei hat damals eine Ausnahmebewilligung erteilt, die es uns erlaubte, mit dem Fahrrad auf dem Trottoir zu fahren.»

In bleibender Erinnerung hat er den Bänderriss, den er sich auf der Schulhaustreppe zuzog. Er war während mehreren Wochen auf Krücken angewiesen. Er erzählt: «Ich durfte das Postauto benutzen und die Chauffeure legten für mich einen Extra-Stopp vor dem Schulhaus ein.»

Während Fabienne Strebel-Bee der Meinung ist, dass dieser Schulweg auch heute noch den Kindern zumutbar ist, ist Gannon anderer Meinung: «Je nachdem, wo die Kinder in Anglikon leben, ist der Weg ja bedeutend länger, als er für uns damals war. Ich finde nicht, dass ihnen dies zumutbar ist.»